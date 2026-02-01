Общественная жизнь Византийской империи, как средневекового государства, сложилась так, что сохранились, в основном, сведения, касающиеся только одной области музыкальной практики, единственной сферы науки о музыке и одного направления музыкальной педагогики. Непосредственное знакомство с этими источниками показывает, что их создатели отражали исключительно особенности церковной богослужебной музыки и все, что связано с ней.

Однако это не означает, что в Византийской империи не существовало иной музыки и педагогики, работающей в сфере так называемой светской музыки. Но, к сожалению, по вполне понятным причинам сведения об этой части музыкальной практики и педагогики почти не фиксировались письменно, и поэтому сохранились лишь редкие и отрывочные упоминания историков об эпизодах нецерковной музыкальной жизни.

Все это — следствие особенностей Византийской империи, где христианство было государственной религией, что отразилось и на особенностях музыкальной жизни, в которой почти никогда не прекращалась борьба с языческими традициями или отдельными ее проявлениями. Ведь многие элементы языческого прошлого функционировали в течение длительных столетий и стали частью жизни общества, а поэтому на протяжении долгого периода трудно было от них избавиться, хотя постоянно с ними шла борьба. Причем она осуществлялась в самых разных сферах.

Евгений Владимирович Герцман - Византийская псалтика: «Псалтика» — византийская наука о музыке; Музыка в первом европейском словаре

(SERIA BYZANTINA)

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2021. — 384 с.

ISBN 978-5-7164-1068-8

Евгений Герцман - Византийская псалтика: «Псалтика» — византийская наука о музыке; Музыка в первом европейском словаре - Содержание

Введение. Экспозиция темы и общие сведения об источниках

Глава I. Что такое «псалтика» и каковы ее задачи

§ 1. Главные цели учения о «псалтике» и ее основные категории

§ 2. Система «ихосов» и ее содержание

Глава II. Общевизантийские представления о системе «семадийной» нотации и ее истории

Глава III. Начальная часть теории «семадийной нотографии»

§ 1. «Исон» и его функции

§ 2. Первая триада «тел» из группы «восходящих тонов»

§ 3. Вторая триада «тел» из группы «восходящих тонов»

§ 4. «Нисходящие тела»

Глава IV. Интервальные действия «духов»

§ 1. Первая пара «духов»

§ 2. Вторая пара «духов»

§ 3. Субгруппа, именовавшаяся «ни “тела”, ни “духи”»

Глава V. «Большие ипостаси хирономии»

§ 1. «Аргии»

§ 2. «Ипостаси»

Краткая финальная каденция

Приложение. Афон и музыкальная византинистика

Краткая преамбула

§ 1. Общеисторические свидетельства

§ 2. Композиторы на Афоне

Шестистрочный эпилог

МУЗЫКА В ПЕРВОМ ЕВРОПЕЙСКОМ СЛОВАРЕ

Введение. Общие сведения об источнике

Глава I. Виды музыки, а также их создатели и исполнители

§ 1. Основные разновидости музыкального творчества

§ 2. Исполнители музыкальных жанров

Глава II. Вокальная сфера

§ 1. Общие сведения

§ 2. «Номы»

§ 3. «Пеаны», «трены» и им подобные жанры

§ 4. «Гименей» и «сколий»

§ 5. «Фаллические» песни, «элегии» и «палинодии»

§ 6. «Эстетерии», «эфимнии» и «бормос»

§ 7. «Литиерс», «ямбы» и аналогичные жанры

§ 8. Хоровая сфера

Глава III. Инструментально-струнная область

§ 1. Краткие сведения об «органике»

§ 2. Об одном предке кифары

§ 3. Инструментальные «теретисмы» и «магадисы»

§ 4. «Псалтинга», «набла», «форминкс» и «скиндапс»

§ 5. «Азиатская кифара», «черепаха» и «лирофеникс»

§ 6. «Барбитон», «пектиды» и «самбики»

§ 7. Струнные аксессуары

Глава IV. Инструментально-духовая сфера

§ 1. Разновидности «авлосов» и их сфер музицирования

§ 2. Структурные части авлосов

§ 3. Жанры авлетики

§ 4. Другие духовые инструменты и их сфера музицирования

§ 5. Ударные инструменты

Краткое заключение

Принятые сокращения изданий античных источников