Германский Аполлон - Quadrivium
Издательский проект Quadrivium
Серия GOTHICA
В этой книге собраны переводы либретто оперных и вокально-симфонических произведений, входящих в сокровищницу мирового искусства и имеющих вечное, непреходящее значение.
Главной особенностью этой книги является то обстоятельство, что большинство предлагаемых читателю либретто создано самими композиторами или же при их деятельном участии. Иными словами, большинство приводимых в нашей книге либретто написано той же рукой, которая создавала и музыку.
Конечно, вдвойне интересно взирать на оперное или вокально-симфоническое произведение, музыкальную и литературную грани которого создал один человек, выступающий одновременно и как поэт, и как либреттист, и как композитор. Быть может, подлинный союз Музыки и Слова — «и потому всего живого не-нарушаемая связь» — возможен только тогда, когда их истинную и единственно верную пропорцию находит один творец — один поэт-композитор.
С одной стороны, сей музыкально-поэтический союз представляет собой нерасторжимый сплав музыки и слова, но, с другой стороны, это вовсе не значит, что в таком сочинении музыка вторична по отношению к слову и выполняет «служебную функцию», дополняя или иллюстрируя литературную канву, созданную композитором, — или же что, напротив, слово находится в «подчинённом» положении у музыки.
Германский Аполлон - Оперные либретто и тексты вокально-симфонических произведений
Санкт-Петербург: Издательский проект "Quadrivium"; издательство «Деметра», 2015. — 432 с.
Перевод с немецкого Ю. Смирнов
ISBN 978-5-94459-060-2
Германский Аполлон - Оперные либретто и тексты вокально-симфонических произведений - Содержание
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ
Вознесенская оратория
Плач, сетования, заботы, робость
Состязание Феба и Пана
КАРЛ ФИЛИПП ЭММАНУИЛ БАХ
Воскресение и Вознесение Иисуса
КАРЛ МАРИЯ ФОН ВЕБЕР
Слово о Карле Марии фон Вебере
Эврианта
Об опере «Эврианта» К. М. фон Вебера
ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ
Религиозная трилогия Феликса Мендельсона-Бартольди
Илия
Павел
Христос
ВИЛЬГЕЛЬМ РИХАРД ВАГНЕР
Феи
Рихард Вагнер и его опера «Феи»
Риенци, последний трибун
Рихард Вагнер и его опера «Риенци, последний трибун»
РИХАРД ШТРАУС
Гунтрам
Рихард Штраус и его опера «Гунтрам»
ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ
Гармония мира
Космическая драма Пауля Хиндемита «Гармония мира»
Творческий путь Пауля Хиндемита
Германский Аполлон - Оперные либретто и тексты вокально-симфонических произведений - Введение
И. С. Бах, К. Ф. Э. Бах, К. М. фон Вебер, Ф. Мендельсон-Бартольди, Р. Вагнер, Р. Штраус и П. Хиндемит — таковы герои этой книги. Перед умственным взором читателя и слушателя развернутся различные музыкальные эпохи: классицизм, ранний романтизм, поздний романтизм и неоклассицизм, и на страницах книги можно найти духовные кантаты Баха и его сына, светскую кантату на античный сюжет самого Иоганна Себастьяна, сакральную «историю», преподносимую ранним романтиком Феликсом Мендельсоном-Бартольди, готические легенды, то кровавые («Риенци...» Р. Вагнера и «Гунтрам» Р. Штрауса), то сказочные («Феи» Р. Вагнера и «Эврианта» К. М. фон Вебера), и, наконец, историческую «хронику» жизни и смерти немецкого астронома, математика, естествоиспытателя и философа Иоганна Кеплера («Гармония мира» П. Хиндемита). Религиозные эскапады, средневековые ужасы и неистовые страсти, хитросплетения сказок и астральная метафизика — вот главные темы книги, которую держит в руках читатель.
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