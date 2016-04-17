В этой книге собраны переводы либретто оперных и вокально-симфонических произведений, входящих в сокровищницу мирового искусства и имеющих вечное, непреходящее значение.

Главной особенностью этой книги является то обстоятельство, что большинство предлагаемых читателю либретто создано самими композиторами или же при их деятельном участии. Иными словами, большинство приводимых в нашей книге либретто написано той же рукой, которая создавала и музыку.

Конечно, вдвойне интересно взирать на оперное или вокально-симфоническое произведение, музыкальную и литературную грани которого создал один человек, выступающий одновременно и как поэт, и как либреттист, и как композитор. Быть может, подлинный союз Музыки и Слова — «и потому всего живого не-нарушаемая связь» — возможен только тогда, когда их истинную и единственно верную пропорцию находит один творец — один поэт-композитор.

С одной стороны, сей музыкально-поэтический союз представляет собой нерасторжимый сплав музыки и слова, но, с другой стороны, это вовсе не значит, что в таком сочинении музыка вторична по отношению к слову и выполняет «служебную функцию», дополняя или иллюстрируя литературную канву, созданную композитором, — или же что, напротив, слово находится в «подчинённом» положении у музыки.

Германский Аполлон - Оперные либретто и тексты вокально-симфонических произведений Санкт-Петербург: Издательский проект "Quadrivium"; издательство «Деметра», 2015. — 432 с. Перевод с немецкого Ю. Смирнов ISBN 978-5-94459-060-2 Германский Аполлон - Оперные либретто и тексты вокально-симфонических произведений - Содержание