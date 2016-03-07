Издательский проект Quadrivium Издательский проект Quadrivium Серия GOTHICA В этой книге собраны переводы оперных либретто и вокально-симфонических шедевров, входящих в сокровищницу немецко-австрийской музыкальной культуры и имеющих вечное, непреходящее значение. Пёстрая палитра стилей — барокко, классицизм, венский классицизм, романтизм, неоромантизм и неоклассицизм — по-разному раскрывает бездонные глубины человеческого Духа и свидетельствует о том, что в Германии и Австрии союз музыки и слова увенчался лавровым венком бессмертия. Германский Орфей - Либретто опер и вокально-симфонических произведений немецких и австрийских композиторов Санкт-Петербург, Свое издательство Издательский проект "Quadrivium", 2013. — 608 с. Перевод с немецкого Ю. Е. Смирнов

Германский Орфей - Либретто опер и вокально-симфонических произведений немецких и австрийских композиторов - Содержание

Введение ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ Слово об Иоганне Себастьяне Бахе Рождественская оратория О «Рождественской оратории» И. С. Баха Страсти по Иоанну Страсти по Матфею Как красиво сверкает утренняя звезда КАРЛ ФИЛИПП ЭММАНУИЛ БАХ Слово о Карле Филиппе Эммануиле Бахе Израильтяне в пустыне ФРАНЦ ЙОЗЕФ ГАЙДН Слово о Франце Йозефе Гайдне Творение Времена года ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ Слово о Вольфганге Амадее Моцарте Волшебная флейта Маленькая масонская кантата ФРАНЦ ПЕТЕР ШУБЕРТ Слово о Франце Петере Шуберте Лазарь, или Торжество Воскресения ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН Слово о Людвиге ван Бетховене Христос на Масличной горе ЯКОБ ЛЮДВИГ ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ Слово о Якобе Людвиге Феликсе Мендельсоне-Бартольди Павел ВИЛЬГЕЛЬМ РИХАРД ВАГНЕР Слово о Вильгельме Рихарде Вагнере Трапеза любви апостолов Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге Парсифаль РИХАРД ШТРАУС Слово о Рихарде Штраусе Саломея Электра ГУСТАВ МАЛЕР Слово о Густаве Малере Песнь о Земле ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ Слово о Пауле Хиндемите Художник Матис ШАРЛЬ-КАМИЛЬ СЕН-САНС Слово о Шарле-Камиле Сен-Сансе Самсон и Далила ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ ФОН ШИЛЛЕР Слово об Иоганне Кристофе Фридрихе фон Шиллере Заговор Фиеско в Генуе Семела Деметриус, или Кровавая свадьба в Москве

Германский Орфей - Либретто опер и вокально-симфонических произведений немецких и австрийских композиторов - Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — центральная фигура в музыке первой половины XVIII века. Его искусство — неисчерпаемый кладезь, и каждая эпоха в истории европейской музыки является баховским ренессансом. Каждое последующее поколение композиторов (ранние романтики, романтики, неоромантики и представители неоклассицизма) заново открывали Баха и находили в его творчестве всё новые и новые, неизведанные и всякий раз неожиданные грани.

Чтобы не быть голословными, приведём примеры: «полифонический конструктивизм» позднего Бетховена (Большая фуга, поздние квартеты и пять последних фортепианных сонат) является прямым отголоском баховской эстетики; органное творчество Брамса — тоже; дух Баха звучит и в оперных полотнах Вагнера (вспомним увертюру к «Нюрнбергским майстерзингерам»), и в гигантских симфониях Брукнера, и в страстных сочинениях Малера. Кроме того, Бах повлиял и на тех композиторов, которые сознательно отвергли романтические и неоромантические каноны и обратились либо к эстетике неоклассицизма (Макс Регер, Пауль Хиндемит), либо к эстетике неофольклоризма (Бела Барток, ранний Игорь Фёдорович Стравинский).

Более того, Бах явственно слышен там, где его, казалось бы, меньше всего можно было ожидать: взгляните, например, на его «Хроматическую фантазию и фугу» — разве она не предвосхищает додекафонную систему нововенцев? Как было метко замечено, Бах — это не ручей (der Bach), а целое море (das Meer); и глубин этого моря никому не измерить. Вне всякого сомнения, без Баха не было бы ни Моцарта, ни Бетховена, ни Брамса, ни многих иных композиторов. С одной стороны, Иоганн Себастьян синтезировал и гениально обобщил своим творчеством наследие своих предшественников, например, Шютца, Пахельбеля, Буксте-худе, с другой — его возвышенному искусству был присущ тот особый и неповторимый драматизм, который сильно отличает Баха от его современников, например, от Телемана и Генделя.

Было справедливо замечено, что искусство Иоганна Себастьяна Баха имеет множество измерений, не только измерение музыкальное: заложенные им в нотных знаках мысли, образуя стройную и идеальную логическую систему, наделены математическими и метафизическими значениями, и творчество великого немецкого композитора можно исследовать с совершенно разных, несхожих точек зрения, в том числе с точки зрения естественнонаучных дисциплин. Это может показаться странным, но это так. Да и вообще, Бах не считал себя «композитором» в том смысле, в каком это слово употреблялось позднее, в веке девятнадцатом и веке двадцатом: он был рабом Господа и его творчество было служением Всевышнему.