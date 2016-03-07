Германский Орфей - Quadrivium
Издательский проект Quadrivium
Серия GOTHICA
В этой книге собраны переводы оперных либретто и вокально-симфонических шедевров, входящих в сокровищницу немецко-австрийской музыкальной культуры и имеющих вечное, непреходящее значение.
Пёстрая палитра стилей — барокко, классицизм, венский классицизм, романтизм, неоромантизм и неоклассицизм — по-разному раскрывает бездонные глубины человеческого Духа и свидетельствует о том, что в Германии и Австрии союз музыки и слова увенчался лавровым венком бессмертия.
Германский Орфей - Либретто опер и вокально-симфонических произведений немецких и австрийских композиторов
Санкт-Петербург, Свое издательство
Издательский проект "Quadrivium", 2013. — 608 с.
Перевод с немецкого Ю. Е. Смирнов
Германский Орфей - Либретто опер и вокально-симфонических произведений немецких и австрийских композиторов - Содержание
Введение
ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ
Слово об Иоганне Себастьяне Бахе
Рождественская оратория
О «Рождественской оратории» И. С. Баха
Страсти по Иоанну
Страсти по Матфею
Как красиво сверкает утренняя звезда
КАРЛ ФИЛИПП ЭММАНУИЛ БАХ
Слово о Карле Филиппе Эммануиле Бахе
Израильтяне в пустыне
ФРАНЦ ЙОЗЕФ ГАЙДН
Слово о Франце Йозефе Гайдне
Творение
Времена года
ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ
Слово о Вольфганге Амадее Моцарте
Волшебная флейта
Маленькая масонская кантата
ФРАНЦ ПЕТЕР ШУБЕРТ
Слово о Франце Петере Шуберте
Лазарь, или Торжество Воскресения
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
Слово о Людвиге ван Бетховене
Христос на Масличной горе
ЯКОБ ЛЮДВИГ ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ
Слово о Якобе Людвиге Феликсе Мендельсоне-Бартольди
Павел
ВИЛЬГЕЛЬМ РИХАРД ВАГНЕР
Слово о Вильгельме Рихарде Вагнере
Трапеза любви апостолов
Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге
Парсифаль
РИХАРД ШТРАУС
Слово о Рихарде Штраусе
Саломея
Электра
ГУСТАВ МАЛЕР
Слово о Густаве Малере
Песнь о Земле
ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ
Слово о Пауле Хиндемите
Художник Матис
ШАРЛЬ-КАМИЛЬ СЕН-САНС
Слово о Шарле-Камиле Сен-Сансе
Самсон и Далила
ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ ФОН ШИЛЛЕР
Слово об Иоганне Кристофе Фридрихе фон Шиллере
Заговор Фиеско в Генуе
Семела
Деметриус, или Кровавая свадьба в Москве
Германский Орфей - Либретто опер и вокально-симфонических произведений немецких и австрийских композиторов - Иоганн Себастьян Бах
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — центральная фигура в музыке первой половины XVIII века. Его искусство — неисчерпаемый кладезь, и каждая эпоха в истории европейской музыки является баховским ренессансом. Каждое последующее поколение композиторов (ранние романтики, романтики, неоромантики и представители неоклассицизма) заново открывали Баха и находили в его творчестве всё новые и новые, неизведанные и всякий раз неожиданные грани.
Чтобы не быть голословными, приведём примеры: «полифонический конструктивизм» позднего Бетховена (Большая фуга, поздние квартеты и пять последних фортепианных сонат) является прямым отголоском баховской эстетики; органное творчество Брамса — тоже; дух Баха звучит и в оперных полотнах Вагнера (вспомним увертюру к «Нюрнбергским майстерзингерам»), и в гигантских симфониях Брукнера, и в страстных сочинениях Малера. Кроме того, Бах повлиял и на тех композиторов, которые сознательно отвергли романтические и неоромантические каноны и обратились либо к эстетике неоклассицизма (Макс Регер, Пауль Хиндемит), либо к эстетике неофольклоризма (Бела Барток, ранний Игорь Фёдорович Стравинский).
Более того, Бах явственно слышен там, где его, казалось бы, меньше всего можно было ожидать: взгляните, например, на его «Хроматическую фантазию и фугу» — разве она не предвосхищает додекафонную систему нововенцев? Как было метко замечено, Бах — это не ручей (der Bach), а целое море (das Meer); и глубин этого моря никому не измерить. Вне всякого сомнения, без Баха не было бы ни Моцарта, ни Бетховена, ни Брамса, ни многих иных композиторов. С одной стороны, Иоганн Себастьян синтезировал и гениально обобщил своим творчеством наследие своих предшественников, например, Шютца, Пахельбеля, Буксте-худе, с другой — его возвышенному искусству был присущ тот особый и неповторимый драматизм, который сильно отличает Баха от его современников, например, от Телемана и Генделя.
Было справедливо замечено, что искусство Иоганна Себастьяна Баха имеет множество измерений, не только измерение музыкальное: заложенные им в нотных знаках мысли, образуя стройную и идеальную логическую систему, наделены математическими и метафизическими значениями, и творчество великого немецкого композитора можно исследовать с совершенно разных, несхожих точек зрения, в том числе с точки зрения естественнонаучных дисциплин. Это может показаться странным, но это так. Да и вообще, Бах не считал себя «композитором» в том смысле, в каком это слово употреблялось позднее, в веке девятнадцатом и веке двадцатом: он был рабом Господа и его творчество было служением Всевышнему.
No comments yet. Be the first!