Император Юстиниан - Институции

Книга, которую читатель сейчас держит в руках, обладает важностью и исключительностью в нескольких смыслах. Во-первых, совсем не многие монархи в истории человечества признавали необходимость законов как таковых: подавляющее большинство, считая себя существами высшими, обходились прямыми распоряжениями. Из тех, кто признавал необходимость регулировать жизнь своих подданных законами, серьезных законотворцев единицы, и уж совсем исключительные люди опирались в своем законотворчестве на традицию и заботились о том, чтобы сделать ее внятной для потомков (ближайшим образом, для изучающих право студентов). Чтобы понять, насколько это вещь редкая, стоит отметить, что за тысячелетнюю историю российской государственности таким монархом наш многострадальный народ милован не был. Одним словом, когда мы говорим о масштабе законотворческой деятельности святого императора Юстиниана, мы должны понимать, что для европейской церковно-государственной традиции Юстиниан совершенно то же, что Моисей для религиозно-правовой традиции иудейства, или Ману — индуизма. Мы ставим его в один ряд с великими законодателями древности, не только имея в виду его значение для последующей собственно христианской традиции, но и с учетом реставрации в 1804 г. в Кодексе Наполеона трехчастной структуры римского «гражданского права», последующей деятельности континентальной школы «институционалистов» и сегодняшнего воплощения ее идей в Европейском Союзе — в полноте ли церковно-государственной симфонии, в ощипанном ли петухе полит-экономического союза, так или иначе, проект правового государства — это судьба Европы как таковой (равно обеих Америк и России — насколько они Европа).

Наше представление о Москве как Третьем Риме со времен старца Филофея (т. е. за последние 500 лет) так и не привело к ясному пониманию того, что такое Рим: разрыв образовательной традиции сначала при Алексее, а потом при Петре Романовых совершенно исключили всякое религиозно-юридическое сознание, кроме шизофренического (крайне выгодного, в силу его бескостности, всем беззаконным властителям, каковыми являлись по существу все русские монархи после царя Алексея и уж, конечно, советские партагеносе). Немало повредили делу русской христианской традиции и славянофилы, пытавшиеся увязать христианское юридическое сознание с католицизмом как ересью, хотя правильно увязывать его с католицизмом, тождественным православию, кафоличеством, если угодно. Когда я думаю о том, какое количество добрых русских юношей заблудилось в результате славянофильской проповеди в бессодержательных литературно-мистических грезах, так и не послужив в итоге ни государству, ни церкви российской, становится не по себе от злобы, скрытой в этом задушевном по видимости проекте. Мы, разумеется, не можем в краткой заметке даже и помышлять о раскрытии вопроса хоть в какой-то полноте, однако на некоторые ключевые моменты предлежащей нам проблематики указать стоит.

Мы говорим о чертах, конституирующих римскую духовную традицию — равно первого Рима и второго, и третьего, насколько последний на деле имеет отношение к первым двум. Рим был культурой дела; даже слово — в рамках этого подхода — имело вес и ценность, насколько оно было практичным. Вполне понятно, что судоговорение, имеющее к социальной и материальной стороне жизни отношение самое что ни на есть прямое, было для римлян, наряду с инженерией (включая сюда и медицину), наиболее уважаемой частью того в жизни человека, что связано со словом. Римлянин, на наш вкус, одновременно сильно унижал слово и возвышал практическую жизнь даже настолько, что именно в ней (а не в поэзии, скажем) видел равно основу и цель всякого, в том числе и религиозного, вдохновения. Без понимания этого нельзя понять ни римских дорог, ни римских законов, т. е. вообще ничего в Риме.

Император Юстиниан - Институции

(SERIA BYZANTINA)

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-7164-1079-4

Император Юстиниан - Институции - Содержание

От издателя

Предисловие переводчика

Предисловие к институциям августейшего государя императора Юстиниана

Книга I

Титул I. О правосудии и праве

Титул II. О праве естественном, общенародном и гражданском

Титул III. О праве лиц

Титул IV. О свободнорожденных

Титул V. О вольноотпущенных (О способах отпущения на волю; О патронатстве)

Титул VI. Кто и по каким причинам не может отпускать на волю

Титул VII. Об уничтожении закона Фузия Каниния

Титул VIII. О самовластных и подвластных лицах

Титул IX. Об отеческой власти

Титул X. О браке (О конкубинате. О способе узаконения незаконнорожденных детей)

Титул XI. Об усыновлениях

Титул XII. Какими способами прекращается право власти

Титул XIII. Об опеках

Титул XIV. Кто может быть назначен по завещанию опекуном?

Титул XV. О законной опеке агнатов

Титул XVI. Capitis Deminutio («гражданская смерть»)

Титул XVII. О законной опеке патронов

Титул XVIII. О законной опеке восходящих

Титул XIX. О доверенной опеке

Титул XX. Об атилианском опекуне и о том, который давался по закону Юлия и Тиция

Титул XXI. О соизволении (auctoritas) опекунов

Титул XXII. Какими способами прекращается опека (О возрастах человеческой жизни)

Титул XXIII. О попечительствах

Титул XXIV. О поручительстве опекунов или попечителей

Титул XXV. Об извинениях опекунов или попечителей

Титул XXVI. О подозрительных опекунах и попечителях

Книга II

Титул I. О разделении и свойстве вещей

Титул II. О бестелесных вещах

Титул III. О повинностях

Титул IV. Ususfructus

Титул V. О праве употребления вещи (usus) и праве жительства (habitatio)

Титул VI. О давности (usucapio) и долговременном владении (longi temporis possessio)

Титул VII. О дарениях

Титул VIII. Кому дается власть отчуждать или не отчуждать

Титул IX. Через кого мы приобретаем (Peculium)

Титул X. Об обрядах завещаний

Титул XI. О воинском завещании

Титул XII. Кому не позволено составлять завещание

Титул XIII. О лишении наследства детей

Титул XIV. О назначении наследников

Титул XV. О простом подназначении наследника

Титул XVI. О подназначении малолетним

Титул XVII. Какими способами завещания теряют силу

Титул XVIII. Об обидном завещании (Позднейшие постановления, сюда относящиеся)

Титул XIX. О качестве и различии наследников

Титул XX. Об отказах (legata)

Титул XXI. Об отмене и перенесении отказов

Титул XXII. О законе Фальцидиевом

Титул XXIII. О наследствах по доверенным поручениям

Титул XXIV. Об отдельных вещах, оставленных по доверенному поручению

Титул XXV. О простых письмах (кодициллах)

Книга III

Титул I. О наследствах, переносимых без завещания

Титул II. О законном наследовании агнатов

Титул III. О Тертуллиановом сенатском постановлении

Титул IV. Об Орфициановом сенатском постановлении

Титул V. О наследовании когнатов

Титул VI. О степенях когнатства

Титул VII (VIII). О наследовании вольноотпущенников

Титул VIII (IX). О назначении вольноотпущенных

Титул IX (X). Bonorum possesiones (Позднейшие постановления о порядке наследования по закону)

Титул X (XI). О приобретении через усыновление (arrogatio)

Титул XI (XII). О том, кому отдается имущество во владение ради свободы

Титул XII (XIII). Об уничтожении наследств, которые имели место через продажу имуществ и в силу Клавдианова сенатского постановления

Титул XIII (XIV). Об обязательствах

Титул XIV (XV). Какими способами обязательство заключается самым делом (re)

Титул XV (XVI). Об обязательствах словами

Титул XVI (XVII). О двоих стипулирующих и обещающих

Титул XVII (XVIII). О стипуляции рабов

Титул XVIII (XIX). О разделении стипуляций

Титул XIX (XX). О бесполезных стипуляциях

Титул XX (XXI). О поручителях

Титул XXI (XXII). Об обязательствах письмом

Титул XXII (XXIII). Об обязательствах простым согласием (ex consensu)

Титул XXIII (XXIV). О купле и продаже (emtio et venditio)

Титул XXIV (XXV). О найме и отдаче в содержание (locatio et conductio)

Титул XXV (XXVI). О товариществе (societas)

Титул XXVI (XXVII). О поручении (mandatum)

Титул XXVII (XXVIII). Об обязательствах как бы из договора (obligationes quasi ex contractu)

Титул XXVIII (XXIX). Через какие лица приобретаем мы обязательство

Титул XXIX (XXX). Какими способами уничтожается обязательство

Книга IV