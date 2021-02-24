Православие и цивилизационный выбор Беларуси - Материалы XVIII МДС

О выборе, который был сделан святым равноапостольным князем Владимиром в 988 г., часто говорят как о цивилизационном выборе. С этим тяжело не согласится. В 986 г. от Рождества Христова приходили к князю Владимиру магометанские болгары и рассказывали о своих правилах веры. Потом приходили иноземцы из Рима и рассказывали о канонах западного христианства. Потом пришли хазарские евреи и попытались убедит князя принять их веру. Последними пришли греки рассказали о вере своей. Князь же Владимир отправил мужей славных и умных посмотреть какой закон у других народов есть. Когда же вернулись посланники, то рассказывали князю, как понравилось им в греческой церкви: «…и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и кра-соты такой, и не знаем как рассказать об этом, – знаем мы только, что прибывает там Бог с людьми…». Через год после этих событий крестился князь Владимир и крестил в дальнейшем всю Русь [1, с. 91–99]. Так христианство было принято по восточному образцу.

Такой выбор стал сразу же не давать покоя представителям западного христианства. Это хорошо понимал и святой князь Александр Невский, который, как известно из истории, ездил в Золотую Орду и получал там ярлык на княжение, но неотступно боролся со шведами. При этом надо отметить, что с запада предлагалась мощь в борьбе с монголо-татарами [2, с. 43]. Святой князь не принимал её, но и давал отпор крестоносцам. После первых наступлений Батыя, князь Александр оценил угрозу и мощь монгольского царства…, как отмечают исследователи жития Александра Невского, в тоже время он понимал, что Северной Руси угрожают другие сильные враги: шведы, Литва и католическая Европа. Святой князь отдавал себе ясный отчёт в существенном различии опасностей, угрожающих с Востока и Запада. Монгольское царство сокрушало Русь грандиозным размахом своих военных завоеваний, но оно не утверждало насильственно своей веры; монголы в то время отличались веротерпимостью, и война с ними не носила религиозного характера. Между тем западный мир хотя и осуществлял свои завоевания в более медленном темпе и в меньших масштабах, но явно претендовал на сокрушение Православия. Борьба с меченосцами носила ярко выраженный религиозный характер [3, с. 10–11]. Особо отчаянным противостояние кофессиональное встало на Западных Русских землях к которым относится и территория современной Республики Беларусь.

В процессе политического объединения Великого княжества Литовского Русского и Жемойтского с Королевством Польским встал вопрос и конфессиональной принадлежности руководителя этого государства. Князь Ягайло, вступив в брак с польской королевой, принял католичество.

Процесс окатоличивания пошёл более быстрыми темпами после принятия Брестской церковной унии. Но на протяжении 200 лет народ, проживавший на территории нынешней Беларуси, хранил веру православную, часто обращаясь за помощью к русским царям, где видели защиту Православной веры.