Томас Крокер – Волшебные кельтские сказки

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Эльфы в своем истинном облике ростом не превышают нескольких дюймов и имеют воздушное, почти прозрачное тело, столь легкое и деликатное по своему строению, что капля росы, когда они танцуют на ней, лишь слегка подрагивает, но никогда не разбивается. Эльфы того и другого пола отличаются необыкновенной красотой, и смертные существа не идут с ними ни в какое сравнение.

Они никогда не живут в одиночку или парами, но всегда большими сообществами. Будучи невидимы человеческому глазу, особенно в дневное время, они могут тайно присутствовать среди людей и слышать их слова, и поэтому крестьяне никогда не говорят о них иначе, как с осторожностью и уважением, называя их «добрыми людьми», или «друзьями», ибо любое другое имя могло бы оскорбить их. Если над дорогой поднимается большое облако пыли, — это знак того, что эльфы вознамерились перебраться на другое место, так что невидимых путешественников всегда приветствуют почтительным поклоном. они селятся в расщелинах скал, пещерах и древних могильных курганах. Все внутреннее убранство их жилищ выполнено и украшено с необычайным блеском и великолепием, а ласкающая слух музыка, которая порой доносится оттуда в ночной тиши, всегда приводила в восторг тех, кому довелось услышать ее.

Летними ночами при свете луны, и особенно во время сбора урожая, эльфы выходят из своих тайных жилищ и собираются в глухих и уединенных местах — таких, как горные долины, лужайки на берегах рек и ручьев, а также церковные дворы, куда редко заходят люди, — для веселых плясок. Часто они устраивают пиршества под шляпками больших грибов или отдыхают в их тени.

С первыми лучами утреннего солнца они вновь исчезают со звуком, напоминающим гул пчелиного или мушиного роя.

Их одежды белы как снег, а иногда сияют как серебро; их голову непременно должна покрывать шляпа или шапка, для изготовления которой они используют обычно красные цветы наперстянки; их отдельные сообщества чаще всего отличаются оттенками этих головных уборов.

Тайные магические силы эльфов почти не знают границ. Они с поразительной быстротой могут принять не только человеческий, но и любой другой образ, даже самый устрашающий, и им ничего не стоит в одно мгновение перенестись на расстояние пяти лиг. Перед их дуновением исчезает любая человеческая сила. иногда они сообщают людям сверхъестественные знания; и если некто бродит в одиночестве взад и вперед, шепча что-то себе под нос, словно помешанный, то это значит, что рядом с ним незримо присутствует эльф, давая ему наставления.

Больше всего эльфы любят музыку. Те, кому приходилось слышать музыку эльфов, не находят слов, чтобы описать силу и восторг, коими она наполняет душу: она обрушивается на внемлющего подобно водопаду, и вместе с тем звучание ее просто, ровно и монотонно, и в целом напоминает естественные звуки.

Среди их развлечений есть также игра с мячом, которой они предаются с величайшим азартом и за которой у них иной раз случаются размолвки и даже перебранки.

Их мастерство в танце далеко превосходит даже самое большое искусство человека, и своим пляскам они могут предаваться без устали, танцуя непрерывно до тех пор, пока лучи солнца не появятся на верхушках гор; при этом даже самые смелые прыжки даются им без малейшего усилия.

По всей видимости, они не нуждаются в какой-либо пище, но освежают себя каплями росы, которые собирают с листьев.

Они сурово наказывают тех, кто приближается к ним с назойливым любопытством или пытается их дразнить; однако они дружелюбны и услужливы ко всем, кто не имеет против них злого умысла и верит им. Они могут избавить человека от горба; подарить ему новые предметы одежды; могут взяться исполнить его просьбу. однако в этих случаях необходимо, чтобы просящий был человеком благодушным. иной раз они являются и в человеческом облике, а тем, кто, ненароком заблудившись, попал среди ночи в их окружение, позволяют принять участие в их танцах. однако такое общение всегда таит в себе опасность. Человек, побывавший в сообществе эльфов, от чрезвычайного напряжения заболевает, впадая в жестокую лихорадку; ибо, по всей видимости, они сообщают ему часть своей силы. Если он, забывшись, в соответствии с обычаем, целует свою партнершу, вся сцена исчезает в тот же миг, когда его губы касаются ее.

Томас Крокер – Волшебные кельтские сказки

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2020. — 544 с.

ISBN 978-5-7164-1014-5

Томас Крокер – Волшебные кельтские сказки – Содержание

От редакции

Письмо Т. К. Крокера

В. Гримм

Эльфы в Ирландии

1. Добрые люди

2. Клурикон

3. Бань-ши

4. Фук

5. Страна Юности (Thierna na oge)

Эльфы в Шотландии

О природе эльфов

Литература

1. Имя

2. Разновидности

3. Исчезновение

4. Облик

5. Одежда

6. Жилище

7. Язык

8. Пища

9. Образ жизни

10. Тайные силы и умения

11. Характер

12. Отношения с людьми

13. Враждебность

14. Древние свидетельства

15. Эльфийские животные

16. Ведьмы и чудовища

Замок Махон

Волшебные легенды и предания Южной Ирландии

Легенды о Шефро

Легенда Холма Нок-Ши-о-Гоуна

Легенда Нок-Фиерны

Легенда Нок-Графтона

Ужин священника

Юный волынщик

Варево из яичной скорлупы

Подменыш

Две кумы

Легенда бутылочного холма

Признания Тома Бурка

Эльфы — не эльфы?

Легенды о клуриконах

Обитаемый погреб

Видеть — значит верить

Слуга и его господин

Добытчики дерна

Поле амброзии

Маленький башмачок

Легенды о баньши

Баньши Бануортов

Баньши Маккарти

Легенды о фуке

Призрачная лошадь

Дэниэл О’Рурк

Скрюченная спина

Тирна-На-Ог

Фьор-Усга

Кормак и Мэри

Легенда озера Лох-Гур

Заколдованное озеро

Легенда об О’Донахью

Легенды о мерроу

Леди из Голлеруса

Похороны Флори Кантильона

Лорд Данкеррон

Чудесная мелодия

Дуллахан

Хорошая женщина

Мельница Хэнлона

Повозка смерти

Всадник без головы

Фир дарриг

Волынщик Диармид Бон

Тиг с реки Ли

Оправдания Неда Шихи

Гость, приносящий удачу

Легенды о сокровищах

Сновидения Тима Джарвиса

День выплаты ренты

Линн-на-Пэйшта

Скалы и камни

Легенда Керн-Тирны

Скала со свечой

Клух-на-Кадди

Лестница великана

Мабиногион и волшебные легенды Уэльса

От составителя

Мабиногион

Автору ирландских волшебных легенд

Начало легенды о Пуйле, властителе Диведа

Краткий очерк легенды о Бране

Мифологические персонажи

Эльфийские легенды Уэльса

История Гитто Баха, рассказанная Шоном Томосом

Шоном Ритерхом

Танец Левллина. По рассказу Дэвидда Шона

Обед из яичной скорлупы. По рассказу Дэвидда Томаса

Боуэна

Истории Моргана Риса Харриса

Волшебные деньги для матери Дэвидда Шона

Стукалки

Покка

Ком Покка

Янтова погоня

Приключение Элидура. По Геральдусу Камбренсису

Эльфийские истории из “A Relation of Apparitions of Spirits in the County of Monmouth, and a Principality of Wales”

Легенды об озерах. Легенда о Лин Ком Лох

Из Cambro-Briton (vol. II, p. 313)

Остров Прекрасного семейства. Из книги «Мифология и ритуалы британских друидов» Эдварда Дэвиса, автора «Кельтских исследований» (Лондон, Booth, 1809)

Леди без Головы

Замок Оуэна Логоха

Кон Аннон, или Псы Преисподней. Из «Relations of apparitions» преподобного Эдмунда Джонса

Свеча покойника. Из «рассказов о призраках» преподобного Эдмунда Джонса

История Полли Шон Рис Шон. По устному рассказу Дэвида Шона

Кугиррает. Из «рассказов о призраках» преподобного Эдмунда Джонса