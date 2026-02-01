Золотая серия сайта Эсхатос

Издательский проект Quadrivium

​Серия HELLENICA

Энциклопедия создана для того, чтобы запечатлеть важнейшие сведения по истории музыки греческого народа с древнейших времен до 1453 г., то есть до краха Византийской империи. Если конечная дата представляется ясной и не вызывающей сомнений, то начальную наука не может пока указать с полной уверенностью.

Самые ранние сведения о музыке Древней Эллады принято соотносить с так называемой «гомеровской эпохой». Поэтому при установлении «нижней» границы нельзя не учитывать противоречивые и не согласующиеся друг с другом мнения как о времени жизни предполагаемого создателя «Илиады» и «Одиссеи», так и о том, когда происходила описанная им Троянская война. Но поскольку разброс мнений исследователей по этим проблемам составляет 4–5 столетий, то вряд ли

у историка музыки есть возможность указать такую дату с полной ответственностью. Следовательно, не остается ничего другого, как представлять Нынешняя историография фактически исследует жизнь Древней Эллады до времени римского завоевания, то есть до полного подчинения Риму всех греческих областей, что произошло, как принято считать, в 30 г. до н. э.

Однако вся последующая жизнь эллинского народа не отменяла развития его культуры (в том числе и музыкальной), а только способствовала появлению новых ее особенностей, возникших уже в рамках Pax Romana. Поэтому вне зависимости от различных политических пертурбаций их культура продолжала жить и развиваться. То же самое происходило впоследствии после распада Римской империи, в рамках Восточно-Римской, или Византийской империи. Следовательно, если учитывать принятую ныне датировку самых ранних древнеэллинских музыкально-исторических событий, то настоящая Энциклопедия призвана отразить историю музыки эллинского народа в течение 22 столетий — с рубежа VIII/VII вв. до н. э. вплоть до XV в.



Для полноты изложения материала в Энциклопедию включены отдельные статьи, которые формально не соответствуют заявленной тематике, но в действительности самым тесным образом связаны с ней. Речь идет о римских авторах, литературное наследие которых является ценнейшим источником для познания древнеэллинской музыки: Боэций, Витрувий, Калкидий, Кассиодор, Макробий, Марциан Капелла, Фавоний Евлогий, Фульгенций, Цензорин и др. То же самое относится и к их соотечественниам, писавшим по-гречески: Секст Эмпирик, Элиан Клавдий и др. Вместе с тем я не посчитал возможным включить в Энциклопедию статьи о некоторых других знаменитых «латинянах». Например, в ней отсутствуют статьи об Августине Аврелии и Амвросии Медиоланском, поскольку они никак не повлияли на музыкальную культуру Византии.

Так, четыре из пяти книг трактата Аврелия Августина «De musica» не имеют непосредственного отношения к музыке, а излагают античную теорию метрики и ритмики. Неудавшуюся попытку приспособить ее к музыке осуществляли и в Древней Элладе, и в Византии (см. Аристоксен, Вакхий, Михаил Пселл, ритмика и др.) без какого-либо влияния сочинения Августина. Что же касается наследия Амвросия Медиоланского, то, согласно источникам, он не занимался непосредственно музыкой, а потому также не мог оказать никакого воздействия на музыкальные традиции, сложившиеся в Византии (даже в том случае, если приписываемые ему слова знаменитого и популярного в Византии гимна «Te Deum laudamus» [«Тебя, Бога, хвалим»] действительно принадлежат ему).

Евгений Владимирович Герцман - Энциклопедия древнеэллинской и византийской музыки - Том 1 - А — И

СПб.: Издательский проект «Квадривиум»; Проект Вячеслава Заренкова «Созидающий мир», 2019. — 1072 с.

ISBN 978-5-7164-0915-6



Евгений Владимирович Герцман - Энциклопедия древнеэллинской и византийской музыки - Том 2 - К — П

СПб.: Издательский проект «Квадривиум»; Проект Вячеслава Заренкова «Созидающий мир», 2019. — 1136 с.

ISBN 978-5-7164-0919-4

Евгений Владимирович Герцман - Энциклопедия древнеэллинской и византийской музыки - Том 3 - Р — Я

СПб.: Издательский проект «Квадривиум»; Проект Вячеслава Заренкова «Созидающий мир», 2019. — 816 с.

ISBN 978-5-7164-0932-3



