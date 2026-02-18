Собрание, известное почитателям оккультизма как «Collectanea Hermetica», является сборником переводов десяти важных для понимания оккультизма и герметики текстов на английский язык. Анзором и редактором этого десятитомика является один из основателей Ордена Золотой Зари, Уильям Уинн Уэсткотт (W. W. W.). Именно он в своё время собрал рукописи «Пэмандр», «Герметическое искусство», «Aesch Mezareph» и многие другие, чтобы объединить их для адептов Ордена.

В первом томе мы соединили для вас первые три книги: «ГерметическийАрканум», или Arcanum Hermeticum. Год написания - 1650, ашор - Жан д’Эспанье. Язык оригинала - латынь. «Божественный Пэмандр», знаменитый текст, приписываемый не менее знаменитому Гермесу Трисмегисту (Триждывеличайшему). Время возникновения «Пэмандра» описывается как «столетия до эпохи Моисея», а ценность её такова: «больше истинного знания Бога и Природы, чем во всех книгах Мира вместе взятых». И, наконец, «Краткое Исследование Герметического Искусства». Год первой публикации - 1714, автор неизвестен.

Коллекция Герметизма - Том I - Книги 1-3

пер. с англ, и комментарии Бузлов И. А.,

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 366 с.

ISBN 978-5-604

Коллекция Герметизма - Том I - Книги 1-3 - Содержание

О герметическом аркануме, или Вступительное слово переводчика

Часть I. Герметический Арканум

Пролог к герметическому собранию

Предисловие к «Аркануму»

Герметический Арканум

Глава 1

Практика Сульфура

Времена Камня

Примечания

Часть II. Пэмандр

Предисловие

От переводчика

Экскурс в историю герметизма

Персонажи «Герметического Корпуса»

Персонажи других герметических трактатов, не вошедших в Корпус

Использованная литература

Названия книг Гермеса Трисмегиста

К читателю

Гермес Трисмегист

Книга Первая

Вторая книга, называемая Пэмандр

Третья Книга под названием «Святая Проповедь»

Четвёртая Книга под названием «Ключ»

Пятая Книга. О том, что Бог не проявлён и всё же проявлен

Книга Шестая. О том, что лишь Бог один Благ

Книга Седьмая. Его Тайное Поучение на Горе Возрождения и Обет Тишины Для Его Сына Тата

Восьмая Книга. О том, что величайшее Зло в Человеке - это Незнание Бога

Книга Девятая. Вселенская Проповедь к Асклепию

Книга Десятая. Разум к Гермесу

Книга Одиннадцатая. Обычный Ум, к Тату

Книга Двенадцатая. Его Чаша или Монада

Книга Тринадцатая. О Чувстве и Понимании

Книга Четырнадцатая. О Действии и Чувстве

Книга Пятнадцатая. Об Истине, к Его Сыну Тату

Книга Шестнадцатая. О Том, Что Ничто Существующее не может быть Уничтожено

Книга Семнадцатая. К Асклепию, об Истинной Мудрости

Часть III. Краткое исследование герметического искусства

Комментарий издателя серии

Вступление

Краткое изложение

Введение в алхимию

Краткое исследование герметического искусства

Примечания S. S. D. D

Приложение 1. Краткая биография: Уильям Уинн Уэсткотт (1848-1925) и розенкрейцерское просвещение в Великобритании

Приложение 2. Бернар Тревизанский. Аллегория источника

Коллекция Герметизма. Том 2. Книги 4-7

пер. с англ. и комментарии Бузлов И. А.,

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 506 с.

ISBN 978-5-6044589-8-3 (т. 2)

Коллекция Герметизма. Том 2. Книги 4-7 - Содержане

Вступительное слово переводчика

Aesch Mezareph, или Очищающий огонь

Вступление от Sapere Aude

Глава I - Глава VIII

Комментарии Sapere Aude

Приложение 1

Приложение 2

Сон Сципиона

Марк Туллий Цицерон

Видение Сципиона

Видение Сципиона, рассматриваемое как фрагмент мистерий

Комментарии к сновидению Сципиона

Золотые стихи и символы Пифагора

Комментарии от А.Е.А., подсказанные комментариями Гиерокла и Дасье

Символы Пифагора

Халдейские оракулы, приписываемые Зороастру

Вступление

Введение от L.O.

Оракулы Зороастра

Причина. Бог

Идеи

Отдельные души

Материя

Магические и философские предписания

Оракулы Порфирия

Евфрат, или Воды Востока

Вступительное слово редактора

К читателю

Обращение к читателю от S.S.D.D.

Евфрат, или Воды Востока

Параграф I - Параграф XXVII

Краткое приложение для назидания читателя

Приложения

Приложение 1. Заклинание Пнуфиса, священного писца, для стяжания помощника

Приложение 2. Aurum Solis

Коллекция Герметизма. Том III. Книги 8-10

пер. с англ, и комментарии Бузлов И. А.

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2022. — 666 с.

ISBN 978-5-60472600 -2( т. 3)

Коллекция Герметизма. Том III. Книги 8-10 - Содержание

Книга 8. Древнеегипетская магия (авторства S.S.D.D)

Части человеческого существа

Древнеегипетская магия от S.S.D.D

Книга могущественных гимнов против обитателей вод

Легенда о Ра и Изиде

Гностическая магия Египта

Выдержки из гностического папируса

Книга великих слов каждой тайны

Книга 9. Числа: их оккультная сила и мистические свойства (третье издание)

Предисловие к первому изданию, 1890

Предисловие ко второму изданию, 1902

Предисловие к третьему изданию, 1911

Часть I. Пифагор, его принципы и последователи

Часть III. Каббалистическое понимание чисел

Часть IV. Индивидуальные числа

Часть II. Пифагорейские воззрения на числа

Монада, I

Диада, II

Триада, 3

Три с половиной, 3½

Тетрада, 4

Пентада, 5

Гексада, 6

Гептада, 7

Огдоада, 8

Эннеада, 9

Декада, 10

Число, 11

Двенадцать, 12

Тринадцать, 13

Некоторые примеры индийского использования числа

Другие высшие числа

Числа Апокалипсиса

Книга 10. «Сефер Йецира» («Книга Формирования» и «Тридцать два пути мудрости»)

Вступление ко второму изданию

«Сефер Йецира». Введение

יצירה ספר «Сефер Йецира» «Книга Формирования»

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Тридцать два пути мудрости

Примечания к «Сефер Йецира»

Глава I

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Примечания к Тридцати двум путям

Заключительное слово переводчика к третьему тому переводов Г. К.

Комментарии

Книга 8

Книга 9

Книга 10

Заключительное слово переводчика