Герметическая Коллекция  - 3 тома

Герметическая Коллекция  - 3 тома
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Собрание, известное почитателям оккультизма как «Collectanea Hermetica», является сборником переводов десяти важных для понимания оккультизма и герметики текстов на английский язык. Анзором и редактором этого десятитомика является один из основателей Ордена Золотой Зари, Уильям Уинн Уэсткотт (W. W. W.). Именно он в своё время собрал рукописи «Пэмандр», «Герметическое искусство», «Aesch Mezareph» и многие другие, чтобы объединить их для адептов Ордена.

В первом томе мы соединили для вас первые три книги: «ГерметическийАрканум», или Arcanum Hermeticum. Год написания - 1650, ашор - Жан д’Эспанье. Язык оригинала - латынь. «Божественный Пэмандр», знаменитый текст, приписываемый не менее знаменитому Гермесу Трисмегисту (Триждывеличайшему). Время возникновения «Пэмандра» описывается как «столетия до эпохи Моисея», а ценность её такова: «больше истинного знания Бога и Природы, чем во всех книгах Мира вместе взятых». И, наконец, «Краткое Исследование Герметического Искусства». Год первой публикации - 1714, автор неизвестен.

Коллекция Герметизма - Том I - Книги 1-3

пер. с англ, и комментарии Бузлов И. А.,

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 366 с.

ISBN 978-5-604

Коллекция Герметизма - Том I - Книги 1-3 - Содержание

О герметическом аркануме, или Вступительное слово переводчика

Часть I. Герметический Арканум

  • Пролог к герметическому собранию

  • Предисловие к «Аркануму»

  • Герметический Арканум

  • Глава 1

  • Практика Сульфура

  • Времена Камня

  • Примечания

Часть II. Пэмандр

  • Предисловие

  • От переводчика

  • Экскурс в историю герметизма

  • Персонажи «Герметического Корпуса»

  • Персонажи других герметических трактатов, не вошедших в Корпус

  • Использованная литература

  • Названия книг Гермеса Трисмегиста

  • К читателю

Гермес Трисмегист

  • Книга Первая

  • Вторая книга, называемая Пэмандр

  • Третья Книга под названием «Святая Проповедь»

  • Четвёртая Книга под названием «Ключ»

  • Пятая Книга. О том, что Бог не проявлён и всё же проявлен

  • Книга Шестая. О том, что лишь Бог один Благ

  • Книга Седьмая. Его Тайное Поучение на Горе Возрождения и Обет Тишины Для Его Сына Тата

  • Восьмая Книга. О том, что величайшее Зло в Человеке - это Незнание Бога

  • Книга Девятая. Вселенская Проповедь к Асклепию

  • Книга Десятая. Разум к Гермесу

  • Книга Одиннадцатая. Обычный Ум, к Тату

  • Книга Двенадцатая. Его Чаша или Монада

  • Книга Тринадцатая. О Чувстве и Понимании

  • Книга Четырнадцатая. О Действии и Чувстве

  • Книга Пятнадцатая. Об Истине, к Его Сыну Тату

  • Книга Шестнадцатая. О Том, Что Ничто Существующее не может быть Уничтожено

  • Книга Семнадцатая. К Асклепию, об Истинной Мудрости

Часть III. Краткое исследование герметического искусства

  • Комментарий издателя серии

  • Вступление

  • Краткое изложение

  • Введение в алхимию

  • Краткое исследование герметического искусства

  • Примечания S. S. D. D

Приложение 1. Краткая биография: Уильям Уинн Уэсткотт (1848-1925) и розенкрейцерское просвещение в Великобритании

Приложение 2. Бернар Тревизанский. Аллегория источника

Коллекция Герметизма. Том 2. Книги 4-7

пер. с англ. и комментарии Бузлов И. А.,

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 506 с.

ISBN 978-5-6044589-8-3 (т. 2)

Коллекция Герметизма. Том 2. Книги 4-7 - Содержане

Вступительное слово переводчика

Aesch Mezareph, или Очищающий огонь

  • Вступление от Sapere Aude

  • Глава I - Глава VIII

  • Комментарии Sapere Aude

  • Приложение 1

  • Приложение 2

Сон Сципиона

  • Марк Туллий Цицерон

  • Видение Сципиона

  • Видение Сципиона, рассматриваемое как фрагмент мистерий

  • Комментарии к сновидению Сципиона

Золотые стихи и символы Пифагора

  • Комментарии от А.Е.А., подсказанные комментариями Гиерокла и Дасье

  • Символы Пифагора

  • Халдейские оракулы, приписываемые Зороастру

  • Вступление

  • Введение от L.O.

  • Оракулы Зороастра

  • Причина. Бог

  • Идеи

  • Отдельные души

  • Материя

  • Магические и философские предписания

Оракулы Порфирия

Евфрат, или Воды Востока

  • Вступительное слово редактора

  • К читателю

  • Обращение к читателю от S.S.D.D.

  • Евфрат, или Воды Востока

  • Параграф I - Параграф XXVII

  • Краткое приложение для назидания читателя

Приложения

Приложение 1. Заклинание Пнуфиса, священного писца, для стяжания помощника

Приложение 2. Aurum Solis

Коллекция Герметизма. Том III. Книги 8-10

пер. с англ, и комментарии Бузлов И. А.

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2022. — 666 с.

ISBN 978-5-60472600 -2( т. 3)

Коллекция Герметизма. Том III. Книги 8-10 - Содержание

Книга 8. Древнеегипетская магия (авторства S.S.D.D)

  • Части человеческого существа

  • Древнеегипетская магия от S.S.D.D

  • Книга могущественных гимнов против обитателей вод

  • Легенда о Ра и Изиде

  • Гностическая магия Египта

  • Выдержки из гностического папируса

  • Книга великих слов каждой тайны

Книга 9. Числа: их оккультная сила и мистические свойства (третье издание)

  • Предисловие к первому изданию, 1890

  • Предисловие ко второму изданию, 1902

  • Предисловие к третьему изданию, 1911

  • Часть I. Пифагор, его принципы и последователи

  • Часть III. Каббалистическое понимание чисел

  • Часть IV. Индивидуальные числа

  • Часть II. Пифагорейские воззрения на числа

  • Монада, I

  • Диада, II

  • Триада, 3

  • Три с половиной, 3½

  • Тетрада, 4

  • Пентада, 5

  • Гексада, 6

  • Гептада, 7

  • Огдоада, 8

  • Эннеада, 9

  • Декада, 10

  • Число, 11

  • Двенадцать, 12

  • Тринадцать, 13

  • Некоторые примеры индийского использования числа

  • Другие высшие числа

  • Числа Апокалипсиса

Книга 10. «Сефер Йецира» («Книга Формирования» и «Тридцать два пути мудрости»)

  • Вступление ко второму изданию

  • «Сефер Йецира». Введение

  • יצירה ספר «Сефер Йецира» «Книга Формирования»

  • Глава I

  • Глава II

  • Глава III

  • Глава IV

  • Глава V

  • Глава VI

Тридцать два пути мудрости

  • Примечания к «Сефер Йецира»

  • Глава I

  • Глава II

  • Глава III

  • Глава IV

  • Глава V

  • Глава VI

  • Примечания к Тридцати двум путям

Заключительное слово переводчика к третьему тому переводов Г. К.

  • Комментарии

  • Книга 8

  • Книга 9

  • Книга 10

Заключительное слово переводчика

