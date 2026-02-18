Герметическая Коллекция - 3 тома
Собрание, известное почитателям оккультизма как «Collectanea Hermetica», является сборником переводов десяти важных для понимания оккультизма и герметики текстов на английский язык. Анзором и редактором этого десятитомика является один из основателей Ордена Золотой Зари, Уильям Уинн Уэсткотт (W. W. W.). Именно он в своё время собрал рукописи «Пэмандр», «Герметическое искусство», «Aesch Mezareph» и многие другие, чтобы объединить их для адептов Ордена.
В первом томе мы соединили для вас первые три книги: «ГерметическийАрканум», или Arcanum Hermeticum. Год написания - 1650, ашор - Жан д’Эспанье. Язык оригинала - латынь. «Божественный Пэмандр», знаменитый текст, приписываемый не менее знаменитому Гермесу Трисмегисту (Триждывеличайшему). Время возникновения «Пэмандра» описывается как «столетия до эпохи Моисея», а ценность её такова: «больше истинного знания Бога и Природы, чем во всех книгах Мира вместе взятых». И, наконец, «Краткое Исследование Герметического Искусства». Год первой публикации - 1714, автор неизвестен.
Коллекция Герметизма - Том I - Книги 1-3
пер. с англ, и комментарии Бузлов И. А.,
Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 366 с.
ISBN 978-5-604
Коллекция Герметизма - Том I - Книги 1-3 - Содержание
О герметическом аркануме, или Вступительное слово переводчика
Часть I. Герметический Арканум
Пролог к герметическому собранию
Предисловие к «Аркануму»
Герметический Арканум
Глава 1
Практика Сульфура
Времена Камня
Примечания
Часть II. Пэмандр
Предисловие
От переводчика
Экскурс в историю герметизма
Персонажи «Герметического Корпуса»
Персонажи других герметических трактатов, не вошедших в Корпус
Использованная литература
Названия книг Гермеса Трисмегиста
К читателю
Гермес Трисмегист
Книга Первая
Вторая книга, называемая Пэмандр
Третья Книга под названием «Святая Проповедь»
Четвёртая Книга под названием «Ключ»
Пятая Книга. О том, что Бог не проявлён и всё же проявлен
Книга Шестая. О том, что лишь Бог один Благ
Книга Седьмая. Его Тайное Поучение на Горе Возрождения и Обет Тишины Для Его Сына Тата
Восьмая Книга. О том, что величайшее Зло в Человеке - это Незнание Бога
Книга Девятая. Вселенская Проповедь к Асклепию
Книга Десятая. Разум к Гермесу
Книга Одиннадцатая. Обычный Ум, к Тату
Книга Двенадцатая. Его Чаша или Монада
Книга Тринадцатая. О Чувстве и Понимании
Книга Четырнадцатая. О Действии и Чувстве
Книга Пятнадцатая. Об Истине, к Его Сыну Тату
Книга Шестнадцатая. О Том, Что Ничто Существующее не может быть Уничтожено
Книга Семнадцатая. К Асклепию, об Истинной Мудрости
Часть III. Краткое исследование герметического искусства
Комментарий издателя серии
Вступление
Краткое изложение
Введение в алхимию
Краткое исследование герметического искусства
Примечания S. S. D. D
Приложение 1. Краткая биография: Уильям Уинн Уэсткотт (1848-1925) и розенкрейцерское просвещение в Великобритании
Приложение 2. Бернар Тревизанский. Аллегория источника
Коллекция Герметизма. Том 2. Книги 4-7
пер. с англ. и комментарии Бузлов И. А.,
Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 506 с.
ISBN 978-5-6044589-8-3 (т. 2)
Коллекция Герметизма. Том 2. Книги 4-7 - Содержане
Вступительное слово переводчика
Aesch Mezareph, или Очищающий огонь
Вступление от Sapere Aude
Глава I - Глава VIII
Комментарии Sapere Aude
Приложение 1
Приложение 2
Сон Сципиона
Марк Туллий Цицерон
Видение Сципиона
Видение Сципиона, рассматриваемое как фрагмент мистерий
Комментарии к сновидению Сципиона
Золотые стихи и символы Пифагора
Комментарии от А.Е.А., подсказанные комментариями Гиерокла и Дасье
Символы Пифагора
Халдейские оракулы, приписываемые Зороастру
Вступление
Введение от L.O.
Оракулы Зороастра
Причина. Бог
Идеи
Отдельные души
Материя
Магические и философские предписания
Оракулы Порфирия
Евфрат, или Воды Востока
Вступительное слово редактора
К читателю
Обращение к читателю от S.S.D.D.
Евфрат, или Воды Востока
Параграф I - Параграф XXVII
Краткое приложение для назидания читателя
Приложения
Приложение 1. Заклинание Пнуфиса, священного писца, для стяжания помощника
Приложение 2. Aurum Solis
Коллекция Герметизма. Том III. Книги 8-10
пер. с англ, и комментарии Бузлов И. А.
Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2022. — 666 с.
ISBN 978-5-60472600 -2( т. 3)
Коллекция Герметизма. Том III. Книги 8-10 - Содержание
Книга 8. Древнеегипетская магия (авторства S.S.D.D)
Части человеческого существа
Древнеегипетская магия от S.S.D.D
Книга могущественных гимнов против обитателей вод
Легенда о Ра и Изиде
Гностическая магия Египта
Выдержки из гностического папируса
Книга великих слов каждой тайны
Книга 9. Числа: их оккультная сила и мистические свойства (третье издание)
Предисловие к первому изданию, 1890
Предисловие ко второму изданию, 1902
Предисловие к третьему изданию, 1911
Часть I. Пифагор, его принципы и последователи
Часть III. Каббалистическое понимание чисел
Часть IV. Индивидуальные числа
Часть II. Пифагорейские воззрения на числа
Монада, I
Диада, II
Триада, 3
Три с половиной, 3½
Тетрада, 4
Пентада, 5
Гексада, 6
Гептада, 7
Огдоада, 8
Эннеада, 9
Декада, 10
Число, 11
Двенадцать, 12
Тринадцать, 13
Некоторые примеры индийского использования числа
Другие высшие числа
Числа Апокалипсиса
Книга 10. «Сефер Йецира» («Книга Формирования» и «Тридцать два пути мудрости»)
Вступление ко второму изданию
«Сефер Йецира». Введение
יצירה ספר «Сефер Йецира» «Книга Формирования»
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Тридцать два пути мудрости
Примечания к «Сефер Йецира»
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Примечания к Тридцати двум путям
Заключительное слово переводчика к третьему тому переводов Г. К.
Комментарии
Книга 8
Книга 9
Книга 10
Заключительное слово переводчика
