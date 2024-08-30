Герметический венок из роз

Наш Артефий, дорогой читатель, среди всех Философов, без всякой обиды, как он сам прямо говорит во многих местах своих произведений, объясняет все Искусство ясными словами. Он открывает и разрешает столь многое, что только возможно в пространных и изощренных высказываниях мудрецов. И в то же время он не дает возможность безбожным, невежественным и злым людям наносить вред другим; в своих повторениях, в искусном методе обучения он скрывает истину, то укрепляя ее, то снова отрицая. И таким образом он хочет предоставить суждению и на усмотрение читателя путь к благу, истине и верной работе, и когда такой сможет сие охватить, то должен благодарить за это только Бога. Но где он видит, что стоит не на верном пути, то должен снова столь долго читать писания, пока не сможет основательно понять их смысл.

Таким образом поступил ученейший Йоханн Понтан, о чем он говорит в своем послании, напечатанном в Theatro Chymico: «Они заблуждаются (он говорит о тех, кто оперирует в Искусстве), заблуждаются до сих пор и будут далее заблуждаться, потому как Философы в своих книгах истинное осуществляемое не указывали, исключая одного, которого мы именуем Артефием». И от себя лично он говорит так: «Если бы я не читал бы Артефия и не отмечал бы его высказывания, то я никогда бы не пришел к завершению Делания (т.е. к Камню Философов)».

Поэтому ты должен читать эти трактаты и часто снова перечитывать, пока не поймешь их смысл и таким образом сможешь достичь желанной цели.

Нет нужды много писать о нашем авторе, тебе достаточно того, что он (как сам говорит) благодаря милости Божьей и использованию Квинт Эссенции (пятой сущности) прожил тысячу лет. Как затем пишет Роджер Бэкон о подобном в своей книге о чудесных делах Природы. Равно ученейший Теофраст Парацельс пишет в своей книге о долголетии, которое у других Философов приходится на сотни лет, но отец Гермес не стремился достичь этого.

Поэтому рассмотри сей трактат, вероятно, этот автор лучше, чем другие понимал силу и достоинства нашего Камня. Теперь, как тому надобно, используй этот авторский трактат и нашу работу во славу Божью и к пользе и благу твоего ближнего. Будь в здравии.

Герметический венок из роз

Пер. с нем. — К: “Пор-Рояль”, 2008. — 224 с. Серия “A terra ad solem”.

ISBN 966-7068-07-2

Герметический венок из роз - Древний Философ Артефий о тайном Искусстве и Камне Философов

Тайная Книга

Антимоний (Сурьма) есть вещь Сатурна или свинца, и в целом по своей природе и Сатурнианский Антимоний согласовываются с золотом. В нем же имеем Ртуть, в чем его не превосходит не один металл, исключая золото, те. только золото воистину здесь погруженное и скрытое вАнтимоновской Сатурнианской Ртути. Без этой Argentum vivum не один металл нельзя сделать белым. Так она делает Латону белой, те. золото, и создает perfecte corpus (совершенное тело) в его первой материи белого цвета, сверкающе сияющей как зеркало.

Я говорю, что она растворяет совершенный Корпус, который от ее природы. Ибо она есть Вода, родственная и приятная металлам, делает золото белым, так как содержит в себе белую Ртуть. Отсюда теперь воистину можно охватить великую тайну, т.е. то, что Вода Сатурнианского Антимония должна быть Меркури- альной и белой, что делает золото белым. Не горючее, но растворяющее и затем собирающаяся как белый, густой сок. Отсюда говорит Философ, что такая Вода делает корпус летучим, потому как он растворяется в этой Воде и снова охлаждается, поднимаясь вверх над водой. Он говорит: «Возьми сырое листовое или тонко кованное золото, или кальцинированное (жженое до состояния извести) посредством Меркурия, и положи в наш Антимоновский Сатурнианский, Меркуриальный Уксус и Sal Armoniac (как это называют) в широкую стеклянную посудину высотой в четыре пальца или немного выше. Поставь это в умеренное тепло, и тогда в течение короткого времени увидишь, что оно поднимается как влажное масло и плавает сверху как пленка. Собери это ложкой или сухим пером, и так собирай в течение дня много раз, пока ничего более не поднимется, и предоставь воде выкуриться на огне, которая есть оставшаяся влажность Уксуса. Так далее останется Квинт Эссенция Золота, как белое негорючее масло, в котором Философы видели очень большую тайну». Это масло содержит в себе немалую сладость и хорошо для обезболивания ран. Сообразно всему таинству этого Антимоновского скрытого искусства, где нам известно, что Argentum vivum не воспламеняет извлеченную из телгмагнезию, и это есгьАнтимоний иМерку- риалъный Сублимат, отсюда нужно извлечь живую негорючую Воду. Далее таковая становится твердой с совершенным телом Золота, растворяемого в ней в белую и густую субстанцию и природу, как если бы было густым соком, являющимся совершенно белым.

Но прежде Золото в его putrefaction (гниении) и растворении в этой Воде сначала теряет свой блеск, становится темным и черным, наконец, поднимается над водой и мало-помалу плавает сверху белым цветом в виде белой субстанции. Это есть красная латона, ставшая белой, которая сублимируется по философскому способу и приводится в ее первую материю, т.е. не горючий белый сульфур (серу) и в фиксированную argentums vivum (ртуть), и так становится влажной.

Таким образом достигнута определенная цель, т.е. Золото наших тел, которое при помощи постоянного плавления и смягчения становится нашей растворяющей Водой, обращаясь и доводясь в фиксированный сульфур и argentums vivum. В такой Воде сие получает совершенное тело Золота Жизни, становится живым, духовным, увеличивается и умножается в своем виде, как другие вещи. Далее, в этой Воде происходиттак, что произрастает тело из двух тел Золота и Серебра, становится плотным и большим и растет, в то время как получает живую и растущую субстанцию и природу.