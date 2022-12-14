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Герои веры

Герои веры
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services
Наше издательство, идя навстречу желаниям многих верующих как в СССР, так и за границей, решило выпустить несколько книг под общим названием ״ГЕРОИ ВЕРЫ", в которых будут помещены биографические очерки и воспоминания выдающихся служителей на ниве Божией.
В первый выпуск вошли биографии И. Робертса, В. Карея и Д. Мюллера. Второй выпуск содержит биографический очерк В. Ф. Марцинковского и его свидетельство, ״ЗАПИСКИ ВЕРУЮЩЕГО".
Таким образом можно сказать, что эта книга посвящена двум героям веры: не только В. Марцинковскому, но и Π. Н. Николаи, о котором В. Ф. вспоминает с любовью.
В третий выпуск будут включены жизнеописание ДЕСЯТИ известных свидетелей Христовых в России, через служение которых возникло и успешно развивается евангельское движение.
Первые две книги напечатаны фото-офсетным способом с ранее изданных книг.
Теперь в ваших руках биографический очерк В. Ф. Марцинковского и его свидетельство ״ЗАПИСКИ ВЕРУЮЩЕГО". Хотя он рассказывает о событиях 50-60-летней давности, его повествование дышит свежестью никогда нестареющей евангельской истины.
Да зажжёт Дух Святой через это свидетельство многие сердца для самоотверженного служения Господу!

Герои веры

Иван Робертс. Виллиам Карей. Джордж Мюллер. В.Ф. Марцинковский - Записки верующего
Chicago, IL: Slavic Gospel Press, Библейская Миссия, Славянское Евангельское общество. – 588 с.

Герои веры – Содержание

ВЫПУСК I
  • Муж, употребленный Богом. Иван Робертс по личным воспоминаниям И.В. Непраша
  • Виллиам Карей, первый миссионер Индии. Его жизнь и деятельность
  • Фр. Г. Варнэ. Джордж Мюллер, современный апостол христианской церкви. Перевел А.М. Пуке
ВЫПУСК II
  • В.Ф. Марцинковский. Записки верующего. Из истории религиозного движения в Советской России (1917-1923)
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Rating 3.9 / 5
Added 14.12.2022
Author brat Vadim
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3.9/5 (4)

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