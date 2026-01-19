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Гессе - Переписка по-соседски

Гессе - Переписка по-соседски
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Это уникальное издание открывает читателю частную сторону жизни великого писателя и мыслителя Германа Гессе. В книге собраны письма, которыми обменивался автор со своим окружением в Монтаньоле. Перед нами предстает не просто нобелевский лауреат, а живой человек, погруженный в заботы о саде, размышления о литературе и тревоги за судьбы мира.

Главная изюминка тома — 22 факсимильных изображения. Подлинный почерк Гессе, его рисунки на полях и оригинальное оформление посланий создают эффект присутствия, превращая чтение в интимный акт соприкосновения с историей. Это книга о дружбе, поиске душевного покоя и красоте интеллектуального общения, которая станет настоящим сокровищем для коллекционеров и исследователей творчества Гессе.

Герман Гессе, Карл Кереньи - Переписка по-соседски с 22-мя факсимильными изображениями

«Касталия», 2024. — 186 с.

ISBN 978-5-521-24022-7

Герман Гессе, Карл Кереньи - Переписка по-соседски с 22-мя факсимильными изображениями - Содержание

Введение. Карл Кереньи

Письма

Эпилог: Бесплодный сад - Карл Кереньи

Примечания

Биографические примечания

Основные произведения Карла Кереньи

Послесловие издателя

Список иллюстраций

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Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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