Гессе - Переписка по-соседски
Это уникальное издание открывает читателю частную сторону жизни великого писателя и мыслителя Германа Гессе. В книге собраны письма, которыми обменивался автор со своим окружением в Монтаньоле. Перед нами предстает не просто нобелевский лауреат, а живой человек, погруженный в заботы о саде, размышления о литературе и тревоги за судьбы мира.
Главная изюминка тома — 22 факсимильных изображения. Подлинный почерк Гессе, его рисунки на полях и оригинальное оформление посланий создают эффект присутствия, превращая чтение в интимный акт соприкосновения с историей. Это книга о дружбе, поиске душевного покоя и красоте интеллектуального общения, которая станет настоящим сокровищем для коллекционеров и исследователей творчества Гессе.
Герман Гессе, Карл Кереньи - Переписка по-соседски с 22-мя факсимильными изображениями
«Касталия», 2024. — 186 с.
ISBN 978-5-521-24022-7
Герман Гессе, Карл Кереньи - Переписка по-соседски с 22-мя факсимильными изображениями - Содержание
Введение. Карл Кереньи
Письма
Эпилог: Бесплодный сад - Карл Кереньи
Примечания
Биографические примечания
Основные произведения Карла Кереньи
Послесловие издателя
Список иллюстраций
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