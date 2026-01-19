Гессе - Переписка по-соседски

Это уникальное издание открывает читателю частную сторону жизни великого писателя и мыслителя Германа Гессе. В книге собраны письма, которыми обменивался автор со своим окружением в Монтаньоле. Перед нами предстает не просто нобелевский лауреат, а живой человек, погруженный в заботы о саде, размышления о литературе и тревоги за судьбы мира.

Главная изюминка тома — 22 факсимильных изображения. Подлинный почерк Гессе, его рисунки на полях и оригинальное оформление посланий создают эффект присутствия, превращая чтение в интимный акт соприкосновения с историей. Это книга о дружбе, поиске душевного покоя и красоте интеллектуального общения, которая станет настоящим сокровищем для коллекционеров и исследователей творчества Гессе.

Герман Гессе, Карл Кереньи - Переписка по-соседски с 22-мя факсимильными изображениями

«Касталия», 2024. — 186 с.

ISBN 978-5-521-24022-7

Герман Гессе, Карл Кереньи - Переписка по-соседски с 22-мя факсимильными изображениями - Содержание

Введение. Карл Кереньи

Письма

Эпилог: Бесплодный сад - Карл Кереньи

Примечания

Биографические примечания

Основные произведения Карла Кереньи

Послесловие издателя

Список иллюстраций