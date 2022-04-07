Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гете - Фауст

Гёте Иоганн Вольфганг фон - Фауст
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature
Советский читатель давно оценил бессмертное творение Иоганна Вольфганга Гете — его трагедию «Фауст», один из замечательных памятников мировой литературы. Великий национальный поэт, пламенный патриот, воспитатель своего народа в духе гуманизма и безграничной веры в лучшее будущее на нашей земле, Гете — бесспорно одно из наиболее сложных явлений в истории немецкой литературы.
Позиция, занятая им в борьбе двух культур, — а они неизбежно содержатся в «общенациональной» культуре любого разделенного на классы обществ — не свободна от глубоких противоречий. Идеологи реакционного лагеря тенденциозно выбирали и выбирают из огромного литературного наследия поэта отдельные цитаты, с помощью которых они стараются провозгласить Гете «убежденным космополитом», даже «противником национального объединения немцев».
Крупнейший западноевропейский лирик, в чьих стихах немецкая поэзия впервые заговорила на подлинно народном языке о простых и сильных человеческих чувствах, Гете вместе с тем — автор широко известных баллад («Лесной царь», «Коринфская невеста» и др.), драм и эпических поэм и, наконец, замечательный романист, отобразивший в «Страданиях юного Вертера», в «Вильгельме Мейстере», в «Поэзии и правде» духовную жизнь целого ряда поколений немецкого народа.
Однако и столь разнообразной литературной деятельностью не исчерпывается значение Гете. «Гете представляет, быть может, единственный в истории человеческой мысли пример сочетания в одном человеке великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого» {К.А. Тимирязев, Гете —естествоиспытатель. Энциклопедический словарь, изд. Гранат, т. XIV, стр. 448.}, — писал о нем К.А. Тимирязев.
Подобно русскому чудо-богатырю Михаилу Ломоносову, Гете совершал великие трудовые подвиги на любом поприще, к какому бы он ни приложил свою руку. В сферу его исследований и научных интересов вошли геология и минералогия, оптика и ботаника, зоология, анатомия и остеология; и в каждой из этих областей естествознания Гете развивал столь же самостоятельную, новаторскую деятельность, как и в поэзии.

Гёте Иоганн Вольфганг фон - Фауст

Москва : Издательство АСТ, 2020. — 432 с. : ил. — (Коллекционная книга).
ISBN 978-5-17-112016-0

Гёте Иоганн Вольфганг фон - Фауст - Содержание

ГЕТЕ И ЕГО «ФАУСТ»
ФАУСТ
  • ПОСВЯЩЕНИЕ
  • ТЕАТРАЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
  • ПРОЛОГ НА НЕБЕ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
  • НОЧЬ
  • У ВОРОТ
  • РАБОЧАЯ КОМНАТА ФАУСТА
  • РАБОЧАЯ КОМНАТА ФАУСТА
  • ПОГРЕБ АУЭРБАХА В ЛЕЙПЦИГЕ
  • КУХНЯ ВЕДЬМЫ
  • УЛИЦА
  • ВЕЧЕР
  • НА ПРОГУЛКЕ
  • ДОМ СОСЕДКИ
  • УЛИЦА
  • САД
  • БЕСЕДКА В САДУ
  • ЛЕСНАЯ ПЕЩЕРА
  • КОМНАТА ГРЕТХЕН
  • САД МАРТЫ
  • У КОЛОДЦА
  • НА ГОРОДСКОМ ВАЛУ
  • НОЧЬ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ГРЕТХЕН
  • СОБОР
  • ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
  • СОН В ВАЛЬПУРГИЕВУ НОЧЬ, ИЛИ ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА ОБЕРОНА И ТИТАНИИ
  • ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ. ПОЛЕ
  • НОЧЬ В ПОЛЕ
  • ТЮРЬМА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
АКТ ПЕРВЫЙ
  • КРАСИВАЯ МЕСТНОСТЬ
  • ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ
  • МАСКАРАД
  • ГРАЦИИ
  • ПАРКИ
  • ФУРИИ
  • САД ДЛЯ ГУЛЯНЬЯ
  • ТЕМНАЯ ГАЛЕРЕЯ
  • ЯРКО ОСВЕЩЕННЫЕ ЗАЛЫ
  • РЫЦАРСКИЙ ЗАЛ
АКТ ВТОРОЙ
  • ТЕСНАЯ ГОТИЧЕСКАЯ КОМНАТА
  • ЛАБОРАТОРИЯ
  • КЛАССИЧЕСКАЯ ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
  • У ВЕРХНЕГО ПЕНЕЯ
  • У НИЖНЕГО ПЕНЕЯ
  • У ВЕРХОВЬЕВ ПЕНЕЯ
  • СКАЛИСТЫЕ БУХТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ
АКТ ТРЕТИЙ
  • ПЕРЕД ДВОРЦОМ МЕНЕЛАЯ В СПАРТЕ
  • ВНУТРЕННИЙ ДВОР ЗАМКА, ОКРУЖЕННЫЙ БОГАТЫМИ ПРИЧУДЛИВЫМИ
  • СТРОЕНИЯМИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ
  • ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ
  • НА ПЕРЕДНЕМ ГОРНОМ ОТРОГЕ
  • ШАТЕР ВРАЖДЕБНОГО ИМПЕРАТОРА
АКТ ПЯТЫЙ
  • ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
  • ВТРОЕМ ЗА СТОЛОМ В САДУ
  • ДВОРЕЦ
  • ГЛУБОКАЯ НОЧЬ
  • ПОЛНОЧЬ
  • БОЛЬШОЙ ДВОР ПЕРЕД ДВОРЦОМ
  • ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ
  • ГОРНЫЕ УЩЕЛЬЯ, ЛЕС, СКАЛЫ, ПУСТЫНЯ
КОММЕНТАРИИ
Views 198
Rating 5.0 / 5
Added 07.04.2022
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books