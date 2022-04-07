Гёте Иоганн Вольфганг фон - Фауст

Гете - Фауст
Советский читатель давно оценил бессмертное творение Иоганна Вольфганга Гете — его трагедию «Фауст», один из замечательных памятников мировой литературы. Великий национальный поэт, пламенный патриот, воспитатель своего народа в духе гуманизма и безграничной веры в лучшее будущее на нашей земле, Гете — бесспорно одно из наиболее сложных явлений в истории немецкой литературы.
Позиция, занятая им в борьбе двух культур, — а они неизбежно содержатся в «общенациональной» культуре любого разделенного на классы обществ — не свободна от глубоких противоречий. Идеологи реакционного лагеря тенденциозно выбирали и выбирают из огромного литературного наследия поэта отдельные цитаты, с помощью которых они стараются провозгласить Гете «убежденным космополитом», даже «противником национального объединения немцев».
Крупнейший западноевропейский лирик, в чьих стихах немецкая поэзия впервые заговорила на подлинно народном языке о простых и сильных человеческих чувствах, Гете вместе с тем — автор широко известных баллад («Лесной царь», «Коринфская невеста» и др.), драм и эпических поэм и, наконец, замечательный романист, отобразивший в «Страданиях юного Вертера», в «Вильгельме Мейстере», в «Поэзии и правде» духовную жизнь целого ряда поколений немецкого народа.
Однако и столь разнообразной литературной деятельностью не исчерпывается значение Гете. «Гете представляет, быть может, единственный в истории человеческой мысли пример сочетания в одном человеке великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого» {К.А. Тимирязев, Гете —естествоиспытатель. Энциклопедический словарь, изд. Гранат, т. XIV, стр. 448.}, — писал о нем К.А. Тимирязев.
Подобно русскому чудо-богатырю Михаилу Ломоносову, Гете совершал великие трудовые подвиги на любом поприще, к какому бы он ни приложил свою руку. В сферу его исследований и научных интересов вошли геология и минералогия, оптика и ботаника, зоология, анатомия и остеология; и в каждой из этих областей естествознания Гете развивал столь же самостоятельную, новаторскую деятельность, как и в поэзии.
Гёте Иоганн Вольфганг фон - Фауст
Москва : Издательство АСТ, 2020. — 432 с. : ил. — (Коллекционная книга).
ISBN 978-5-17-112016-0
Гёте Иоганн Вольфганг фон - Фауст - Содержание
ГЕТЕ И ЕГО «ФАУСТ»
ФАУСТ
- ПОСВЯЩЕНИЕ
- ТЕАТРАЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
- ПРОЛОГ НА НЕБЕ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
- НОЧЬ
- У ВОРОТ
- РАБОЧАЯ КОМНАТА ФАУСТА
- РАБОЧАЯ КОМНАТА ФАУСТА
- ПОГРЕБ АУЭРБАХА В ЛЕЙПЦИГЕ
- КУХНЯ ВЕДЬМЫ
- УЛИЦА
- ВЕЧЕР
- НА ПРОГУЛКЕ
- ДОМ СОСЕДКИ
- УЛИЦА
- САД
- БЕСЕДКА В САДУ
- ЛЕСНАЯ ПЕЩЕРА
- КОМНАТА ГРЕТХЕН
- САД МАРТЫ
- У КОЛОДЦА
- НА ГОРОДСКОМ ВАЛУ
- НОЧЬ. УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ГРЕТХЕН
- СОБОР
- ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
- СОН В ВАЛЬПУРГИЕВУ НОЧЬ, ИЛИ ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА ОБЕРОНА И ТИТАНИИ
- ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ. ПОЛЕ
- НОЧЬ В ПОЛЕ
- ТЮРЬМА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
АКТ ПЕРВЫЙ
- КРАСИВАЯ МЕСТНОСТЬ
- ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ
- МАСКАРАД
- ГРАЦИИ
- ПАРКИ
- ФУРИИ
- САД ДЛЯ ГУЛЯНЬЯ
- ТЕМНАЯ ГАЛЕРЕЯ
- ЯРКО ОСВЕЩЕННЫЕ ЗАЛЫ
- РЫЦАРСКИЙ ЗАЛ
АКТ ВТОРОЙ
- ТЕСНАЯ ГОТИЧЕСКАЯ КОМНАТА
- ЛАБОРАТОРИЯ
- КЛАССИЧЕСКАЯ ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
- У ВЕРХНЕГО ПЕНЕЯ
- У НИЖНЕГО ПЕНЕЯ
- У ВЕРХОВЬЕВ ПЕНЕЯ
- СКАЛИСТЫЕ БУХТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ
АКТ ТРЕТИЙ
- ПЕРЕД ДВОРЦОМ МЕНЕЛАЯ В СПАРТЕ
- ВНУТРЕННИЙ ДВОР ЗАМКА, ОКРУЖЕННЫЙ БОГАТЫМИ ПРИЧУДЛИВЫМИ
- СТРОЕНИЯМИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ
- ГОРНАЯ МЕСТНОСТЬ
- НА ПЕРЕДНЕМ ГОРНОМ ОТРОГЕ
- ШАТЕР ВРАЖДЕБНОГО ИМПЕРАТОРА
АКТ ПЯТЫЙ
- ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
- ВТРОЕМ ЗА СТОЛОМ В САДУ
- ДВОРЕЦ
- ГЛУБОКАЯ НОЧЬ
- ПОЛНОЧЬ
- БОЛЬШОЙ ДВОР ПЕРЕД ДВОРЦОМ
- ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ
- ГОРНЫЕ УЩЕЛЬЯ, ЛЕС, СКАЛЫ, ПУСТЫНЯ
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