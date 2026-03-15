Книга Нормана Гейслера «Трудные вопросы Библии» посвящена объяснению сложных и спорных мест Священного Писания. Автор рассматривает многочисленные вопросы, которые возникают у читателей Библии: исторические трудности, кажущиеся противоречия, сложные богословские темы и непростые для понимания библейские тексты.

Используя богословский, исторический и логический анализ, Гейслер предлагает аргументированные ответы и показывает, как правильно понимать проблемные места Писания в их контексте. Книга помогает читателю глубже разобраться в библейском тексте и укрепить доверие к его достоверности.

Издание предназначено для студентов библейских курсов, служителей церкви и всех, кто интересуется апологетикой и стремится лучше понять содержание Библии.

Мориц Гейслер – Трудные вопросы Библии

Одесса: «Христианское просвещение», 2003. – 240 с.

ІБВИ 5-8404-0127-7

Мориц Гейслер – Трудные вопросы Библии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Часть первая. ОБЪЯСНЕНИЕ ТРУДНОПОНИМАЕМЫХ МЕСТ БИБЛИИ

1. Божье правление - 2. Оправдание способа действия Иисуса - 3. Оправдание премудрости - 4. Проклятие смоковницы - 5. Хотение и действие - 6. Жалоба и вопрос, или две различные природы христианина - 7. Грех против Духа Святого - 8. Семь духов - 9. Любовь и ненависть, или Иаков и Исав - 10. Милость и верховная власть, или образ действий Господа при распределении спасения - 11. Призвание и избрание - 12. Пророчество о Христе, или семьдесят недель Даниила - 13. Смерть Христа и погребение - 14. Человек, сравненный со скотом - 15. Саул и волшебница в Аэндоре - 16. Духи в темнице - 17. Пример о неверном управителе - 18. Радуга - 19. Жена Каина - 20. Одно стадо и один Пастырь

Часть вторая. ОБЪЯСНЕНИЕ КАЖУЩИХСЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ БИБЛИИ

1. Чудеса Моисея и проявление волшебства египтян - 2. Ожесточение фараона - 3. Несправедливое обвинение - 4. Грех неверия - 5. Число израильтян - 6. Божий лик - 7. Несение креста - 8. Ангелы во гробе - 9. Три дня и три ночи - 10. Свидетельство Иисуса о Самом Себе - 11. Правильное использование земного имущества - 12. Два различных события - 13. Два различных житейских правила - 14. Два различных бремени - 15. Слышать и не слышать - 16. Стоять и все же не стоять - 17. Раскаяться и не раскаяться - 18. Не видеть и все же видеть - 19. Быть и не быть - 20. Временное и вечное

ПРИЛОЖЕНИЕ