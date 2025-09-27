Стівен Гейз – Вивільни свій розум і почни жити: нова терапія прийняття та відповідальності

Чи живете ви зараз тим життям, яким хочете? Чи орієнтоване ваше життя на те, що має для вас найбільше значення? Чи характеризується ваше життя енергією та активністю, чи вагою ваших проблем? Коли нас затягує боротьба з психологічними проблемами, ми часто відкладаємо життя на потім, вважаючи, що спочатку наш біль має зменшитися, перш ніж ми зможемо знову жити по-справжньому. Але уявіть, що ви могли б почати жити так, як вам хочеться, прямо зараз, починаючи з цієї миті? Ми не просимо вас вірити, що це так, ми просто просимо бути від- критими до можливості, що це так, достатньо відкритими, щоб ви хотіли працювати з цією книгою.

Налагодити саме те життя, яким ви хочете жити, й навчитися вже сьогодні втілювати в ньому свої мрії нелегко, адже ваш розум, як і всі людські уми, розставлятиме пастку за пасткою, зводитиме бар'єр за бар'єром. У розділах 1-10 ви дізнаєтеся, як оминути ці пастки й подолати бар'єри. У розділах 11-13 ми обговоримо, чого ви насправді хочете від свого життя, і покажемо, як здійснити перехід від марних спроб управління ментальним станом до залученості у життя. На цьому етапі ми вас не просимо погоджуватися з будь- яким з наших тверджень або заявляти, що ви розумієте будь- який з методів, які ми щойно почали описувати. Ми вас проси­мо лише про участь у подорожі, яка принципово орієнтована на розв'язання загадки ваших страждань і страждань інших людей. Ця подорож має за мету фундаментально змінити саму гру, в яку ми граємо, а не шукати нову стратегію для перемо­ги.

ТПВ не є панацеєю, але результати наукових досліджень є достатньо показовими та позитивними (див. додаток). Ми віримо, що можемо допомогти вам скористатися перевагами нових знань. Неодмінно візьміть із собою в дорогу свій скептицизм і навіть цинізм. Вони не зашкодять, якщо ви готові застосувати методи, про які дізнаєтесь, навіть до свого скептицизму й цинізму. І візьміть із собою свої надії та здатність вірити, хоча вони не обов'язково будуть корисними, поки не будуть роз- глянуті з погляду наданих методів. Ви - цілісна особистість, і всі ваші переживання, думки, почуття, тілесні відчуття і поведінкові схильності можуть бути використані в цій подорожі до відкриттів. Що ви втрачаєте? Хіба не було б добре, якби ви могли вивільнити свій розум і почати жити?

Людські страждання. Напевно, ви відкрили цю книгу через те, що вам болить, і ви не знаєте, що з цим робити. Можливо, ви страждає­те від хронічної депресії або тривожного розладу. Можливо, витрачаєте своє життя на протистояння наркотикам чи ал­коголізму, якими ви марно намагалися заглушити свій біль. Можливо, у вас проблеми в стосунках, або ви запитуєте себе, чи є в житті сенс. Можливо, ви неодноразово проходили тера­пію, намагаючись впоратися зі своїм внутрішнім неспокоєм. А можливо, як і мільйони інших людей, ви відчули, що застряг­ли, не живете повною мірою, а відчуваєте відстороненість, пригніченість, апатію та тугу. Якщо ви стикаєтеся з проблемами протягом певного часу, ви, ймовірно, мучили себе різними формулюваннями питання «чому?»: «Чому я не можу просто опанувати себе?», «Чому мені не стає краще?», «Чому життя таке важке?», «Чому терапія не допомогла?», «Чому я не можу бути нормальною людиною?», «Чому я не можу бути щасливим?».

Ви навіть можете почуватися дезорієнтованими питаннями, на які, здається, немає готових відповідей. Загнані в кут власним емоційним болем і боротьбою з ним, ви можете відчувати, ніби ваше життя зву­жується навколо вас. Якщо ви ведете війну у своїй голові, що станеться, яюцо, за­мість того щоб намагатися виграти цю війну, ви просто залиши­те поле бою? Це не означає, що війна припиниться, вона може продовжитися. Радше, це означає, що ви більше не намагатиме­теся жити в зоні бойових дій, де ваше психологічне виживання, здається, залежить від результату війни. А яюцо це можливо? Ця книга запрошує вас переглянути свій погляд не лише на те, що таке психологічний біль і як він діє, але й на саму природу вашої свідомості, навіть на вашу ідентичність, тобто на те, ким ви себе вважаєте.

Немає занадто «елементарної» проблеми, якщо її необхідно розв'язати. Концепції та мето­ди, з якими ви ознайомитеся, можуть вас трохи здивувати. Спочатку в деякі з них може бути важко повірити, й вони мо­жуть навіть цілком суперечити тому, що вас навчили вважати «розв'язанням» ваших проблем. Ми маємо до вас три прохання. Перше - ми сподіваємося на вашу наполегливу та активну роботу з текстом. Часом цей шлях може бути тернистим. Ми просимо лише, щоб ви не здавалися і справді випробували запропоновані методи. Вони можуть допомогти вам, але ви цього не дізнаєтесь, поки не почнете їх практикувати. Тільки після цього ви зможете оціни­ти їхній реальний вплив на ваше життя. Друге прохання - безкомпромісна чесність перед самим собою. Ми вас просимо не про довіру до написаного, а про спокійне спостереження безпосередньо за власним досвідом. Використовуйте цю книгу як можливість дослідити, що для вас насправді є істиною.

Стівен Гейз – Вивільни свій розум і почни жити: нова терапія прийняття та відповідальності

Видавництво – «Ростислава Бурлаки»

Київ – 2025 р. / 384 с.

ISBN 978-617-8419 -10-3

Стівен Гейз – Вивільни свій розум і почни жити: нова терапія прийняття та відповідальності – Зміст

Подяки

Вступ

ТПВ: що це таке і як вона може вам допомогти

Страждання: психологічна трясовина

Поширеність людських страждань

Усвідомленість, прийняття та цінності

Відповідальність та ціннісно орієнтоване життя

РОЗДІЛ 1. Людські страждання

Універсальність людських страждань

ВПРАВА. Реєстр ваших страждань

Проблема з болем

ВПРАВА. Біль минув - що далі?

Проблема з болем: перегляд

Альтернатива: ціннісно орієнтоване життя

РОЗДІЛ 2. Чому мова спричинює страждання з Джоном Т. Блекледжем

Природа людської мови

ВПРАВА. Співвіднесіть будь-що з будь-чим іншим

ВПРАВА. Шуруп, зубна щітка і запальничка

Чому мова спричинює страждання

ВПРАВА. Жовтий джип

ВПРАВА. Не думай про свої думки

Що ви досі робили

ВПРАВА. Робочий аркуш копінг-стратегій

Позбутися цього - проблема у квадраті

Уникнення неприємного внутрішнього досвіду

Розумовий потяг

РОЗДІЛ З. Привабливість уникнення з Джуліанн Панкі та Кетлін М. Палм

Навіщо ми робимо те, що не є ефективним

Прийняти те, що уникнення неприємного внутрішнього досвіду не є ефективним

Отже, що ви маєте робити?

ВПРАВА. Пошук винного

ВПРАВА. Оцінка власного досвіду: перевіряємо, що працює

Рухаємося далі

ВПРАВА. Що ви зараз відчуваєте і про що думаєте?

РОЗДІЛ 4. Відпускання з Джоном Т. Блекледжем та Майклом Ріттером

Якщо ви до чогось не готові, ви це матимете

Прийняття та готовність

ВПРАВА. Чому готовність?

Готовність і душевні страждання

ВПРАВА. Готовність не дихати

Питання щодо готовності до змін

РОЗДІЛ 5. Проблема мислення з Джейсоном Ліллісом

Процес мислення

ВПРАВА. Про що ви зараз думаєте?

Чому мислення так на нас вШІиває

ВПРАВА. Ваш щоденник болю

Дивитись на свої думки, а не крізь призму думок

Розумовий потяг

ВПРАВА. Спостереження за розумовим потягом

РОЗДІЛ б. Помітити думку чи погодитися з нею з Джоном Т. Блекледжем та Джейсоном Ліллісом

Когнітивне відокремлення: від'єднання ваших думок від їхніх об'єктів

ВПРАВА. Скажіть слово «молоко» якнайшвидше

ВПРАВА. Позначення думок

ВПРАВА. Листя, що пливе за течією

ВПРАВА. Опис думок і відчуттів

ВПРАВА. Дослідження різниці між описом та оцінкою

Створення власних технік когнітивного відокремлення

РОЗДІЛ 7. Якщо я - це не мої думки, то хто я?

Розглянемо вашу самоконцептуалізацію

Три типи відчуття себе

ВПРАВА. Перекажіть свою історію

Стати Я-що-спостерігає

ВПРАВА. Я відчуваю, що це не я

Початок роботи

ВПРАВА. Відстежуємо свої думки в часі

Робимо наступний крок

РОЗДІЛ 8. Усвідомленість

Щоденна практика

Практика

ВПРАВА. Будьте там, де ви є

ВПРАВА. Мовчазна прогулянка

ВПРАВА. Розкладання «ПО поличках»

ВПРАВА. Поїдання родзинок

ВПРАВА. Чаювання

ВПРАВА. Усвідомлене харчування

ВПРАВА. Прослуховування класичної музики

ВПРАВА. Усвідомлюйте свої ноги, коли читаєте ці рядки

ВПРАВА. Просто сидіння

Усвідомленість у контексті

РОЗДІЛ 9. Що є готовністю і що ні з Майкл.ом Ріттером та Джоном Т. Блекледжем

Що необхідно прийняти?

ВПРАВА. Що необхідно прийняти

Мета готовності

РОЗДІЛ 10. Готовність: вчимося стрибати з Майклом Ріттером

Шкала готовності

Здійснюємо стрибок

ВПРАВА. Бланк шкали готовності

Використовуйте свої навички та опановуйте нові

ВПРАВА. Фізикалізація

ВПРАВА. Надайте вашій мішені форми

ВПРАВА. Монстр із бляшанок

ВПРАВА. Прийняття в режимі реального часу

РОЗДІЛ 11. Що таке цінності?

Цінності як обрані життєві орієнтири

Що є цінностями, а що ні

РОЗДІЛ 12. Вибір своіХ цінностей

Чому ви служите

ВПРАВА. Відвідування власного похорону

Робимо наступний крок: десять цінних сфер у вашому житті

Пріоритетність та перевірка ваших цінностей

Змістовні дії

РОЗДІЛ 13. Курс на здійснення з Джейсоном Ліллісом та Майклом Тухізом