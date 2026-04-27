Труд Вольфганга Гигериха — это интеллектуальный вызов всей современной психотерапевтической индустрии. Автор, являющийся одним из самых радикальных и последовательных продолжателей дела Карла Юнга, решительно порывает с представлением о психологии как о «сфере услуг» для личного комфорта. Для Гигериха психология — это не способ «почувствовать себя лучше», а строгая дисциплина духа, сопоставимая с алхимическим Великим Деланием.
В этой книге Гигерих вступает в глубокую философскую полемику с Джеймсом Хиллманом и классическим юнгианством. Он утверждает, что душа — это не «внутренний объект» или «набор чувств», а логическая жизнь, которая разворачивается в истории. Автор виртуозно анализирует путь понятия «душа» от античности и средневековой алхимии до эпохи Просвещения и современности, показывая, как душа постепенно превращалась из «субстанции» в «субъекта».
Вольфганг Гигерих — Что такое душа?
М.: Касталия, 2026. — 334 с.
ISBN 978-5-908110-34-1
Вольфганг Гигерих — Что такое душа? - Содержание
Критика «вежливой психологии»: Разбор того, почему стремление к самоактуализации и «поиску смысла» часто оказывается формой идеологии, лишенной подлинной саморефлексии.
Метафора «Трупа» и «Искры»: Шокирующее, но философски безупречное исследование того, как осознание конечности и «омертвления» (объективации) порождает искру живой мысли.
Душа как историчность: Доказательство того, что психология не может существовать вне исторического контекста; душа — это непрерывный процесс самоосознания человечества.
От Субстанции к Субъекту: Глубокая феноменология того, как душа перестает быть «вещью» и становится «стилем» и «работой» сознания.
Психологическое «Я» против Эго: Четкое разграничение между поверхностным эго-сознанием и глубоким психологическим субъектом, который и является истинным носителем души.
No comments yet. Be the first!