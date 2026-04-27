Труд Вольфганга Гигериха — это интеллектуальный вызов всей современной психотерапевтической индустрии. Автор, являющийся одним из самых радикальных и последовательных продолжателей дела Карла Юнга, решительно порывает с представлением о психологии как о «сфере услуг» для личного комфорта. Для Гигериха психология — это не способ «почувствовать себя лучше», а строгая дисциплина духа, сопоставимая с алхимическим Великим Деланием.

В этой книге Гигерих вступает в глубокую философскую полемику с Джеймсом Хиллманом и классическим юнгианством. Он утверждает, что душа — это не «внутренний объект» или «набор чувств», а логическая жизнь, которая разворачивается в истории. Автор виртуозно анализирует путь понятия «душа» от античности и средневековой алхимии до эпохи Просвещения и современности, показывая, как душа постепенно превращалась из «субстанции» в «субъекта».

Вольфганг Гигерих — Что такое душа?

М.: Касталия, 2026. — 334 с.

ISBN 978-5-908110-34-1

Вольфганг Гигерих — Что такое душа? - Содержание