Мартин Гилберт – Евреи в двадцатом столетии - Иллюстрированная история

В разное время евреев изображали по-разному, и столь же по-разному описывали себя они сами, подразумевая при этом религию, расу или национальность. Согласно раввинистическому еврейскому закону, евреем считается всякий, у кого мать — еврейка. Евреи по рождению или же имеющие евреев среди своих предков могут перейти в христианство или любую другую религию, и все равно, по раввинистическому определению, они будут считаться евреями.

По мнению Гитлера (отправившего на смерть миллионы евреев), евреем был любой, чьи бабушка или дедушка были евреями. Каждый, кто имеет евреев в числе своих недалеких предков, может относить себя к евреям. С 1951 года любой еврей, пожелавший это сделать, может приехать в государство Израиль и ходатайствовать о гражданстве. Этот «Закон о возвращении» позволил более чем двум с половиной миллионам евреев уехать в Израиль и жить там, имея статус граждан и «израильтян». Другие евреи, открыто называющие себя евреями, независимо от соблюдения ими религиозных обрядов, не возражают против того, чтобы числиться «британцами», «американцами» или «французами», в зависимости от национальности и гражданства.

Для того чтобы принадлежать к еврейскому народу, никто из евреев не обязан посещать синагогу, или быть членом каких-либо формальных еврейских общин, или даже фигурировать в официальной статистике, учитывающей число евреев в каждой стране. Те из евреев, кто никак не заявлял о своей принадлежности к еврейскому народу, внесли столь же значительный вклад в историю двадцатого столетия, как и те, для кого открытая принадлежность к своему народу была важной частью их жизни и даже самоуважения. В данной книге мы намерены отразить и воздать должное борьбе, надеждам и достижениям всех евреев во всех концах Земли.

Французская революция знаменовала собой начало эпохи Просвещения, когда неравенство, от которого евреи страдали еще со времен Средневековья, было сначала сглажено, а затем и вовсе исчезло в большинстве промышленно-развитых стран Запада.

И все же на протяжении девятнадцатого века евреям приходилось бороться против дискриминационных законов, которые строго ограничивали места, где им разрешалось селиться, а также круг профессий, которые им дозволялось иметь. Даже после предоставления евреям равных прав гражданства многие продолжали видеть в них отдельный непростой народ, склонный к клановому укладу, а их общины считались недобрососедскими и даже чужеродными.

Для того чтобы защититься от подозрений и враждебности внешнего мира, а также от усиления или очередного всплеска антисемитских предрассудков, евреи объединялись и находили поддержку в религии, традициях образования и родного языка.

Во все эпохи образование для евреев было строго обязательно, его основу еще со времен античности составляло изучение Библии. Старые как мир толкования Библии, сделанные раввинами и учеными-богословами, всегда заучиваемые в оригинале, на иврите, служили стимулом и для возникновения богословских дискуссий, и для отправления религиозных обрядов. Знание библейского иврита на уровне грамотности было отличительной чертой даже беднейших и самых отдаленных еврейских общин. Начиная с раннего детства, мальчики садились на скамьи в Бет-мидраш — Доме Учения — и оттачивали изучение древних текстов и этического кодекса. В годы учебы — для ортодоксальных евреев продолжавшейся всю жизнь — доминировали два тезиса.

Мартин Гилберт – Евреи в двадцатом столетии - Иллюстрированная история

Перевод с английского – Л.А. Борис

Издательство – «АРТ-РОДНИК» – 381 с.

Италия – 2002 г.

ISBN 5-88896-113-2

Мартин Гилберт – Евреи в двадцатом столетии. Иллюстрированная история – Содержание