В наши дни и наше время, когда ложь процветает, и туман застилает глаза многих, очень важно получить правильное понимание и правильный взгляд на мир. Эта книга является верным путеводителем к ясному пониманию того, кто на самом деле является истинным кабалистом, а кто себя за него только выдает.

Она была написана, чтобы распознать тех, кто дает ложные советы, а иногда даже пользуется тем, что Тора впрямую запрещает. Эта книга выверена и основана на словах наших мудрецов из Талмуда и великих каббалистов всех поколений. Она получила благословение от величайших мудрецов нашего поколения. Великая заслуга и огромная заповедь довести эти знания до русскоговорящих евреев.

Раби Яаков Гилель - Верным будь - Тора о мистике

Издательство «ПАРДЕС» совместно с ешивой «АГАВАТ ШАЛОМ»

Иерусалим - Москва 5775 - 2015 г. - 154 с.

Раби Яаков Гилель - Верным будь. Тора о мистике - Содержание

Рекомендация гаона раба Яакова Гилеля

Письмо президента международного фонда горских евреев «СТМЭГИ» господина Термана Габриэля Захарьяева

Об авторе

Глава первая - Вопрос

Глава вторая - Свойство чистоты

Кабала

Что такое Кабала?

Четыре мира/Четыре уровня

Как передавалась Кабала

Четыре мира

Святые Имена Творца

Защита и почитание Имен

Условия использования Имен

Использование Короны

Запрет произносить Имена Творца

Великая мудрость утеряна

Практическая Кабала

Литература

Глава третья - Свойство нечистоты

Силы нечистоты

Астрология

Глава четвертая - Магические обряды и амулеты

Законы

Амулеты

Ангелы

Язык животных

Задавать вопросы ребенку

Бросать жребий

Заклинания и талисманы

Проверка имен для жениха и невесты

и невесты Общение с умершими

Демоны (шейдим)

Шеелат халом

Исцеление

Заклинания

Учиться у колдуна (Амгоши)

Медитация

Приметы

Перестановка букв и Святых Имен Творца

Физиогномика и хиромантия

В заключение

Глава пятая - Святые люди и «святые люди»

Как можно достигнуть высокого уровня духовности?

Святость и нечистота

«Святые люди»

Скрытые праведники

Глава шестая - Совершенная вера

Аврагам

Ты должен быть совершенно верен

Награда и наказание

Молитва

Заключение

Глава седьмая - Ответ

Чего следует остерегаться

Альтернативы

Вера и молитва

Благословление праведника

Кабалисты

Заключение

Интервью - Это заветное слово «КАБАЛА»

Зачем кабала реформистам?

Тайное становится явным?

В поисках легких решений

Псевдокабалисты

Скрытые праведники

Рекомендации

Словарь

Раби Яаков Гилель - Верным будь. Тора о мистике - Псевдокабалисты

- Обращаться к неподходящим людям - это нустая потеря денег и времени, нарушение запрета или настоящая опасность?

- Кроме наивной (а иногда и совсем не наивной) глупости, связанной с такими вещами, здесь на самом деле таится опасность. Ведь тут бывает и колдовство, и обращение к нечистой силе. Был один, кто не стеснялся даже публично вызывать духов. В любом случае результат, достигнутый колдовством или применением практической кабалы, имеет негативные последствия. Иногда человек любой ценой заинтересован в конкретном результате, но если он добивается его с помощью нечистой силы, желанный результат сопровождается разными дурными последствиями.

- Но как средний человек может отличить настоящего праведника от лжекабалиста?

- Величие человека не измеряется силой сотворенных им «чудес». Особые силы ничего не говорят о сущности человека. Прежде всего, в этой области полно шарлатанов. Я многих из них проверял, так что мои слова обоснованы. Некоторые сами признаются, что им рассказывают о людях с проблемами, которые живут там-то и там-то, и через некоторое время они приезжают в то место и используют полученную информацию в своих корыстных целях. Один был специалистом по статистике и изучал общие правила поведения и определения характера разных людей.

Стайплер говорил, что нечего увлекаться рассказами о «чудесном спасении», потому что из того огромного потока несчастных, которые обращаются со своими про-блемами, некоторые обязательно заслужат милость небес. Теперь остается только раструбить по всему свету о случаях успеха и замять все истории с печальным финалом.

- Но как же все-таки объясняются сверхъестественные способности, которыми обладают некоторые люди?

- Есть разные способности. Есть силы, питающиеся нечистотой, дурными поступками и т. п. Об этом говорят нам уже наши мудрецы, да будет память их благословенна. Единственная причина, по которой они преуспевают, кроется в том, что Всевышний нас испытывает ими: кому мы будем больше верить - им или настоящим мудрецам Торы? В беде человек пытается ухватиться за каждую соломинку, и даже люди Торы не всегда отличаются необходимой стойкостью, чтобы выдержать подобные испытания. Когда мудрец желает им «благословения и удачи», на них это не производит особого впечатления. Другое дело, когда кто-то делает пассы руками, что-то бормочет и вручает какие-нибудь амулеты или другие предметы, которые можно пощупать руками. Но мы должны верить, что обычное благословение имеет боль-шую силу, чем все манипуляции мошенников.

- Но, возможно, человек непреднамеренно черпает сверхъестественные способности из нечистого источника?

- Наши святые книги пишут: чтобы человек смог вершить чудеса, черпая сверхъестественные силы из источника святости, он должен достичь высочайшей ступени. Рамхаль говорит, что иногда даже праведным людям, которые стараются расти в святости и сохраняют чистоту помыслов, но еще не достигли цельности, в качестве испытания дается возможность совершать чудеса, несоответствующие их настоящему уровню, чтобы сбить их с правильного пути. Я слышал от одного из величайших праведников, истинно святого человека, что, только достигнув сорокалетнего возраста, он избавился от сомнений в чистоте источника своих сил.

В нашем поколении есть множество мудрецов Торы, которые изучили весь Талмуд, все части Шулхан аруха, и только благодаря их чрезвычайной скромности их имена никому неизвестны. Так неужели Всевышнему больше некому передать сверхъестественные способности, кроме как людям далеким от Торы и служения Творцу?

Об одном таком человеке ходили слухи, что он обладает особыми силами. Я же утверждал: откуда у него взяться силам святости, если у него дома стоит телевизор, а его домочадцы одеваются не скромно? Мне говорили, что все дело в заслугах его отцов. На это я отвечал, что хорошо бы, если бы этих заслуг хватило на то, чтобы он соблюдал заповеди, а его сыновья учили Тору. Но не может быть такого, чтобы заслуги отцов дали возможность «перескочить» несколько ступеней и сделали кого-нибудь пророком!

Есть еще и естественные способности, свойственные многим людям и называющиеся «интуицией». Эти способ-ности упоминаются в Сефер а-Брит. Но мудрецы Израиля полагались не на интуицию, а на святость! Человек не способен впитывать святость, если он не вырос в Торе и в служении Творцу. Это исключено! Другими словами, лакмусовой бумажкой для проверки источника сил «чудотворца» должно стать его величие в Торе и служении Творцу. А человек не может расти в Торе, не отдаваясь ей всей душой. В нашем поколении есть такие, которые с ранней юности по восемь часов в день принимают посетителей. Я спрашиваю: а когда же они учат Тору?