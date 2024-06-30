Гиленсон - История зарубежной литературы первой половины ХХ века

В современном сложном меняющемся мире XXI столетия культурный и духовный потенциал человека столь же значим, как и его научно-технические знания и практические умения. Зарубежная литература - увлекательная гуманитарная дисциплина - важнейшая и неотъемлемая часть мировой культуры. Она тесно связана многообразными нитями, постоянно взаимодействует с нашей национальной культурой и литературой. В цикле модулей в учебном преломлении предлагается огромный художественный материал от Гомера до мастеров слова нового тысячелетия. Студенту-бакалавру предстоит заострить внимание на главных узловых проблемах и явлениях историко-литературного процесса, представленного в самых значительных, ярких, международно значимых писательских именах, что нашло отражение в соответствующих вузовских программах. Зарубежная литература всегда играла важнейшую роль, прежде всего, в филологическом образовании.

Содержание настоящего учебника соответствует Федеральному государственному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в его базисной части (Б1 ), которая относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического циклов. В соответствии с задачами базовой части дисциплины «Филологии» в ее литературной составляющей, ориентированной в основном на подготовку будущего учителя, предполагается обеспечить инструментарий общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций бакалавра.

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Первая половина минувшего столетия - время, исполненное подлинного трагизма. По сравнению с ХХ столетием предшествующий XIX в. видится более мирным, в чем-то благополучным. При всей неоднозначности результатов событий в России в 1917 г. их роль для последующей истории Европы огромна, хотя в их оценке присутствуют разные точки зрения. Русскую революцию, с точки зрения значения, сразу же сравнивали с Великой французской революцией 1789-1794 гr., открывшей XIX в. И это правомерно.

В то же время ХХ в. - пора не только социальных бурь, но и научно­технических революций, великих достижений и открытий в самых разных областях - от космоса и атомной энергетики до электроники и медицины. Они повлияли на судьбы народов и государств, на сам образ, стиль и образ жизни. ХХ век, особенно первая его половина, - это великие взлеты в разных областях культуры, литературы, музыки, кинематографа, изобразительного искусства. И пусть не появились титаны, такие как Бальзак и Бетховен, Толстой и Достоевский, богатейший художественный опыт XIX в. оказался востребован и обогащен в словесном искусстве завершившегося столетия.

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы первой половины ХХ века – учебник и практикум для вузов

Москва : Издательство Юрайт, 2024. -377 с. -(Высшее образование). - Тексr: непосредственный.

ISBN 978-5-534-02610-8

Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы первой половины ХХ века – Содержание

Введение

Предисловие

Историко-теоретическое введение

ФРАНЦИЯ

Глава 1. Литературный процесс 1920-х гг.: течения модернистские и реалистические

1.1. Сюрреализм: теория и практика

1.2. Анри Барбюс: слова борца

Глава 2. Марсель Пруст: время утраченное и обретенное

Глава 3. Литература 1930-х гг.: пора испытаний

3.1. Писатели в политической борьбе: от Мальро до Жироду

3.2. Роман и его циклизация: Роже Мартен дю Гар

3.3. Сент-Экзюпери: цвет мужества

3.4. Литература Сопротивления: Элюар

АНГЛИЯ

Глава 4. Послевоенное десятилетие: модернистская проза (Лоуренс; В. Вульф) 4.1. Дэвид Герберт Лоуренс: “Любовник леди Чаттерлей” 4.2. Вирджиния Вульф: поэтика психологической прозы

Глава 5. Джеймс Джойс: одиссея Леопольда Блума

Глава 6. Литературный процесс в 1930-1940-е гг.: от Олдингтона до Пристли

Глава 7. Мастера антиутопии: Хаксли и Орузлл 7.1. Прекрасный новый мир: общность, одинаковость, стабильность 7.2. “1984”: пришествие Большого Брата



ГЕРМАНИЯ

Глава 8. Литература послевоенных лет: проблемы и тенденции 8.1. Экспрессионизм: сумерки человечества 8.2. Долгое эхо войны: А. Цвейг, Ремарк 8.3. Фейхтвангер: история и современность

Глава 9. Томас Манн после 1918 г.: время шедевров

Глава 10. “Черные годы”: Литература против фашизма 10.1. Под гнетом свастики: Келлерман, Фаллада 10.2. Иоганнес Бехер: “Я - немец”

Глава 11. Бертольт Брехт: эпический театр

АВСТРИЯ

Глава 12. Франц Кафка: абсурд реального и реальность абсурда

Глава 13. Литературный процесс после Первой мировой войны: от Музиля до Цвейга. 13.1. Роман межвоенной эпохи: жанровое своеобразие, поэтика, проблематика 13.2. Стефан Цвейг: триумф и трагедия



ШВЕЙЦАРИЯ

Глава 14. Герман Гессе: биография души

АМЕРИКА

Глава 15. Литература 1920-х rr.: великое десятилетие 15.1. Джон Рид: десять дней одного века. 15.2. Шервуд Андерсон: новая проза 15.3. Синклер Льюис: анатом американской культуры

Глава 16. Уильям Фолкнер: тоди и драмы Йокненапатофы

Глава 17. Эрнест Хемингуэй: простая честная проза о человеке

Глава 18. Скотт Фицджеральд: “двойное зрение” писателя

Глава 19. Юджин О’Нил: отец американской драмы

Глава 20. Модернизм и поэтический реализм: от Т. С. Элиота до Л. Хьюза 20.1. Т. С. Элиот: ”Бесплодная земля” 20.2. Авангардистские течения: Эзра Паунд 20.3. Фрост: мудрость простоты 20.4. Сэндберг: “Я - народ” 20.5. Гарлемский ренессанс: поэзия Ленгстона Хьюза

Глава 21. Послекризисное десятилетие: второе открытие Америки 21.1. Радикальная традиция: новый этап 21.2. Разные грани реалистической прозы: от Колдуэлла до Сарояна

Глава 22. Высокая проза “красных тридцатых”: Миллер, Вулф, Райт и “Южная школа” 22.1. Генри Миллер: писатель в “запретной зоне” 22.2. Т омас Вулф: в поисках Америки 22.3. Ричард Райт: показать неграм самих себя 22.4. “Южная” школа: живая традиция

Глава 23. Джон Дос Пассос: горизонты экспериментального романа

Глава 24. Джон Стейнбек: щедрая палитра романиста

Заключение

Вместо эпилога, или Классика современная и своевременная

Список литературы

Практические занятия