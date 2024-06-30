Гиленсон - История зарубежной литературы первой половины ХХ века
В современном сложном меняющемся мире XXI столетия культурный и духовный потенциал человека столь же значим, как и его научно-технические знания и практические умения. Зарубежная литература - увлекательная гуманитарная дисциплина - важнейшая и неотъемлемая часть мировой культуры. Она тесно связана многообразными нитями, постоянно взаимодействует с нашей национальной культурой и литературой. В цикле модулей в учебном преломлении предлагается огромный художественный материал от Гомера до мастеров слова нового тысячелетия. Студенту-бакалавру предстоит заострить внимание на главных узловых проблемах и явлениях историко-литературного процесса, представленного в самых значительных, ярких, международно значимых писательских именах, что нашло отражение в соответствующих вузовских программах. Зарубежная литература всегда играла важнейшую роль, прежде всего, в филологическом образовании.
Содержание настоящего учебника соответствует Федеральному государственному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в его базисной части (Б1 ), которая относится к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического циклов. В соответствии с задачами базовой части дисциплины «Филологии» в ее литературной составляющей, ориентированной в основном на подготовку будущего учителя, предполагается обеспечить инструментарий общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций бакалавра.
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Первая половина минувшего столетия - время, исполненное подлинного трагизма. По сравнению с ХХ столетием предшествующий XIX в. видится более мирным, в чем-то благополучным. При всей неоднозначности результатов событий в России в 1917 г. их роль для последующей истории Европы огромна, хотя в их оценке присутствуют разные точки зрения. Русскую революцию, с точки зрения значения, сразу же сравнивали с Великой французской революцией 1789-1794 гr., открывшей XIX в. И это правомерно.
В то же время ХХ в. - пора не только социальных бурь, но и научнотехнических революций, великих достижений и открытий в самых разных областях - от космоса и атомной энергетики до электроники и медицины. Они повлияли на судьбы народов и государств, на сам образ, стиль и образ жизни. ХХ век, особенно первая его половина, - это великие взлеты в разных областях культуры, литературы, музыки, кинематографа, изобразительного искусства. И пусть не появились титаны, такие как Бальзак и Бетховен, Толстой и Достоевский, богатейший художественный опыт XIX в. оказался востребован и обогащен в словесном искусстве завершившегося столетия.
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы первой половины ХХ века – учебник и практикум для вузов
Москва : Издательство Юрайт, 2024. -377 с. -(Высшее образование). - Тексr: непосредственный.
ISBN 978-5-534-02610-8
Гиленсон, Б. А. - История зарубежной литературы первой половины ХХ века – Содержание
Введение
Предисловие
Историко-теоретическое введение
ФРАНЦИЯ
- Глава 1. Литературный процесс 1920-х гг.: течения модернистские и реалистические
- 1.1. Сюрреализм: теория и практика
- 1.2. Анри Барбюс: слова борца
- Глава 2. Марсель Пруст: время утраченное и обретенное
- Глава 3. Литература 1930-х гг.: пора испытаний
- 3.1. Писатели в политической борьбе: от Мальро до Жироду
- 3.2. Роман и его циклизация: Роже Мартен дю Гар
- 3.3. Сент-Экзюпери: цвет мужества
- 3.4. Литература Сопротивления: Элюар
АНГЛИЯ
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Глава 4. Послевоенное десятилетие: модернистская проза (Лоуренс; В. Вульф)
- 4.1. Дэвид Герберт Лоуренс: “Любовник леди Чаттерлей”
- 4.2. Вирджиния Вульф: поэтика психологической прозы
- Глава 5. Джеймс Джойс: одиссея Леопольда Блума
- Глава 6. Литературный процесс в 1930-1940-е гг.: от Олдингтона до Пристли
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Глава 7. Мастера антиутопии: Хаксли и Орузлл
- 7.1. Прекрасный новый мир: общность, одинаковость, стабильность
- 7.2. “1984”: пришествие Большого Брата
ГЕРМАНИЯ
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Глава 8. Литература послевоенных лет: проблемы и тенденции
- 8.1. Экспрессионизм: сумерки человечества
- 8.2. Долгое эхо войны: А. Цвейг, Ремарк
- 8.3. Фейхтвангер: история и современность
- Глава 9. Томас Манн после 1918 г.: время шедевров
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Глава 10. “Черные годы”: Литература против фашизма
- 10.1. Под гнетом свастики: Келлерман, Фаллада
- 10.2. Иоганнес Бехер: “Я - немец”
- Глава 11. Бертольт Брехт: эпический театр
АВСТРИЯ
- Глава 12. Франц Кафка: абсурд реального и реальность абсурда
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Глава 13. Литературный процесс после Первой мировой войны: от Музиля до Цвейга.
- 13.1. Роман межвоенной эпохи: жанровое своеобразие, поэтика, проблематика
- 13.2. Стефан Цвейг: триумф и трагедия
ШВЕЙЦАРИЯ
- Глава 14. Герман Гессе: биография души
АМЕРИКА
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Глава 15. Литература 1920-х rr.: великое десятилетие
- 15.1. Джон Рид: десять дней одного века.
- 15.2. Шервуд Андерсон: новая проза
- 15.3. Синклер Льюис: анатом американской культуры
- Глава 16. Уильям Фолкнер: тоди и драмы Йокненапатофы
- Глава 17. Эрнест Хемингуэй: простая честная проза о человеке
- Глава 18. Скотт Фицджеральд: “двойное зрение” писателя
- Глава 19. Юджин О’Нил: отец американской драмы
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Глава 20. Модернизм и поэтический реализм: от Т. С. Элиота до Л. Хьюза
- 20.1. Т. С. Элиот: ”Бесплодная земля”
- 20.2. Авангардистские течения: Эзра Паунд
- 20.3. Фрост: мудрость простоты
- 20.4. Сэндберг: “Я - народ”
- 20.5. Гарлемский ренессанс: поэзия Ленгстона Хьюза
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Глава 21. Послекризисное десятилетие: второе открытие Америки
- 21.1. Радикальная традиция: новый этап
- 21.2. Разные грани реалистической прозы: от Колдуэлла до Сарояна
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Глава 22. Высокая проза “красных тридцатых”: Миллер, Вулф, Райт и “Южная школа”
- 22.1. Генри Миллер: писатель в “запретной зоне”
- 22.2. Т омас Вулф: в поисках Америки
- 22.3. Ричард Райт: показать неграм самих себя
- 22.4. “Южная” школа: живая традиция
- Глава 23. Джон Дос Пассос: горизонты экспериментального романа
- Глава 24. Джон Стейнбек: щедрая палитра романиста
Заключение
Вместо эпилога, или Классика современная и своевременная
Список литературы
Практические занятия
- Занятие 1. Литература в меняющемся мире: реализм и модернизм
- Занятие 2. Джеймс Джойс: “У лисе”. Один день из жизни Леопольда Блума
- Занятие 3. Франц Кафка: обыкновенный абсурд. “Превращение”, “Процесс”
- Занятие 4. Оруэлл: пришествие “Большого брата”. Роман “1984”
- Занятие 5. Бертольт Брехт: “эпический театр”. “Мамаша Кураж и ее дети”
- Занятие 6. Джон Рид: уроки истории и судьба книги. “десять дней, которые потрясли мир”
- Занятие 7. Синклер Льюис: “рассерженный американец”. “Бэббит”, “Эрроусмит”
- Занятие 8. Скотт Фицджеральд: “второе зрение” писателя. “Великий Гэтсби”
- Занятие 9. Фолкнер: “человек выстоит”. Повесть “Медведь»
- Занятие 10. Хемингуэй: «простая, честная проза о человеке». Роман «Прощай, оружие!»
Большое спасибо!