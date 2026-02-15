Книга Джона Гилкриста является одним из самых известных современных апологетических трудов, посвященных христианско-мусульманскому диалогу. Автор сосредотачивается на ключевом вопросе, разделяющем эти две мировые религии: кем на самом деле является Иисус Христос? Для христиан Он — Сын Божий и Спаситель, для мусульман — один из великих пророков (Иса), но не Бог. Гилкрист проводит глубокий сравнительный анализ библейских и коранических текстов, стремясь найти ответ на этот фундаментальный вопрос.

Автор строит свою аргументацию, опираясь на исторические свидетельства, текстологию Нового Завета и логику божественного откровения. Он детально рассматривает концепции воплощения, распятия и воскресения, объясняя, почему христианское учение о божественности Христа не противоречит монотеизму, а раскрывает его полноту. Гилкрист пишет с уважением к оппоненту, избегая агрессивной полемики, однако остается бескомпромиссным в вопросах евангельской истины. Книга служит незаменимым пособием для тех, кто хочет содержательно объяснить свою веру в мусульманской среде или глубже понять корни христианской христологии.

Джон Гилкрист – Бог или пророк? – Отстаивая истины Евангелия

Пер. с англ. – Казань: Заман, 2003. – 208 с. - (Шатры Авраама.)

Джон Гилкрист – Бог или пророк – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. Противостояние христиан и мусульман

Правильные методы и подходы в полемике с мусульманами

1. СОВЕРШЕНСТВО БИБЛИИ

Подлинность текстов Библии и Корана

1.1 Древние рукописи Библии - 1.2 Древние рукописи Корана - 1.3 Отрывки из 16-־й главы Евангелия от Марка и 8-й главы Евангелия от Иоанна - 1.4 Недостающие отрывки из Корана - 1.5 Разночтения в Новом Завете - 1.6 Разночтения в Коране

Содержание и учение Библии

1.7 Кажущиеся ошибки в библейских цифрах - 1.8 Авторство Евангелия от Матфея - 1.9 Разнообразие английских переводов Библии - 1.10 Генеалогия Иисуса в Евангелиях - 1.11 «Порнография» и «непристойности» в Библии

Что Коран говорит о Библии

1.12 Иудейские и христианские манускрипты - 1.13 Тахриф — голословные заявления об искажении текста Корана - 1.14 Таура, Инджиль и Коран - 1.15 Ветхий и Новый Завет в Библии

2. ДОКТРИНА О ТРИЕДИНСТВЕ

Христианское учение о Боге

2.1 Библейские источники доктрины о триединстве - 2.2 Непостижимость Божьей природы - 2.3 Единство Бога — ядро доктрины о триединстве - 2.4 Имеет ли доктрина о триединстве языческие корни? - 2.5 Отец, Сын и Дух Святой - 2.6 Коран и христианская доктрина о триединстве

3. ИИСУС - СЫН БОГА ЖИВОГО

Божественность Иисуса Христа в Библии

3.1 Отрицание Кораном божественности Иисуса - 3.2 Сын Божий — это метафора? - 3.3 Библия об ограничении силы и познаний Иисуса - 3.4 Уникальная безгрешность Иисуса - 3.5 Ветхозаветные пророчества о божественности Иисуса - 3.6 «Не плоть и кровь открыли это»

4. РАСПЯТИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ

Исторические и духовные вопросы распятия и искупления

4.1 Следствие греховной природы человека - 4.2 Христианам разрешено грешить? - 4.3 Богатый юноша и заповеди Божьи - 4.4 Кораническая теория подмены - 4.5 Кораническая теория обморочного состояния - 4.6 Чем в действительности является знамение Ионы

5. БИБЛИЯ О ПРОРОКЕ МУХАММАДЕ

Аргументы, извлеченные мусульманами из библейских текстов

5.1 Пророк, подобный Моисею, из 18-й главы Второзакония - 5.2 Иисус — пророк, предсказанный Моисеем - 5.3 Пророк из среды своих братьев - 5.4 Обещание Иисуса дать Утешителя - 5.5 «Его имя будет Ахмад» - 5.6 Святой Дух — обещанный Утешитель

6. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ВАРНАВЫ

Подложное Евангелие в мусульманской апологетике

6.1 Заинтересованность мусульман в Евангелии от Варнавы - 6.2 Средневековые источники, доказывающие, что Евангелие от Варнавы подложное - 6.3 Другие свидетельства против подлинности Евангелия от Варнавы - 6.4 Подлинное авторство Евангелия от Варнавы - 6.5 Павел и Варнава в Книге Деяния Апостолов

