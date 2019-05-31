Жильсон - Томизм - Введение в философию св. Фомы Аквинского
"Томизм" - одна из важнейших работ Жильсона. В книге рассматриваются основные понятия философии Фомы Аквинского и предлагается их оригинальная интерпретация. Автор стремится показать непреходящую ценность томизма, его актуальность для нашего времени. Это книга открывает цикл переводов сочинений Э. Жильсона.
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В шестое, частично переработанное издание книги вошли некоторые соображения, к которым я пришёл в последнее время, размышляя о философии св. Фомы Аквинского. Я говорю: философии, ибо, признавая преимущественно теологический характер учения св. Фомы, я сегодня более чем когда-либо убеждён, что его теология по самой своей природе включает в себя — не только фактически, но и с необходимостью - строго рациональную философию. Отрицание этого было бы равнозначно отрицанию того факта, что камни суть настоящие камни, под тем предлогом, что они служат для постройки собора.
Этьен Жильсон - Избранное: том 1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского
М.; СПб.: Университетская книга, 1999. 496 с. — (Книга света)
ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света)
ISBN 5-7914-0032-2
Этьен Жильсон - Избранное: том 1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского - Содержание
- Предисловие автора
Введение. Природа томистской философии
- I. Общий взгляд на учение святого Фомы
- II. Философ и верующий
- Примечания
Часть первая. Бог
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Глава первая. Проблема существования Бога
- I. Предполагаемая очевидность существования Бога
- II. Теологии сущности
- III. Существование Бога как проблема
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Глава вторая. Доказательства существования Бога
- I. Доказательство через движение
- II. Доказательство через производящую причину
- III. Доказательство через необходимость
- IV. Доказательство от степеней бытия
- V. Доказательство через целевую причину
- VI. Смысл и значение пяти путей
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Глава третья. Божественное сущее
- I. Наес sublimis Veritas (Вот высшая истина)
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II. Познание Бога
- а. Познание Бога путем отрицания
- б. Познание Бога путем аналогии
- III. Совершенства Бога
- IV. Творец
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Глава четвертая. Томистская реформа
- I. Новая теология
- II. Новая онтология
- Примечания
Часть вторая. Природа
- Глава первая. Творение
- Глава вторая. Ангелы
- Глава третья. Мир тел и действие вторичных причин
- Глава четвертая. Человек
- Глава пятая. Жизнь и ощущения
- Глава шестая. Интеллект и рассудочное познание
- Глава седьмая. Знание и истина
- Глава восьмая. Стремление и воля
- Примечания
Часть третья. Мораль
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Глава первая. Человеческое действие
- I. Структура человеческого действия
- II. Расположения
- III. Добро и зло. Добродетели
- IV. Законы
- Глава вторая. Любовь и страсти
- Глава третья. Личностная жизнь
- Глава четвертая. Социальная жизнь
- Глава пятая. Религиозная жизнь
- Глава шестая. Последняя цель
- Глава седьмая. Дух томизма
Примечания
Приложения
С.С. Аверинцев. Между средневековой философией и современной реальностью
Указатель имён (составители Осиновская И.А., Пикунова A.A.)
Этьен Жильсон - Избранное: том 1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского - Введение
Личность св. Фомы в трёх важнейших её аспектах выходит за рамки нашего исследования. Как святой, он представляет собой предмет агиографии; как теолог - требует специального изучения соответствующими методами, результаты которого по праву заняли бы первое место в комплексном исследовании личности св. Фомы; как мистик, с его сокровенной внутренней жизнью, он также в значительной степени недоступен нашим усилиям. Нашим непосредственным предметом могут быть лишь философские размышления св. Фомы, поставленные им на службу теологии. К счастью, дело обстоит так, что один из аспектов его жизненного поприща затрагивает примерно в равной степени все стороны этой многогранной личности и, по-видимому, отвечает той главной точке зрения, с которой мы можем её рассматривать. Важнейшая константа личности св. Фомы, тот образ, в котором он с наибольшей вероятностью представлял себе себя самого, - это образ Доктора. Этот святой был прежде всего учёным Церкви, доктором теологии и философии; этот мистик в своих медитациях никогда не отрывался до конца от учения, их вызвавшего. Следовательно, мы не рискуем уклониться от истины, пытаясь именно с этой стороны отыскать один из основных истоков доктрины, составляющей предмет нашего исследования.
Этьен Жильсон (1884–1978)
Один из виднейших религиозных философов современного Запада, ведущий представитель неотомизма.
Среди обширного творческого наследия Жильсона существенное место занимают исследования по истории европейской философии, в которых скрупулезный анализ творчества мыслителей прошлого сочетается со служением томизму как величайшей философской доктрине христианства и с выяснением вклада св. Фомы в последующее движение европейской мысли.
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