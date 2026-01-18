Гильом Постель - Ключ скрытый в строении мироздания, Блез де Виженер - Трактат об огне и соли
Сегодня имя выдающегося деятеля Эпохи Возрождения, востоковеда, географа, историка, каббалиста, математика, эзотерика, астронома и астролога Гильома Постеля мало известно в нашей стране. Хотя он опосредованно и оказал определенное влияние на русскую религиозную философию конца XIX и XX столетий, будучи одним из первых европейских софиологов. Вслед за Пико делла Мирандола (1463-1494) и Иоганном Рейхлином (1455-1522) Постель развил и усовершенствовал знание, которое с тех пор называется «христианской каббалой». Возникнув в период Ренессанса, эта странная наука породила затем в веках разнообразные ортодоксальные и гетеродоксальные течения христианской мистики, начиная от Якоба Бёме (1575-1624), Афанасия Кирхера (1601-1680) и Кнорра фон Розенрота (1631-1689) до Сведенборга, Мартинеса де Паскуалиса, Сен-Мартена и Владимира Соловьева. Подобно тому как вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели», так и европейский оккультизм получает новую жизнь с выхода в свет латинского перевода знаменитой еврейской «Сефер Иециры», сделанного и прокомментированного Гильомом Постелем.
Гильом Постель - Ключ скрытый в строении мироздания, Блез де Виженер - Трактат об огне и соли
(Мистические культы Средневековья и Ренессанса)
СПб.: Алетейя, 2021. - 324 с.: ил.
ISBN 978-5-00165-239-7
Гильом Постель - Ключ скрытый в строении мироздания, Блез де Виженер - Трактат об огне и соли - Содержание
В. Ткаченко-Гилъдебрандт (Прандау) - Жизнь и учение одного из архитекторов современного мира (предисловие к первому русскому изданию Гильома Постеля)
Гильом Постель - КЛЮЧ ВЕЩЕЙ, СКРЫТЫХ В СТРОЕНИИ МИРОЗДАНИЯ
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V. Вера, вознесенная к материнской мудрости, достигает Бога
Глава VI. О том же самом
Глава VII. Продолжение того же самого
Глава VIII. О Богочеловеческом естестве
Глава IX. О житийном состоянии Богочеловека
Глава X. О приемах Божественного суда
Глава XI. О высшем рассмотрении совершенства
Глава XII. О состоянии совершенного общения
Глава XIII. О необходимости Посредника
Глава XIV. О способе воскресения
Глава XV. Смысл пребывания в вечности
Приложение
Ключ Ключей автора
Ключевая Таблица
Каббалистическое начертание Ключа
Изображение Ключа
В. Ткаченко-Гилъдебрандт (Прандау) - Воскресение Феникса — магистра огненного искусства
Блез де Виженер - ТРАКТАТ ОБ ОГНЕ И СОЛИ
К читателю
Часть первая. Об Огне
Часть вторая. О Соли
Перевод латинских фрагментов, использованных в тексте, и примечания к ним переводчика
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