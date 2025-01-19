Людська природа така, що перш ніж повірити у щось, людина повинна спочатку це побачити, торкнутися незвіданого й дослідити.

Муж Божий Мойсей, який, відгукнувшись на заклик Бога, перебував на Синайській горі, теж звернувся до Всевишнього з проханням дозволити побачити Його славу. Мойсей чув голос Бога, розмовляв з Ним, але ніколи не бачив Його. Цікава розмова відбулася між Мойсеєм і Богом:

«І промовив Господь до Мойсея: Також цю річ, про яку говорив ти, зроблю, бо ти знайшов милість в очах Моїх, і Я знаю на ім'я тебе. А він відказав: Покажи мені славу Свою!..

І Він промовив: Ти не зможеш побачити лиця Мого, бо людина не може побачити Мене і жити. І промовив Господь: Ось місце при Мені, і ти станеш на скелі. І станеться, коли буде переходити слава Моя, то Я вміщу Тебе в щілині скелі, і закрию тебе рукою Своєю, аж поки Я перейду. А здійму руку Свою, і ти побачиш Мене ззаду, а обличчя Моє не буде видимеє (Вихід 33:17, 18; 20-23).

Невідоме викликає сумніви. Тому й Хома, один з учнів Ісу- са, не повірив у воскресіння Христове:

«Тож інші учні розповідали йому: Ми бачили Господа! Та він сказав їм: Поки не побачу на Його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу своєї руки в Його бік, — не повірю!» (Івана 20:23).

Коли ж Хома зустрівся із воскреслим Ісусом, Господь сказав йому:

«Тому, що ти побачив Мене, ти повірив? Блаженні ті, що не бачили й повірили!» (Івана 20:29).

Отже, людина не може бачити Бога, однак Бог написав їй Свого листа. Цей лист — Біблія. Бог не ховається від людини, але, на жаль, сама людина не бажає з Ним спілкуватися, біжить від Нього й не вірить Йому.

Книга Біблія — богонатхненна. Аби зрозуміти її істини, необхідно перш за все помолитися й попросити у Бога — її Автора — мудрості й керівництва. Тоді Дух Святий прийде до щирого дослідника Божого Слова й відкриє йому істинне значення Біблії. Ісус Христос — Великий Тлумач Писання. Син Божий зійшов на Землю у людській подобі, щоб навчати людей з Божого Слова.

Ісус Христос учив Своїх учнів і теоретично, і практично. Навчивши їх, Він дав учням повеління:

«Отож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось, Я з вами по всі дні аж до кінця віку! * (Матв. 28:19, 20). Тому вірні Божі посланці також виконують місію тлумачів Писання. Сьогодні, як і в давнину, чути ті ж слова, які сказав ефіопський скопець-вельможа Божому посланцеві Пилипу. На запитання Пилипа: «Чи ти розумієш те, що читаєш?^ вельможа відповів: «Як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене? » (Дії 8:30, 31).

Мета цього посібника — допомогти людині знайти істину про Бога. Кожен щирий шукач зможе знайти тут відповіді на запитання, які його хвилюють; а якщо захоче, дізнається ще більше з Біблії завдяки особистому досвіду спілкування з Богом. Ісус запрошує кожну людину до індивідуального спілкування з Ним:

«Покликуй до Мене — і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш! > (Єрем. 33:3).

Історія нашого гріховного світу добігає свого кінця. Бог бажає витерти сльози з очей кожної людини і дати їй вічне щасливе життя у Своєму Царстві.

Поспішаймо ж до Нього, допоки двері Божої благодаті ще відчинені!

Домка Гімчинська – Як Біблія відповідає на мої запитання?

Пер. с пол. — К.: Джерело життя, 2007. — 64 с.

Домка Гімчинська – Як Біблія відповідає на мої запитання? - Зміст