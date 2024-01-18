Гимны Oрфея
Ясижу в своей комнате в самом центре Москвы. Тихо пахнут нежно-розовые пионы в высокой резной хрустальной вазе. На дворе холодный июнь. Семь утра, но я так и не смогла заснуть — смотрела триллер по Стивену Кингу, о том, как писатель популярных книг о привидениях попадает в настоящий кошмар — комнату в гостинице, которая напоминает ему обо всех его страхах, грехах и утратах. И о главной утрате — любимой дочери. А писатель атеист и не смог ей помочь целительной ложью. Однако дочь является ему и в тот же миг рассыпается в пепел. Казалось бы, это все не имеет никакого отношения к Орфею и, тем не менее, имеет.
Потому что миф об Орфее — о переживании утраты, о том, как через творчество мы можем преодолеть душевную боль. Орфей, вероятно первым из смертных спустился в Аид за своей любимой женой. До него это делала богиня Инанна, спускаясь в подземное царство за безвременно ушедшим Думузи. Или Деметра, безмерно тоскуя по похищенной Плутоном Персе-фоне. Но, кроме того, это миф о всемогуществе человека — о способности с помощью мелодии оживлять неподвижные камни и заставлять их двигаться, это миф о Големе и волшебстве его превращения в человека, хотя и ненадолго. Орфей — один из первых магов, чья сила заключалась в творчестве. Орфей — один из первых вакхантов, служитель культа молодого опьяняющего божества.
Его имя неразрывно связано с древними мистериями, с культом плодородия, зерном, упавшим в землю и проросшим, с многочисленными плодами, искусством и искушениями.
На новые переводы этих гимнов меня вдохновила черная пантера из романа Густава Майринка, княжна Асайя Шотокалунгина. Она неусыпно следила за тем, чтобы главные гимны олимпийским богам были переведены как можно лучше и быстрее. Хотя существует много переводов «Гимнов Орфея», они не нравились княжне. Помню как она хохотала над некоторыми фрагментами, вроде «Ты на погосте, Персейя, вакхуешь меж душами мертвых...» или «Осеменитель, пастух, прорицатель, пифоноубийца...» или даже «Вечные, страшные, самодержавные, видом противны, / Жалом вы член расслабляете...» Асайя учила меня, что надо приблизить орфические тексты к современному читателю, сделать их доступными для понимания и благозвучными для произнесения.
Другой персонаж из Майринка — граф Строганофф, учёный-астроном, в профиль напоминающий молодого Сен-Жермена, учил меня, что количество созвездий на современном небосклоне точно совпадает с числом дошедших до нашего времени орфических гимнов. Их ровно 88, и гимнов, и созвездий — красивое число, отсылающее нас к бесконечности, к удвоенной восьмерке Гермеса.
Помогал мне с этими переводами и сам Гермес, недавно приехавший из Индии и обучивший переводчика правильным йоговским асанам, способствующим вдохновению и приливу сил. Благодаря Гермесу и его природному магнетизму, а также гипномассажу перевод удалось закончить в удивительно короткий срок.
И вот плоды этих трудов перед вами. Даже не знаю, что ещё добавить, кроме того, что мне посчастливилось узнать одного Орфея лично. И я даже раз в неделю говорю с ним по телефону. Орфею нравятся эти новые переводы, которые я читала ему вслух или даже посылала смсками. Он живёт довольно далеко, рядом с тем местом, где тридцатилетний франкмасон показывал юной Марине вход в Аид. Ну, не то, чтобы совсем рядом. Но доехать на машине можно.
Обо всем остальном вы прочтете в интернете. И о том, что Орфей — сын музы Каллиопы и фракийского царя Эагра, или даже самого Аполлона, и о том, что он — основатель орфических мистерий, и о том, что орфики — это ранние гностики.
А сейчас переходите к гимнам. Пусть они станут для вас дорогой в античность, той незримой тропой, что ведёт в неизведанное.
Но прежде, чем читать их вслух, не забывайте воскурять (все благовония указаны в заглавиях)!
Екатерина Дайс
Гимны Oрфея в новых переводах Екатерины Дайс
М.: Клуб Касталия. 2017. — 206 с.
Перевод: Екатерина Дайс
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