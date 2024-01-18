Ясижу в своей комнате в самом центре Москвы. Тихо пахнут нежно-ро­зовые пионы в высокой резной хрустальной вазе. На дворе холодный июнь. Семь утра, но я так и не смогла заснуть — смотрела триллер по Стивену Кингу, о том, как писатель популярных книг о привидениях попадает в насто­ящий кошмар — комнату в гостинице, которая напоминает ему обо всех его страхах, грехах и утратах. И о главной утрате — любимой дочери. А писатель атеист и не смог ей помочь целительной ложью. Однако дочь является ему и в тот же миг рассыпается в пепел. Казалось бы, это все не имеет никакого отношения к Орфею и, тем не менее, имеет.

Потому что миф об Орфее — о переживании утраты, о том, как через творчество мы можем преодолеть душевную боль. Орфей, вероятно первым из смертных спустился в Аид за своей любимой женой. До него это делала богиня Инанна, спускаясь в подземное царство за безвременно ушедшим Думузи. Или Деметра, безмерно тоскуя по похищенной Плутоном Персе-фоне. Но, кроме того, это миф о всемогуществе человека — о способности с помощью мелодии оживлять неподвижные камни и заставлять их двигаться, это миф о Големе и волшебстве его превращения в человека, хотя и нена­долго. Орфей — один из первых магов, чья сила заключалась в творчестве. Орфей — один из первых вакхантов, служитель культа молодого опьяняющего божества.

Его имя неразрывно связано с древними мистериями, с культом плодо­родия, зерном, упавшим в землю и проросшим, с многочисленными плодами, искусством и искушениями.

На новые переводы этих гимнов меня вдохновила черная пантера из романа Густава Майринка, княжна Асайя Шотокалунгина. Она неусыпно следила за тем, чтобы главные гимны олимпийским богам были переведены как можно лучше и быстрее. Хотя существует много переводов «Гимнов Орфея», они не нравились княжне. Помню как она хохотала над некото­рыми фрагментами, вроде «Ты на погосте, Персейя, вакхуешь меж душами мертвых...» или «Осеменитель, пастух, прорицатель, пифоноубийца...» или даже «Вечные, страшные, самодержавные, видом противны, / Жалом вы член расслабляете...» Асайя учила меня, что надо приблизить орфические тексты к современному читателю, сделать их доступными для понимания и благозвуч­ными для произнесения.

Другой персонаж из Майринка — граф Строганофф, учёный-астроном, в профиль напоминающий молодого Сен-Жермена, учил меня, что коли­чество созвездий на современном небосклоне точно совпадает с числом дошедших до нашего времени орфических гимнов. Их ровно 88, и гимнов, и созвездий — красивое число, отсылающее нас к бесконечности, к удво­енной восьмерке Гермеса.

Помогал мне с этими переводами и сам Гермес, недавно приехавший из Индии и обучивший переводчика правильным йоговским асанам, способ­ствующим вдохновению и приливу сил. Благодаря Гермесу и его природному магнетизму, а также гипномассажу перевод удалось закончить в удивительно короткий срок.

И вот плоды этих трудов перед вами. Даже не знаю, что ещё добавить, кроме того, что мне посчастливилось узнать одного Орфея лично. И я даже раз в неделю говорю с ним по телефону. Орфею нравятся эти новые пере­воды, которые я читала ему вслух или даже посылала смсками. Он живёт довольно далеко, рядом с тем местом, где тридцатилетний франкмасон пока­зывал юной Марине вход в Аид. Ну, не то, чтобы совсем рядом. Но доехать на машине можно.

Обо всем остальном вы прочтете в интернете. И о том, что Орфей — сын музы Каллиопы и фракийского царя Эагра, или даже самого Аполлона, и о том, что он — основатель орфических мистерий, и о том, что орфики — это ранние гностики.

А сейчас переходите к гимнам. Пусть они станут для вас дорогой в антич­ность, той незримой тропой, что ведёт в неизведанное.

Но прежде, чем читать их вслух, не забывайте воскурять (все благовония указаны в заглавиях)!

Екатерина Дайс

Гимны Oрфея в новых переводах Екатерины Дайс

М.: Клуб Касталия. 2017. — 206 с.

Перевод: Екатерина Дайс