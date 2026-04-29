Из-за активной и многовековой исламизации Северной Африки обнаружить полный корпус мифов народов, проживающих на этой территории, представляется затруднительным — ислам, как религия исключительно монотеистическая, не признает возможности исповедования мусульманским населением верований, которые противоречат официальным догмам. Тем не менее какие- то фрагменты древних верований жителей Северной Африки, по которым мы могли бы составить хотя бы примерное представление о том, как выглядела мифология автохтонного населения, до нас дошли. Ряд исследователей, в первую очередь французский антрополог и археолог Габриэль Камп, предлагает в виде отправной точки проанализировать многочисленные и хорошо сохранившиеся в Северной Африке наскальные изображения, которые мы знаем в том числе по работам выдающегося французского специалиста по наскальной живописи Северной Африки Анри Лота, а также древние культовые сооружения и, конечно же, традиционные орнаменты*. Это сложная работа, и ее результаты могут быть полезны для реконструкции верований древних жителей региона лишь в очень малой степени. Попытки применить доисторическую живопись к фрагментам дошедших до нас мифов будут представлены ниже.

В античные времена местные верования, очевидно, смешивались с верованиями, завезенными финикийцами, греками и римлянами, а с эпохой исламских завоеваний испытали и сильное влияние арабо- исламской культуры. Тем не менее даже сегодня, равно как и во многих других странах и культурах, народы стран Северной Африки сохранили фрагменты древних верований, которые подчас переплетаются с официальным исламом и становятся его частью, а подчас существуют параллельно с ним. Впрочем, об этом будет подробнее рассказано в других главах. В этой главе я предлагаю остановиться на редком и именно мифическом материале — уцелевших почти чудесным образом космогонических представлениях кабилов, берберского народа, проживающего на территории современного Алжира.

Сарали Гинцбург - Мифы Северной Африки. От дерева Шэшра с золотыми листьями до богини Танит и египетских подменышей

Москва : МИФ, 2025. — 203 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00250-117-5

