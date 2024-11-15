Гинзбург - Этический иудаизм
В узком смысле под иудаизмом подразумевается религия, возникшая на рубеже П-1 тысячелетий до н. э. среди еврейских племен. В более широком смысле иудаизм — это комплекс правовых, морально-этических, философских, в том числе и религиозных, представлений, определявших на протяжении около четырех тысячелетий уклад жизни евреев.
Начиная с V века до н. э. этическая сторона превалирует над ритуальной стороной. Формируется этический иудаизм как свод конкретных принципов и правил морали и справедливости в человеческом поведении.
С годами этический иудаизм смягчает жесткие, а порой —жестокие законы древнего ритуального иудаизма, расширяет границы гуманных моральных правил и доводит их до понятных наставлений повседневной жизни.
Гинзбург, Марк - Этический иудаизм - Пособие для неевреев
Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 94 с.
ISBN 978-5-222-20098-8
Гинзбург, Марк - Этический иудаизм – Содержание
1. Этический иудаизм
2. Два принципа этического иудаизма
3. Право и суд в этическом иудаизме
Сусанна и старцы
Сотвори себе суд и судей
Процессуальный кодекс
Организация судебной структуры
Наказание
Уроки правосудия этического иудаизма
4. Охрана прав личности
Право на средства к существованию
Право на доброжелательность и уважение
Призыв ценить радости жизни
5. Защита прав женщины
Брачный контракт Ктуба
Призыв к бережному отношению к женщинам
Великие женщины в еврейской истории
6. Дни покаяния и Суббота
Дни размышлений и покаяния
Суббота — символ свободы, равенства и надежды
7. Становление Этического иудаизма
Начало пути к Этическому иудаизму
Пересмотр принципов иудаизма
Иудейские пророки — реформаторы иудаизма
8. Эпоха Эзры
Возрождение Иудеи
Тора — конституция Иудеи
Всеобщее обучение грамоте
Синедрион — высший религиозный и судебный орган
9. Формирование кодекса этического иудаизма
Школы Шаммая и Гилеля
Запись «Устного учения». Талмуд
Сомневайся во всём
10. Эволюция Этического иудаизма
Реформы жизни в рассеянии
Караимы
Центры Этического иудаизма в средневековой Европе
Хасидизм
Современные направления этического иудаизма
Не выплесни ребенка вместе с водой
11. Равенство, справедливость, плюрализм, оценка людей по их делам
Абсолютное равенство перед законом как высшая справедливость для всех — для евреев и для пришельцев
Абсолютная ценность этических норм добра
Оценка людей только по их делам
Плюрализм мнений
12. Этический иудаизм в современной цивилизации
Приложение
No comments yet. Be the first!