В узком смысле под иудаизмом подразумевается религия, возникшая на рубеже П-1 тысячелетий до н. э. среди еврейских племен. В более широком смысле иудаизм — это комплекс правовых, морально-этических, философских, в том числе и религиозных, представлений, определявших на протяжении около четырех тысячелетий уклад жизни евреев.

Начиная с V века до н. э. этическая сторона превалирует над ритуальной стороной. Формируется этический иудаизм как свод конкретных принципов и правил морали и справедливости в человеческом поведении.

С годами этический иудаизм смягчает жесткие, а порой —жестокие законы древнего ритуального иудаизма, расширяет границы гуманных моральных правил и доводит их до понятных наставлений повседневной жизни.

Гинзбург, Марк - Этический иудаизм - Пособие для неевреев

Ростов н/Д : Феникс, 2012. — 94 с.

ISBN 978-5-222-20098-8

Гинзбург, Марк - Этический иудаизм – Содержание

1. Этический иудаизм

2. Два принципа этического иудаизма

3. Право и суд в этическом иудаизме

Сусанна и старцы

Сотвори себе суд и судей

Процессуальный кодекс

Организация судебной структуры

Наказание

Уроки правосудия этического иудаизма

4. Охрана прав личности

Право на средства к существованию

Право на доброжелательность и уважение

Призыв ценить радости жизни

5. Защита прав женщины

Брачный контракт Ктуба

Призыв к бережному отношению к женщинам

Великие женщины в еврейской истории

6. Дни покаяния и Суббота

Дни размышлений и покаяния

Суббота — символ свободы, равенства и надежды

7. Становление Этического иудаизма

Начало пути к Этическому иудаизму

Пересмотр принципов иудаизма

Иудейские пророки — реформаторы иудаизма

8. Эпоха Эзры

Возрождение Иудеи

Тора — конституция Иудеи

Всеобщее обучение грамоте

Синедрион — высший религиозный и судебный орган

9. Формирование кодекса этического иудаизма

Школы Шаммая и Гилеля

Запись «Устного учения». Талмуд

Сомневайся во всём

10. Эволюция Этического иудаизма

Реформы жизни в рассеянии

Караимы

Центры Этического иудаизма в средневековой Европе

Хасидизм

Современные направления этического иудаизма

Не выплесни ребенка вместе с водой

11. Равенство, справедливость, плюрализм, оценка людей по их делам

Абсолютное равенство перед законом как высшая справедливость для всех — для евреев и для пришельцев

Абсолютная ценность этических норм добра

Оценка людей только по их делам

Плюрализм мнений

12. Этический иудаизм в современной цивилизации

Приложение