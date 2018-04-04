Драгоценные камни короны. Вне всяких сомнений, Десять Заповедей являются самым известным в мире законодательным документом. Правда, распространенное название «Десять Заповедей» является следствием неверного перевода еврейского выражения «Асерет га-Диброт», которое правильнее было бы перевести как «Десять речений». Дело в том, что в этих десяти высказываниях упоминаются не десять, а гораздо больше заповедей—из шестисот тринадцати заповедей Торы.

Более того, уже самые ранние комментаторы утверждали, что «Десять речений» намекают на все 613 заповедей. Наиболее прозрачный намек на это можно обнаружить в том, что оригинальный еврейский текст этого фрагмента Торы (в Шмот, 20:2-13) содержит 620 букв, на семь больше, чем 613. Как объясняют некоторые классические комментаторы Писания, семь дополнительных заповедей — это семь законов потомков Ноаха, которые были известны уже первым поколениям, начиная с Адама.

620—гематрия—числовое значение ивритского слова כתר , означающего «корона». Таким образом, евреи, обязанные соблюдать 613 заповедей, и праведные неевреи, обязанные соблюдать семь «общечеловеческих» заповедей, тем самым как бы украшают венец Владыки Вселенной шестьюстами двадцатью драгоценными камнями.

Универсальные предписания. О праведном нееврее больше всего говорится в недельной главе Hoax. Она начинается рассказом о самом Ноахе и его достоинствах: «Вот житие Ноаха: Hoax был человеком праведным, непорочным среди живущих в его время: с Б-гом ходил Hoax». Таким образом, каждый нееврей, желающий «ходить с Б-гом», должен подражать Ноаху, который своей решимостью следовать воле Творца спас человечество от полного уничтожения в водах Потопа.

Как сказано в Торе: «Земля растлилась пред Б-гом — разбоем наполнилась земля. Увидел Б-г, что растлилась земля, ибо все живое на ней извратило свой путь. Сказал Б-г Ноаху: «Пришел предо Мной конец всему живому, ибо они наполнили землю разбоем. Я уничтожу их вместе с землей!». Когда Hoax и его домочадцы вышли из построенного ими ковчега, в котором они спаслись от вод Потопа, Б-г заключил с ними, то есть всем человечеством, новый Завет.

Б-г благословил Ноаха и его сыновей и объявил им правила поведения в новом мире: «Все живые существа будут вам в пищу. Отдаю вам все [это], как и растительную зелень. Только живое мясо с кровью не ешьте! Ведь за вашу кровь — за вашу жизнь — Я взыщу [с пролившего эту кровь]. Будь то зверь, будь то человек, отнявший жизнь у брата своего, — Я взыщу за нее!». Божественные законы, данные Ноаху, ставшему прародителем современного человечества, обязательны для всех живущих после Потопа — «потомков Ноаха» (на иврите — бнен Hoax). Эти правила, большая часть которых была дана уже Адаму , разделены на семь основополагающих категорий, известных как семь заповедей потомков Ноаха.

Вот эти заповеди:

Запрет поклоняться кому-либо, кроме Единого Б-га.

Запрет на богохульство.

Запрет на убийство.

Запрет на грабеж.

Запрет на прелюбодеяние.

Запрет есть части тела еще живого [теплокровного] существа.

Обязательство создать судебную систему, которая будет осуществлять правосудие в соответствии с выше перечисленными законами.

Значение предписаний. Чтобы в полной мере осознать значение этих заповедей, следует, прежде всего, понять, что Тора (то есть Пятикнижие Моисеево)—это не сборник рассказов о начальном этапе истории человечества и еврейского народа, о его Исходе из Египта и странствиях по пустыне. Тора также не является исключительно законодательным документом, перечисляющим законы, установленные Творцом. В первую очередь, Тору следует рассматривать как раскрытие самого Всевышнего и Его воли. Говоря языком зогapa, «Б-г и Тора едины». Поскольку в Торе раскрывается воля Творца, ее можно рассматривать как своего рода «инструкцию для пользователя мирозданием (Творением)», позволяющую понять тому, кто серьезно ее изучит, намерения «производителя».

Соответственно, и заповеди потомкам Ноаха невозможно рассматривать просто как «технические требования», которые Б-г предъявляет к людям. На самом деле, они являются ничем иным, как раскрытием Его воли. Просто, обязавшись следовать этим требованиям, человек уже способствует ее проявлению в нашем материальном мире. Все ожидания Творца относительно того, что мы, в качестве людей и Его творений, можем достичь в своей жизни, зависят от признания и готовности исполнять семь законов потомков Ноаха. Более того, в качестве проявления воли Творца эти заповеди являются частью общего механизма мироздания, то есть той энергией и теми силами, которые приводят его в действие.

Рабби Ицхак Гинзбург - Каббала для народов мира

Издательство — Галь Эйнай — 205с.

Израиль — 2011г.

ISBN: 978-965-7146-55-2

Рабби Ицхак Гинзбург - Каббала для народов мира - Оглавление

От редактора

Предисловие

Принципы веры

Монотеизм

Мистический символизм семи законов потомков ноаха

Духовный путь потомков ноаха

Практическое исполнение законов потомков ноаха

Единство под сенью Творца

Отношение к еврейскому народу

Словарь

Приложение

Библиография

Рабби Ицхак Гинзбург - Каббала для народов мира - Монотеизм

Ложная множественность единого Б-га. В мире существует великое множество ложных учений, поэтому нам кажется необходимым прояснить несколько основополагающих истин Торы, которые нередко искаженно представлены в других вероучениях, зачастую — с целью ввести в заблуждение. Прежде всего, единство Б-га абсолютно, другими словами, Творец неба и земли чужд какой-либо двойственности или множественности в любой из возможных форм. Всякие иные представления, порой возникающие у людей, — следствие сложности и ступенчатости процесса творения, а также нашей неспособности воспринять бесконечность высших проявлений Творца. Чтобы понять связь между Его абсолютным единством и многообразными проявлениями в мире, необходимо ознакомиться с каббалистическими представлениями о Сотворении мира. Согласно им, процесс творения происходил в два этапа, для описания которых используется слово цнмцум. На иврите это слово означает уменьшение, сжатие, концентрацию. Творец начал Сотворение мира с того, что «сжал» (первое значение слова цнмцум) свой Бесконечный свет, чтобы, условно говоря, «освободить место» для мироздания. Конечным результатом любого уменьшения является сведение к нулю, то есть полное исчезновение.

Именно это и подразумевает каббала, говоря о цнмцуме Бесконечного бо-жественого света с целью освободить место для мироздания. Первый цпмцум — сжатие — позволил Б ־ гу самоустраниться, если можно так выразиться, к началу второго этапа Сотворения мира. Вторая стадия творения также представляла собой цпмцум — на этот раз, однако, во втором значении этого термина, то есть концентрацию. Каббала описывает это следующим образом: Б-г направил луч (на иврите кав) сокрытого прежде Бес- конечного света в пустоту, возникшую в результате первого цнмцума. Иными словами, Бесконечный божественный свет был сжат в тонкий конечный луч.

Вокруг этого луча возникло несколько миров. Пронзающий мироздание луч Бесконечного света подобен оживляющей тело душе. Он служит силой, дающей миру существование и поддерживающей его, однако остается сокрытым, подобно тому, как душа сокрыта в теле. Если бы сотворенные могли воспринимать заключенный в каждом из элементов творения Бесконечный божественный свет, то абсолютное единство и единственность Б-га было бы для них зримым, явственным. Но из-за цнмцума нашему восприятию доступны только некоторые внешние проявления Творца в окружающем мире.

Важно отметить, что один из фундаментальных постулатов еврейской веры гласит, что слова об «уменьшении» или «исчезновении» Бесконечного божественного света нельзя понимать буквально — то есть, речь не идет об изменивших природу Творца процессах. Напротив, исчезновение Бесконечного божественного света из пространства, которое Он освободил для сотворенного Им мироздания, произошло только с нашей точки зрения, с точки зрения творений. С точки же зрения, если можно так выразиться, самого Б-га, ничего не изменилось, как сказано, «Я, Г-сподь, не меняюсь».

Изначальный Бесконечный свет попрежнему наполняет то, что в представлении творений представляет собой пустоту, и продолжает светить там (с точки зрения Б-га) точно так же, как до первого цнмцума, положившего начало Сотворению мира. Этот свет стал сокрытым, недоступным лишь для нас. Это утверждение справедливо и для луча божественного света (кав), на который «нанизано» мироздание: хотя для нас он сокрыт, для Творца он остается явным. В нашем материальном, конечном мире — последнем из миров, созданных вокруг луча божественного света — Творец открывается в виде различных, изолированных, в нашем представлении, проявлений божественного.

На самом же деле, Б-г един и всегда был, есть и будет единым. Б-г — один, единственный и единый. Объясняя идею божественного единства, великий еврейский мыслитель Шла га-Кадош пишет, что Б-г — «один, единственный и единый». «Один» — означает, что все сущее образует только Он. «Единственный» — что только Его существование является единственно подлинным, независимым существованием. Говоря словами Рамбама: «Он наделяет существованием все существующее, и все существующее на небе, на земле и между ними, обязано своим существованием только непреложной действительности Его существования.

И если представить, что Он не существует — ничто другое не может существовать. А если представить, что все существующее, кроме Него исчезнет, Он один останется существовать и не исчезнет с исчезновением всего, так как все нуждается в Нем, а Он, Благословенный, не нуждается ни в творении в целом, ни в каждом из творений в отдельности. И непреложность Его бытия несравнима с непреложностью их существования». «Единый» — согласно объяснениям, дающимся в учении каббалы и хасидизма, применительно к Б-гу означает, что Он — бесконечно выше законов логики. Он — «парадокс парадоксов». Он столь всеобъемлющ, что сочетает в себе не сочетаемое и даже — в нашем представлении — взаимоисключающее.