Любви все возрасты покорны. Желание любить заложено в самой сути нашей души. Как бы заняты и загружены выше головы мы ни были, под покровом рутинной жизни бурлит страстное стремление любить и быть любимыми. Потому и наполнен наш мир бесчисленными песнями о любви, потому все дни напролет к ней стремится наше сердце, а по ночам она гонит от нас сон. Любовь - не просто одна из составляющих спектра наших чувств: образно говоря, она суть биения нашего сердца, проявляющаяся при этом и в частных конкретных эмоциях.

Пульсируя где-то в области сердца, эти чувства только сбивают нас с толку, мешая осознать, что их природа коренится в любви. Но лишь стоит прислушаться к ним как становится слышен их шепот; они нашептывают все тот же секрет: они все происходят от любви и все они к ней возвращаются. Неважно, куда они кажутся направленными, все их подлинные чаяния устремлены к любви. Но любовь неуловима: когда ищем её - не находим, а когда находим - не знаем, как ее сберечь.

Иногда нам кажется, что секрет её прост, что мы уже разгадали его и теперь знаем, как с ней управиться, и в каждом из этих случаев любовь «поджидает нас за углом», внезапно появляясь, ошеломляя нас и демонстрируя, что мы всё ещё ничего не понимаем. Чего она хочет? Как мы можем знать, что ей нужно в каждый момент? Что делать, когда она развивается не теми темпами, что от нее ждешь? Ключик к ответу на эти вопросы можно найти в строфе из Песни Песней:

«Заклинаю вас, дочери Иерусалима, не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она [сама]». Эта строфа - главное наставление, которое девушка дает своим молодым подругам, и она к нему возвращается в Песне Песней в различных вариантах несколько раз!. У любви свои желания, и к ним стоит прислушаться, у любви свой ритм и свои темпы, и мы должны позволить ей продвигаться в соответствии с ними. Итак, у любви есть свой ритм и свои темпы, у нее также есть и свои стадии развития.

Что может означать «пробудить любовь раньше, чем она пожелает сама», кроме как подгонять ее перескочить на стадию, до которой она еще не дозрела? Но чего еще она сама желает, как не продвинуться на следующую стадию, когда время пришло? Любовь продвигается постепенно, с остановками и паузами, каждая из которых требует соответствующего отношения. Цель нашей книги - помочь читателю ознакомиться со всеми стадиями развития любви, чтобы научиться быть внимательными к ее ритму и вовремя исправлять ошибки и промахи во взаимоотношениях. Центральный образ, который будет сопровождать нас - это постепенно растущее и развивающееся дерево,

которому подобна любовь: вначале она схожа с плодовым семечком, посаженным в глубине души, где оно постепенно прорастает и затем ростком вырывается на поверхность, всё возвышаясь и разветвляясь, вплоть до создания зрелой связи с будущим супругом и, в конце концов, приносит плоды в этот мир новую жизнь. У каждой стадии любви свои характерные черты и трудности, опасности и перспективы, о каждой из них можно сказать «не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает она сама». Прислушайтесь к каждой стадии, бережно лелейте ее до той поры, пока не проявится ее истинное желание.

Какими измерительными приборами мы сможем улавливать истинную картину любви, ведь она для нас тайна? Каким инструментом сможем обрисовать ее путь и этапы развития? И тут нам на помощь придет сокровенная часть еврейской Торы - Каббала и хасидизм. Каббала и хасидизм называются глубинными слоями Торы (или душой Торы). Они - тот сокровенный аспект Торы, что раскрывается пред стремящимся глубже познавать ее. Подобно всему живому. Тора объединяет в себе как внутренний, так и внешний аспекты. Изучение лишь внешнего аспекта Торы, без ознакомления всерьез с внутренним, подобно превращению её в тело без души

(и наоборот, занятие постижением только внутреннего аспекта Торы без принятия на себя обязательств, накладываемых её внешним аспектом, подобно превращению её в душу, оставшуюся без тела). В чем разница между Каббалой и хасидизмом? Они являют собой два главных уровня внутреннего аспекта Торы: Каббала представляет собой огромное собрание знания тайной Торы, содержащее многообразные сложные структуры, описывающие скрытую от простого глаза сторону реальности.

Рабби Ицхак Гинзбург - Анатомия взаимности - Мужчина и Женщина

Издательство — Галь Эйнай — 292с.

Израиль — 2012г.

ISBN: 978-965-7146-62-0

Рабби Ицхак Гинзбург - Анатомия взаимности - Мужчина и Женщина - Оглавление

Предисловие к русскому изданию

Введение

Тяготение

Томление

Влечение

Привязанность

Любовь

Сочувствие

Посвящение себя

Близость

«Плодоношение»

Приложения

Приложение А. Развод а повторный брак

Приложение Б. Если одиночество затягивается

Примечания и ссылки

Введение

Книги рабби Гинзбурга на русском

Сюрприз

Рабби Ицхак Гинзбург - Анатомия взаимности - Мужчина и Женщина - Два вида связи

Не только слово даат (познание) выражает связь, но и сама сфира даат в рамках архитектуры Древа жизни служит силой, содействующей созданию связи. Она формирует два различных вида связи между сфирот. Первый вид связи горизонтальный, между сфирот хохма и бина, а второй - вертикальный, между тройкой верхних сфирот Древа жизни (выражающими надсознание и интеллект, «голову» сфирот) и семеркой нижних (выражающих эмоции и поведение, «тело» сфирот). Если задача первого вида связи в том, чтобы посредством даат довести мыслительный процесс до совершенства, то задача второго - посредством даат внедрить постижение разума (из «головы») во все «камеры сердца» (место которого в «теле»). Как отражаются эти связи в процессе расцвета любви, и какова роль каждой из них? Начнём по порядку, с горизонтальной связи - связи между хохмой и биной. в Древе любви смысл этого соединения в том, что стадия установления связи - это, в определённом смысле, объединение стадий томления и влечения, или, другими словами, сам момент вступления в брак чем-то напоминает дни стадии томления. Зачем нужно, казалось бы, вспоминать о тех днях томления в одиночестве, что предшествовали знакомству с нашим суженым вместо того, чтобы просто вслед за стадией влечения перейти непосредственно к свадьбе?!

Однако если вдумаемся, поймём, что влечения самого по себе недостаточно для того, чтобы создать настоящую глубокую привязанность. Будучи движением души, направленным вовне, влечение способно лишить нас душевного равновесия настолько, что мы отделимся от собственного внутреннего мира и «потеряем самих себя». Это может привести к двум отрицательным результатам: во-первых, может появиться тенденция слепо возлагать надежды на друга жизни, а во-вторых, может проявиться излишняя строгость и критическое отношение, если избранник не оправдает наших ожиданий. Чтобы избежать этих явлений, мы должны восстановить в памяти хотя бы немногое из того настоящего, захватывающего томления, что мы испытывали, прежде чем нашли нашего спутника жизни. Томление напоминает нам, что мы нуждаемся в нашей недостающей половине, и тогда мы становимся более склонными прощать; оно возвращает нас к самим себе. Когда мы дошли до момента заключения брака, необходимо вернуться на мгновение в прошлое, дабы вспомнить о том томлении, отведя ему достойную роль в этот счастливый день, и в самом деле, воспоминания о днях томления, когда мы еще были одни, но уже желали найти супруга, являются очень существенными.

Эти воспоминания нужно освежать в памяти время от времени даже в рамках супружеской жизни, поскольку они помогают восстановить ту первоначальную радость, что мы испытали в момент, когда нашли супруга ?. А теперь относительно второго вида связи, осуществляемого через привязанность - о вертикальной связи между стадиями, предшествующими свадьбе и последующими за ней. Прежде всего, само соответствие момента свадьбы сфире даат учит нас чему-то важному: два периода жизни, холостяцкий и супружеский, можно образно сравнить с головой и телом. Одинокие люди склонны жить разумом и несколько оторваны от реальности, так что даже переживаемая ими любовь, какой бы сильной и ощутимой она им ни казалась, в конце концов, эта любовь для них - абстрактный идеал, существующий только в их воображении. В отличие от жизни холостой, семейная жизнь, помимо того простого факта, что она отныне выражается в совместной материальной жизни, связана с некоторым «приземлением».

Супружеская любовь должна как бы постоянно доказывать, что она выдерживает экзамен действительностью и не витает в облаках, а в самом деле проникает в «тело» - во все «камеры сердца». Стадия привязанности - резкий переход от одного состояния к другому, одномоментное превращение любви из мечты в физическую реальность. Это первый шаг, ощущаемый нами в постепенном процессе «приземления» любви (процесс, происходящий каждый раз, когда мы спускаемся на новый уровень, идущий вниз по Древу сфирот и повторяющийся несколько раз на протяжении нашего пути). Более глубокий взгляд позволяет нам увидеть дополнительную роль стадии привязанности при переходе от холостой жизни к супружеской: не только перевести молодых от холостой жизни к супружеской, но и «соединить» холостую и супружескую жизни воедино. Что это означает?

Имеется в виду, что воспоминания о холостой жизни не должны полностью исчезнуть после свадьбы, но неким образом войти в послесвадебную жизнь нашей пары. Способность проникновения в суть вещей и высокие эмоции, испытанные перед свадьбой, радость и решимость, с которыми было принято решение о женитьбе, обещания, данные молодыми друг другу, - все это следует помнить в момент вступления в брак.

Нужно стараться быть верными этим воспоминаниям и принятым решениям в каждый новый день и после вступления в брак. Другими словами, нельзя «терять голову», которая была у нас до свадьбы, и погрузиться в жизнь «тела» - в материальную рутину брака. Наоборот: жизнь «женатого тела» должна быть неотделима от подлинных идеалов и мечтаний, заполнявших «холостую голову» и должна строиться на их основе.