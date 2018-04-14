Смысл слова каббала претерпевал изменения на протяжении веков, пока оно не превратилось в термин для обозначения огромного комплекса мистических знаний и деятельности, раскрывавшихся еврейским мудрецам на протяжении истории и передававшихся из поколения в поколение как часть еврейского наследия. Такое значение слова каббала получило распространение с конца 12 века. До того времени тайная часть еврейского учения была известна под другими названиями.

Термин Каббала обычно объясняют как «полученное знание» (слова получать и каббала на иврите - однокоренные). В этом смысле слово каббала показывает на преемственность традиции тайного знания, передававшейся от поколения к поколению. Однако в Пятикнижии корень слова каббала встречается в одном-единственном смысле: «соответствие», в словосочетании «соответствующие петли». Возникает вопрос: что общего у соответствия и тайн Торы? Вкратце можно сказать, что существенную часть наших знаний о мире мы приобретаем, находя соответствия между различными вещами.

Мы делаем выводы на основании параллелей и сравнений между известным нам и тем, о чем ничего не знаем. Такая методика в особенности важна, когда исследованию подвергаются скрытые, тайные или неявные стороны реальности. Чтобы понять, что является движущей и направляющей силой нашей реальности, мы должны, во- первых, понять основные мистические модели и научиться правильно их применять к конкретной жизненной ситуации.

Сущностное, неразрывное единство творения и его Б-жественного корня, одного и единственного, из которого постоянно проистекает все существующее, - это основа для поиска в сотворенной реальности соответствий с ее корнем. Если бы Творец не являлся Единством по своей сути, мы не могли бы использовать такую методику, и ошибки в понимании скрытых сторон нашей реальности были бы более чем вероятны. Каббалистическая методология (и в теории, и на практике) построена на основе проведения параллелей между явными и скрытыми сторонами действительности.

Анализируя интересующую нас реальную ситуацию на основе традиционных каббалистических моделей, мы сумеем понять прошлое, настоящее и будущее данного вопроса; заглянуть внутрь процесса творения, найти смысл и направление развития внутри сегодняшнего состояния и разглядеть будущие возможности, скрытые в ней. Способность брать модели, которые Всевышний открыл и передал нам посредством пророков, и правильно находить им параллели зависит от развития нашей надрациональной чуткости к абсолютному единству, присущему Всевышнему.

Следовательно, надо изучать Каббалу так, чтобы она питала эту нашу способность чувствовать Б-жественность, наполняющую реальность. Каббала, в соответствии со значением этого термина как мудрости, полученной по преданию, включает учения каббалистических школ, переходивших от поколения к поколению. Целью всех этих учений было усиление нашей чуткости к единству Б-га. То есть Каббала сосредоточена на Всевышнем и Его связи с нами.

Она раскрывает сокровенные тайны о свойствах Всевышнего, Его способности созидания, первичном замысле, согласно которому Им был сотворен мир, как работают духовные миры и как проявляется Его присутствие в нижнем мире. В то время как в предыдущих поколениях изучение Каббалы было привилегией избранных, Аризаль - как называют рабби Ицхака Лурье, каббалистическое учение которого до сегодняшнего дня обладает высшим авторитетом, - сказал, что в поколениях, близких к приходу Машиаха, «можно и должно раскрыть эту мудрость», имея в виду скрытую мудрость Торы.

Более того, рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, основатель хасидизма, пишет, что в выходе этих тайн «наружу» и их распространении заложены силы, долженствующие привести Машиаха и осуществить предсказание пророков о совершенном мире.

Рабби Ицхак Гинзбург - Врата в мир Каббалы - Чудеса мудрости Твоей

Издательство — Галь Эйнай — 303с.

Израиль — 2012г.

ISBN: 978-965-7146-64-4

Рабби Ицхак Гинзбург - Врата в мир Каббалы - Чудеса мудрости Твоей - Оглавление

Об авторе

Предисловие к русскому изданию

Введение

Часть первая. Общий обзор Каббалы

1. Что такое Каббала?

2. «Каббала мысли» и «Каббала действия»

3. Неверные представления о Каббале

Часть вторая. Сфирот

4. Модели: ключи к сознанию

5. Буквы: кирпичики творения

6. Б-жественная энергия сфирот

7. Сфирот, душа и тело

Часть третья. Имена Б-га

Вводная «Глава»

8. Собственное Имя Б-га

9. Святые Имена

10. Эпитеты Б-га

11. Слова

Примечания и ссылки

Введение

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Вводная «Глава»

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Подход к переводу

Еврейский алфавит и числовое значение букв

Книги рабби Гинзбурга на русском

Рабби Ицхак Гинзбург - Врата в мир Каббалы - Чудеса мудрости Твоей - Что такое Каббала?

Каббала - это мистическое наследие еврейского народа. Хотя она открывалась постепенно, и этот процесс проходил много этапов на протяжении поколений, его первые всходы можно обнаружить уже четыре тысячи лет назад при жизни нашего праотца Авраама. Накопленные Каббалой за это время знания достаточны, чтобы позволить нам проникнуть во внутреннее измерение реальности и тем самым получить «осязаемое» восприятие того, что Всевышний находится с нами здесь, в этом мире. Говоря проще, Каббала - это изучение Б-жественности. Душа изучающего Каббалу стремится узнать Всевышнего, чтобы идти Его дорогами и в этом смысле уподобиться Ему.

Для того чтобы приблизиться к Б-гу, Создателю мира, изучающие Каббалу стремятся умом понять то, что можно назвать «физикой созидания». Задачей изучения Каббалы - никогда! - не является приобретение мудрости ради нее самой. Мудрость - это не что иное, как средство соединения нас с нашим Творцом через понимание созидательного процесса, продолжающегося, динамичного и постоянно отзывающегося на поведение Творения.

Древнее откровение. Первым, кто посвятил жизнь задаче распознания присутствия Творца в Творении и приближения к Нему, был наш праотец Авраам. Благодаря его естественной готовности к самопожертвованию ему были раскрыты многие глубокие тайны творения, позволившие пережить ощущения, к которым он больше всего стремился - близость и единство с Творцом. Первая классическая книга Каббалы, это Книга Йецира («Книга творения»), автором которой считают Авраама. Книга Йецира вводит понятие «тридцати двух троп мудрости», (л"в нетивот хохма), посредством которых Всевышний осуществляет процесс созидания, и подобно Ему человек участвует этом процессе.

Тридцать две тропы мудрости содержат:

десять сфирот, потоков Б-жественного света, побуждающих процесс творения и определяющих его параметры;

22 буквы еврейского алфавита - «кирпичики» мироздания и одновременно каналы, по которым течет Б-жественное сознание.

Праотец Авраам передал это знание своему сыну Ицхаку, а тот - своему сыну Яакову, от которого ее унаследовали двенадцать его сыновей, прародителей двенадцати колен Израиля. Через семь поколений после Авраама сыновья Израиля удостоились получить от Всевышнего Тору на горе Синай. Тора содержит не только свод указаний, как следует жить согласно воле Всевышнего, но и план, которым Всевышний пользовался при создании мироздания и всего, что его наполняет. Таким образом, Тора имеет два аспекта - явный и скрытый, и к этим аспектам относятся, как к «телу» Торы и ее «душе».

Тело Торы (гуфей Тора) составляют законы, регламентирующие наше ежедневное поведение. Эти законы выражают желание Всевышнего дать нам, людям, абсолютное добро как в этом знакомом нам мире, так и в мире грядущем. Этот аспект Торы называется открытой Торой.

Душа Торы (нишмета деорайта), то есть Каббала, содержит тайны, относящиеся к Всевышнему как Создателю мира, к процессу творения и Его провидению в мире. В этой многомерной глубине скрываются секреты, называемые «тайнами Торы» (разин деорайта) и «тайнами тайн» (разин деразин). Этот аспект Торы называется скрытой Торой.

Б-г дает нам знание обоих аспектов Торы, потому что Он хочет сделать нас Его партнерами по процессу Творения, чтобы мы удостоились самой большой награды - полного единения с Ним. Это происходит, когда мы выбираем по своей доброй воле согласовывать наши желания с Его волей, то есть принимаем твердое решение жить по заповедям Торы, углубляться в ее тайны и, как Авраам, посвятить свою жизнь привнесению в мир бесконечного света Всевышнего, того света, который появился в первые дни Творения, но потом был укрыт от людских глаз.