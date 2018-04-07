Искры Из Глубин - Чудеса Мудрости Твоей - Рабби Ицхак Гинзбург

Закончились осенние праздники, и теперь, проснувшись утром, мы должны открыть Тору с самого начала, читая и комментируя каждую неделю новую главу из нее, начиная с книги Берешит («в начале») и с субботы Берешит. День памяти (йорцайт) праведника рабби Леви-Ицхака из Бердичева, заступника всех евреев, отмечается 25-го тишрея - незадолго до субботы Берешит. Поэтому начнем с толкования из книги рабби Леви-Ицхака «Кдушат Леви» («Святость Леви») на последний стих недельной главы: «А Hoax (Ной) снискал приязнь в глазах Б-га» - от всего, что праведник [экзистенциальное ощущение которого любовь и трепет пред Всевышним] видит в мире, он [получает новый] импульс в служении Творцу. Если он видит кого-то, кто, не дай Б-г, жаждет запретного, он и эту жажду использует как рычаг для служения Творцу. Ему не дает покоя мысль: «человек способен так желать действия запретного, преходящего и мимолетного?!»

и эта мысль еще больше воспламеняет в нем жажду служения Б-гу, служения [в наслаждении] непреходящем и вечном!..» Абзацем ранее мы читаем в Торе: «и видели сыновья сильных мира сего женщин и брали себе кого хотели [даже замужних]…». Говорит нам Тора, что в то время в мире царила особая атмосфера нехорошего, похотливого очарования, у женщин была особая «приятность» в глазах мужчин, распалявшая в них похоть. «А Hoax снискал приязнь в глазах Б-га»

- Hoax увидел в мире силу этого очарования и сумел поднять ее до уровня святости, взять ее на службу Творцу. Он решил: «Если женское очарование так привлекательно и вызывает такие страсти, то тем паче нужно стремиться снискать приязнь в глазах Б-га, неукоснительно соблюдая Его законы!» В этом отрывке рабби Леви-Ицхак пользуется известным правилом Бааль-Шем-Това (учителя рабби Леви-Ицхака), согласно которому праведник поднимает упавшие «вниз» духовные качества к их корню

- к святости. Праведный Hoax видит, что в современном ему мире подлинное женское очарование втоптано в грязь, повсюду царят позерство, ложь и разврат. Мужчина может по прихоти взять любую женщину, не считаясь ни с чем и ни с кем, и напрочь отсутствуют какие-либо рамки приличия, в такой ситуации кажется, что красота порочна по сути своей и непригодна для служения Всевышнему. Однако праведник видит скрытую суть явления: сама по себе красота чудесна, но подпала под власть зла.

Он понимает, что его задача - исправить ситуацию и поднять это качество, вернув его к корню. Поэтому, живя в мире порока. Hoax превращает его в святость и, словно праведная женщина, которая стремится нравиться только своему мужу, он старается «нравиться» Всевышнему. Хотя Hoax не смог спасти свое поколение, его поведение является примером служения праведника в проблематичной реальной ситуации: он берет с собой в ковчег свойство красоты и с его помощью заново строит этот мир.

Рабби Ицхак Гинзбург - Искры Из Глубин - Чудеса Мудрости Твоей - Том I - Книги Берешит и Шмот

Издательство — Галь Эйнай — 246с.

Израиль — 2013г.

ISBN: 978-965-7146-76-7

Рабби Ицхак Гинзбург - Искры из глубин - Чудеса мудрости твоей - Оглавление - Том I - Книги Берешит и Шмот

Об авторе

Предисловие к русскому изданию

Хумаш Берешит

Берешит | Очарование

Hoax | Выйти из кризиса

Лехлеха | Истина и красота

Вайера | Вера или разум?

Хаей Сара | Жизнь после жизни

Жизнь после жизни Толдот | Одним ударом?

Ваейце | Тайна и чудо

Тайна и чудо Вашилах | История Дины, или Исцеление от травмы...

История Дины, или Исцеление от травмы... Вайешев | Тамар - от горечи к сладости

Тамар - от горечи к сладости Микец | Познай ближнего своего

Познай ближнего своего Ваигаш | Секрет плача

Секрет плача Вайехи | От порицания к благословению

Хумаш Шмот

Шмот | Имена сынов Израиля

Имена сынов Израиля Ваэра | Ох уж эти упрямые женщины

Ох уж эти упрямые женщины Бо | Война с крокодилами

Война с крокодилами Бешалах | Исход из Египта - это сегодня

Исход из Египта - это сегодня Итро | Свет в мицвот

Свет в мицвот Мишпатим | о тайне границ

о тайне границ Трума | Вкус превосходного вина

Вкус превосходного вина Тецавэ | Два - в одно

Два - в одно Ки тиса | Золотой теленок

Золотой теленок Ваякhель | День без огня

День без огня Пкудей | Благословение как итог

Самостоятельные эссе

Сексуальная самоидентификация

Мезуза. Зачем?

Так кто же я на самом деле?

Сумасшедший слон

Подход к переводу

Еврейский алфавит и числовое значение букв

Книги рабби Гинзбурга на русском

Рабби Ицхак Гинзбург - Искры из глубин - Чудеса мудрости твоей - Том I - Книги Берешит и Шмот - Истина и красота

Великий поход Авраама Авину, нашего праотца, последовавший по велению Всевышнего: «Ступай (Лехлеха)... в страну, которую Я укажу тебе», - является первым важным шагом в истории еврейского народа и всего человечества. Это путешествие Авраам начинает не очень молодым - когда ему уже исполнилось семьдесят пять, о рождении Авраама мы читаем в конце недельной главы Hoax, но, помимо краткого описания его семьи, не находим там ни сведений о его личности, ни указаний на факты его биографии, и может сложиться впечатление, что до 75 лет в его жизни не произошло ни одного знаменательного события, достойного упоминания. Однако в книгах (например, Берешит Раба 38, 13) перед нами предстает совершенно иная картина, интересная и впечатляющая.

Не удивительно, что многие хранят ее в памяти с раннего детства. Напомним вкратце: когда Авраам (или, точнее, в то время еще Аврам) был занят поиском Творца - Того, Кто управляет этим миром, он понял, что «у города есть Хозяин». После этого он разбивает идолов своего отца Тераха, тем самым лишая его средств к существованию, и, по сути, разрушает его веру. Терах выдает своего непокорного сына царю Нимроду; который бросает Авраама в раскаленную печь, однако происходит невероятное чудо - у всех на глазах он выходит из огненной печи живым и невредимым. Аллюзия на эту историю содержится в строфе Торы, описывающей заключение завета Б-га с Авраамом: «я - Авайе, Который вывел тебя из Ура Халдейского...» - ты не сам вышел оттуда, а я вывел тебя (слово ур означает также «огонь», «костер», по смыслу близкие к огненной печи). Этот стих напоминает другой: «я - Авайе, Б-г твой. Который вывел тебя из земли Египетской» - но это всего лишь намек, понятный только тем, кто хорошо знает Тору. Однако нет никаких сомнений, что в Торе история Авраама излагается, начиная именно с главы Лехлеха, и не раньше. Так же и в известной Мишне: «Десяти испытаниям подвергся Авраам Авину и выдержал их все», - согласно многим комментаторам, отсчет десяти испытаний идет именно с Лех меха, как будто все, что было раньше, является лишь предысторией, которую лучше оставить за кадром. Почему?

От эмет (истины) к хесед (доброте) и обратно. Размышляя о начале пути Авраама, не можем не заметить, что через этот период его жизни красной чертой проходит линия истины (эмет). Авраам раскрывает правду о мире, где властвует ложь, и идет с этой правдой до конца. Поскольку идолопоклонство - ложь, идолов нужно разбить, пусть даже это приведет к лобовому столкновению с отцом. Нимрод является царем-шарлатаном, и поэтому Аврааму надо швырнуть правду ему прямо в лицо, несмотря на то, что ценой этого будет смерть в огне (ведь Авраам не * мог знать заранее, что удостоится чудесного спасения).

Эта истина может восстановить против себя всех и вся, и газетные заголовки кричат о молодом революционере, который бросает вызов всему миру, и все осуждают его: «Авраам Иври - весь мир по одну сторону, а он-по другую». Вместе с тем главной чертой, свойственной Аврааму (о ней мы читаем в последующих главах Торы), несомненно, является хесед (доброта), так называемый «хесед Авраама»: любовь к людям, милосердие, гостеприимство и потрясающее заступничество - лимуд зхут, так как он стремится для каждого найти оправдывающие его обстоятельства. Действительно, настоящая доброта не противоречит истине, как мы можем увидеть в образе Авраама Авину. Например, по своей великой доброте Авраам требует у Творца справедливого суда для жителей Сдома («Судья всей земли - и будет творить беззаконие?!»). Конечно, до последних дней жизни Авраам не отказался от своих принципов, но акцент сместился: когда он был молодым, правда, горевшая в нем, не считалась ни с чем, атакуя всякую фальшь и ложь, попадавшуюся на пути, даже если для этого приходилось «биться головой о стену» (пока что-то не треснет - или голова, или стена) . Как и следовало ожидать, эта неприкрытая правда злила многих людей, которым было удобно жить в мире лжи.

Рабби Ицхак Гинзбург - Искры Из Глубин - Чудеса Мудрости Твоей - Том II - Книги Ваикра, Бемидбар и Дварим Издательство — Галь Эйнай — 287с. Израиль — 2014г. ISBN: 978-965-7146-78-1