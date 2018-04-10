Создание государства, которое сегодня носит название «Мединат Исраэль» - «Государство Израиля», было провозглашено накануне Шабата, пятого ияра 5708 года (14 мая 1948 года), в этот же день была оформлена декларация его независимости. Ее подписание означало, что после перерыва в почти 2000 лет государственная власть хотя бы на части территорий Эрец ha-Кодеш вновь переходит в руки Бней Исраэль. С тех пор пятое ияра именуется в Израиле «йом ha-Ацмаут» - «Днем Независимости». Это событие имело эпохальное значение. Однако молодое государство оказалось подобным телу, лишенному сердца: обретенный суверенитет не сразу удалось распространить на территорию ha-Ир ha-Атика, или Старого города Иерусалима. По итогам первой в истории современного Израиля Войны за независимость, произошедшей в том же 5708 году, израильское государство контролировало лишь западную часть Иерусалима, а Старый город остался в руках Иордании.

Этот стратегически важный район, граничащий с территорией будущего, третьего Бейт ha-Микдаш, к которому неизменно устремляются все наши надежды и молитвы, был освобожден от оккупации лишь девятнадцать лет спустя, после Шестидневной войны 5727-го (1967-го) года. Это также случилось в ияре, но уже двадцать восьмого числа этого месяца, в тот день Израиль установил контроль над всей территорией Ир ha-Кодеш, словно исполняя пророческие слова из книги Тейилим:

«Отстроенный Йерушалаим подобен городу, слитому воедино»). С тех пор двадцать восьмое ияра именуется в Израиле «Днем Иерусалима» («йом Йерушалаим»). Эти и многие другие события, связанные со становлением современного Государства Израиль, выходят за рамки естественного порядка вещей. Но это не значит, что его повседневная жизнь состоит из одних чудес. Сегодня среди факторов риска можно выделить не только очевидные внешне, но и внутренние угрозы.

Парадоксальным образом фундаментальные права народа на свою страну постоянно оспариваются внутри Израиля. Территориальные усушки в стратегически жизненно важных районах не только не имеют разумного объяснения, но и подрывают основы безопасности государства, что прямо противоречит hалахе. Хотя миллионы евреев вернулись в Эрец ha-Кодеш и отстроили ее, Израиль пока далек от воплощения мечты о подлинном и окончательном освобождении. Как известно,

«Всевышний создает лекарство раньше болезни», то есть заранее наделяет людей силами, позволяющими изменить к лучшему любую, даже, на первый взгляд, безвыходную ситуацию. Так что самая важная работа по построению государства, Израиль еще впереди. Чтобы оценить внутренний смысл происходящего в истории современного Израиля и увидеть пути его развития, следует обратиться к Торе - то есть, к плану мироздания, разработанному самим Творцом.

Так, приглядевшись к некоторым фундаментальным законам управления миром, можно обнаружить, что искомое «лекарство» для государства Израиль скрыто уже в самих обстоятельствах его рождения. Как будет показано далее в этой главе, то, что два столь судьбоносных события, как провозглашение независимости и объединение Иерусалима, выпали в истории современного Израиля именно на месяц ияр, далеко не случайно. Более того, в самом названии «ияр» зашифрована информация об особых возможностях, которые раскрываются в этом месяце и дают силы для построения государства нашей мечты.

Рав Ицхак Гинзбург - Мой Израиль - Принципы управления государством, основанные на Каббале

Издательство «Галь Эйнай» 5775

Рав Ицхак Гинзбург - Мой Израиль - Принципы управления государством, основанные на Каббале - Оглавление

Часть 1. Взгляд в будущее

Глава 1 - Шесть коротких эссе про время перемен

Глава 2 - Управлять мечтой

Часть 2. Ключ К переменам

Глава 3 - Источники развития

Часть 3. Основы преобразований

Глава 4 - От мысли к действию

Глава 5 - Хохма: фундамент власти

Глава 6 - Бина: цельность

Глава 7 - Даат: неповторимость Лм Исраэль

Часть 4. Сердце исправления

Глава 8 - Хесед: мы и Эрец Исраэль

Глава 9 - Гвура: твердая рука

Глава 10 - Тиферет: законы и суды

Глава 11 - Нецах: подъем за подъемом

Глава 12 - Сфира hod: внутреннее обновление

Глава 13 – Йесод: слияние Торы и науки

Часть 5. Большие перемены

Глава 14 - Сияние сфиры малхут

Глава 15 - Символика герба

Рав Ицхак Гинзбург - Мой Израиль - Принципы управления государством, основанные на Каббале – Большой скачок

Каждый год второго ияра хасиды отмечают день рождения Ребе Маhараша. Ему принадлежит известное высказывание: «Люди утверждают, что, столкнувшись с преградой, следует сначала попытаться преодолеть ее снизу, пробравшись под ней, и только если это не получится, попробовать преодолеть ее сверху, то есть перескочить, я же говорю: «Лехотхило арибер!». Изначально следует преодолевать ее сверху!». В Талмуде сказано, что в день рождения человека его мазаль, то есть духовный источник его души, раскрывается наиболее явно. И то, что день рождения Ребе Маhараша приходится именно на ияр, далеко не случайно.

Как мы уже говорили, первый урок месяца ияр состоит в том, что все поправимо. Второй - в том, что сила света способна превозмочь силу тьмы даже тогда, когда это кажется невозможным. Но всегда ли у нас есть силы для таких изменений? Каждый ли, столкнувшись с трудностями, может сделать большой скачок, о котором говорит Ребе Маhараш? Что делать, если возникающие задачи выглядят слишком амбициозными, барьеры - слишком высокими, а силы и ресурсы для их преодоления - недостаточными? Ответ на эти вопросы дает учение Каббалы. Оно утверждает: хотя иногда человеку кажется, что его возможности ограничены,

он может получить доступ к дополнительным источникам сил, о которых даже не подозревал. В Каббале объясняется, что мироздание было сотворено в два этапа, которые называются «оламот», или «мирами». Созданию знакомой нам реальности предшествовало появление первоначального, нефизического по своей природе «мира». Па языке Каббалы он называется «Одам ha-Tohy» - «Миром Tohy». В своем первоначальном состоянии этот мир был построен на принципе абсолютности: свет и тьма, доброта (хесед) и строгость (гвура), а также все остальные явления и качества проявлялись в нем в своей крайней форме.

При этом каждое из них требовало полного самовыражения и господства над другими. Разные виды света мира Tohy были настолько сильными, что это полностью исключало саму возможность их взаимодействия. По своей природе они не могли смириться с присутствием каких-либо других сущностей, потому что подобное сосуществование требует самоограничения, самосокращеиия и освобождения места для другого света, обладающего своими характеристиками. Пользуясь языком Каббалы, можно сказать, что свет, спускавшийся в мир Tohy от источника всех миров и оживлявший его, был бесконечно интенсивнее, чем в привычном нам мире.

Однако его сосуды, духовные «каналы», которые служили для раскрытия и передач этого света, - был слишком малы и несовершенны. Это сочетание в итоге это привело к крушению мира Tohy. Будучи неспособны вместить такое большое количество энергии, его сосуды «разбились», а их осколки «упали в нижние миры». На языке каббалистической метафоры, эти «осколки» также называют «искрами» (в иврите и то и другое обозначается одним словом - «ницоцот»). Этот процесс, получивший название «швират ha-келим», привел к изменению реальности и к тому, что свет Творца в сотворенном Им мире был сокрыт. После этого начался процесс,

исправления, процесс восстановления порядка, и на месте мира Tohy был создан новый, гораздо более устойчивый мир - Одам ha-Тикун («Мир исправления»). В отличие от своего «предшественника», мир Тикун многогранен, в его реальности все виды света могут проявляться одновременно, при этом каждый из них может быть редуцирован, чтобы освободить место другому. Таким образом, они способны «сотрудничать» и построить прочные келим. Сила разных видов света и восприятие Б-жественного влияния в мире Тикун гараздо слабее, чем в мире Tohy. Но будучи построенным на принципе интеграции и баланса, он оказался стабильным.