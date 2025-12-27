Гинзбург - Ночные битвы

В 1575 году сообщество бенанданти впервые попало в поле зрения церковных властей. 21 марта в монастыре Сан-Франческо в Чивидале (Фриули) перед главным викарием монсеньором Якопо Мараццо и фра Джулио д’Ассизи, монахом из братства миноритов и главным инквизитором епархий Аквилеи и Конкордии, предстал в качестве свидетеля дон Бартоломео Сгабарицца — приходской священник из близлежащей деревеньки Браццано. Он сообщил о странном инциденте, произошедшем с ним неделей ранее. Священнослужитель слышал от мельника из Браццано, некоего Пьетро Ротаро, чей сын умирал от таинственной болезни, что в соседней деревне Яссико жил человек по имени Паоло Гаспарутто, который был известен тем, что лечил людей от порчи. Этот Гаспарутто рассказывал, что «по ночам он бродит с ведьмами и гоблинами».

Любопытство взяло свое, и сельский священнослужитель вызвал этого человека для разговора. Паоло Гаспарутто на полном серьезе заявил, что «сын мельника был околдован ведьмами, но, по счастью, во время наложения чар поблизости оказались некие странники (vagabondi), — они-то и вырвали ребенка из лап зла, и если бы они не успели этого сделать, то тот наверняка умер бы». Паоло тайно снабдил отца особым амулетом, способным исцелить его малолетнего сына. Он также поведал, что «по четвергам, в дни квартальных постов он и его товарищи-странники вынуждены собираться с этими ведьмами в разных местах, таких как Кормонс, перед церковью в Яссико и даже в сельской местности в окрестностях Вероны», где «они делают совместно разные вещи: дерутся, играют, просто бродят по округе или даже ездят верхом на разных животных... на этих сборищах женщины бьют мужчин стеблями сорго, а те обороняются пучками фенхеля».

Все это показалось крайне странным отцу Бартоломео — он поспешил в Чивидале, чтобы поговорить об услышанном с инквизитором и викарием и испросить их совета. Встретив Паоло Гаспарутто в Чивидале, священник незамедлительно отвел его в монастырь Сан-Франческо, где тот и предстал перед инквизиторами. Гаспарутго не стал отпираться. Он полностью подтвердил рассказанное отцом Бартоломео и, более того, сообщил новые подробности о таинственных ночных встречах: «Когда ведьмы, колдуны и странники возвращаются со своих игрищ разгоряченные и усталые, проходя мимо домов, они находят в ведрах чистую воду и пьют ее, утоляя жажду». Поэтому, предупредил Гаспарутто, обращаясь к Сгабарицца, в доме всегда должна быть под рукой чистая вода, иначе эта компания полезет в погреба, где наверняка уничтожит все запасы вина.

Когда священник заявил Паоло, что не верит этим басням, тот пригласил дона Бартоломео и отца-инквизитора составить ему компанию и убедиться во всем самим: перед Пасхой должны были состояться два тайных собрания. После того как священник и инквизитор пообещали присоединиться к Паоло, чтобы разговорить его, Гаспарутго заявил, что подобные ему люди были в Браццано, Яссико, Кормонсе, Гориции и Чивидале, но отказался открывать их имена, потому что «уже был сильно бит ведьмами за то, что болтал об этих вещах». Поразмыслив, Сгабарицца пришел к выводу, что странники, подобные Гаспарутго, «добры и называются, по их собственным словам, бенанданти... они борются с нечестью», в то время как ведьмы «творят зло».

Гинзбург, К. - Ночные битвы - Колдовство и аграрные культы в Европе на рубеже XVI-XVII веков

М.: Тотенбург, 2025. — 320 с.

Гинзбург, К. — Ночные битвы — Содержание