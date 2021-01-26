Гинзбург - Тело, разум и душа - Каббала о здоровье
В современную эпоху возникают новые идеи о медицине и здоровье - как в отношении медицинской техники, так и в отношении самой теоретической базы медицины - причем эти идеи зачастую исходят не от ученых и специалистов в области медицины, но от различных умных и начитанных людей, не имеющих формального медицинского образования.
Конвенциональный метод диагностики и лечения весьма продвинулся в возможности быстро определить причину болезни при помощи наблюдения за ее симптомами и эксперимента. Но, вместе с тем, на действия врачей оказывает большое влияние все более усиливающийся интерес людей к психологическим и духовным источникам болезней. При установлении диагноза и назначении лечения организма сегодня начинают принимать в расчет также и «духовные анатомию и физиологию» человека. Помимо этого, процветание и успех альтернативной медицины, а также и выросшие поколения более требовательных клиентов (вместе с увеличением уровня образования людей в эпоху знаний) бросили вызов наиболее фундаментальным представлениям о здоровье и медицине.
Четкое разграничение между физическим телом человека и его внутренним миром когда-то считалось основополагающей аксиомой медицины. На сегодняшний день эта аксиома подвергается критике и ревизии. Современные исследования открывают глубокие внутренние связи между душой и телом, те связи, которые были известны и были описаны много сотен лет назад мудрецами глубин Торы - Каббалы и хасидского учения. Обзор современных исследований на тему связи между телом и душой приводит к выводу, что основным направлением исследований стало не что иное, как попытка описать, разложить по полочкам и понять душу.
В связи с этим, важно и своевременно предложить чита-телю давний подход иудаизма вообще - и Каббалы в частности - к основам медицины и методам исцеления.
Эта книга написана для людей, стремящихся понять эту традицию и ее мудрость в отношении природы тела и его корней, связанных с душой.
Рабби Ицхак Гинзбург - Тело, разум и душа. Каббала о здоровье и болезни
«Галь Эйнай», 5779 (2019). - 412 с.
ISBN: 978-965-532-047-3
Рабби Ицхак Гинзбург - Тело, разум и душа. Каббала о здоровье и болезни - Содержание
Об авторе
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к ивритскому изданию
Часть 1 Анатомия и физиология человека
- Глава 1 | Душа и тело
- Глава 2 | Духовные корни анатомии
- Глава 3 | Духовные корни физиологии
Часть 2 Каббалистическое понимание болезни
- Глава 4 | Происхождение болезни
- Глава 5 | Понимание болезни
- Глава 6 | Волчанка
Часть 3 Каббалистическое понимание излечения
- Глава 7 | Сила врача
- Глава 8 | Методы лечения
- Глава 9 | Целительная сила молитвы
Дополнительные эссе
- Эссе 1 | Левое и правое
- Эссе 2 | Проявление сфирот нецах и hod в анатомии человека
- Эссе 3 | Три плоскости
- Эссе 4 | Число шесть
- Эссе 5 | Базовые цвета
- Эссе 6 | Зрение и шабат
- Эссе 7 | Смысл наготы
- Эссе 8 | 32 канала мудрости
- Эссе 9 | Пять пальцев
- Эссе 10 | Парцуфим и точки контакта
- Эссе 11 | Сжимание и расслабление
- Эссе 12 | Свет, вода, свод
- Эссе 13 | Духовность и репродукгивность
- Эссе 14 | Правильное пищеварение - ключ к здоровью
- Эссе 15 | Шесть сочетаний букв Имени Авайе
- Эссе 16 | Смерть и жизнь
- Эссе 17 | Исцеление у эксперта
- Эссе 18 | Тора и исцеление
- Эссе 19 | Несокрушимая эцем («косточка») луз
Примечния и ссылки
Подход к переводу
Книги рабби Гинзбурга на русском
супер книга