В современную эпоху возникают новые идеи о медицине и здоровье - как в отношении медицинской техники, так и в отношении самой теоретической базы медицины - причем эти идеи зачастую исходят не от ученых и специалистов в области медицины, но от различных умных и начитанных людей, не имеющих формального медицинского образования.

Конвенциональный метод диагностики и лечения весьма продвинулся в возможности быстро определить причину болезни при помощи наблюдения за ее симптомами и эксперимента. Но, вместе с тем, на действия врачей оказывает большое влияние все более усиливающийся интерес людей к психологическим и духовным источникам болезней. При установлении диагноза и назначении лечения организма сегодня начинают принимать в расчет также и «духовные анатомию и физиологию» человека. Помимо этого, процветание и успех альтернативной медицины, а также и выросшие поколения более требовательных клиентов (вместе с увеличением уровня образования людей в эпоху знаний) бросили вызов наиболее фундаментальным представлениям о здоровье и медицине.

Четкое разграничение между физическим телом человека и его внутренним миром когда-то считалось основополагающей аксиомой медицины. На сегодняшний день эта аксиома подвергается критике и ревизии. Современные исследования открывают глубокие внутренние связи между душой и телом, те связи, которые были известны и были описаны много сотен лет назад мудрецами глубин Торы - Каббалы и хасидского учения. Обзор современных исследований на тему связи между телом и душой приводит к выводу, что основным направлением исследований стало не что иное, как попытка описать, разложить по полочкам и понять душу.

В связи с этим, важно и своевременно предложить чита-телю давний подход иудаизма вообще - и Каббалы в частности - к основам медицины и методам исцеления.

Эта книга написана для людей, стремящихся понять эту традицию и ее мудрость в отношении природы тела и его корней, связанных с душой.

Рабби Ицхак Гинзбург - Тело, разум и душа. Каббала о здоровье и болезни

«Галь Эйнай», 5779 (2019). - 412 с.

ISBN: 978-965-532-047-3

Рабби Ицхак Гинзбург - Тело, разум и душа. Каббала о здоровье и болезни - Содержание

Об авторе

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к ивритскому изданию

Часть 1 Анатомия и физиология человека

Глава 1 | Душа и тело

Глава 2 | Духовные корни анатомии

Глава 3 | Духовные корни физиологии

Часть 2 Каббалистическое понимание болезни

Глава 4 | Происхождение болезни

Глава 5 | Понимание болезни

Глава 6 | Волчанка

Часть 3 Каббалистическое понимание излечения

Глава 7 | Сила врача

Глава 8 | Методы лечения

Глава 9 | Целительная сила молитвы

Дополнительные эссе

Эссе 1 | Левое и правое

Эссе 2 | Проявление сфирот нецах и hod в анатомии человека

Эссе 3 | Три плоскости

Эссе 4 | Число шесть

Эссе 5 | Базовые цвета

Эссе 6 | Зрение и шабат

Эссе 7 | Смысл наготы

Эссе 8 | 32 канала мудрости

Эссе 9 | Пять пальцев

Эссе 10 | Парцуфим и точки контакта

Эссе 11 | Сжимание и расслабление

Эссе 12 | Свет, вода, свод

Эссе 13 | Духовность и репродукгивность

Эссе 14 | Правильное пищеварение - ключ к здоровью

Эссе 15 | Шесть сочетаний букв Имени Авайе

Эссе 16 | Смерть и жизнь

Эссе 17 | Исцеление у эксперта

Эссе 18 | Тора и исцеление

Эссе 19 | Несокрушимая эцем («косточка») луз

Примечния и ссылки

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