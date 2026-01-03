Основатель прежде всего должен выбрать место для нового города. В этом древние полагались на волю богов. Если бы Ромул был греком, он посоветовался бы с Дельфийским оракулом; если бы он был самнитом, то пошел бы следом за священным животным (волком или зеленым дятлом). Как латин, близкий сосед этрусков, знакомый с наукой авгуров, он угадывает волю богов по полету птиц. Боги указывают ему на Палатин.

В день основания Ромул приступает прежде всего к жертвоприношению. Товарищи и спутники толпой окружают его, они зажигают костер из хвороста, и каждый прыгает через его легкое пламя. Смысл этого обряда в том, что к священнодействию люди должны приступать чистыми: древние думали, что прыжок через священный огонь очищает человека и физически, и нравственно.

Совершив этот обряд, Ромул вырыл маленькую круглую яму и бросил в нее комок земли, принесенной из Альбы, а потом каждый из его спутников в свою очередь бросил туда горсть земли, взятой в том городе, где он жил раньше. Смысл этих действий заключается в следующем: прежде чем придти на Палатин, Ромул и его спутники жили в Альбе или в соседних городах, там находились их домашние очаги, там жили и были погребены их предки; религия же не позволяла бросать свой очаг и священную могилу предков. Чтобы не совершать столь нечестивого поступка, приходилось прибегать к фикции: в виде комка земли каждый уносил с собой священную почву, в которой были погребены его предки и с которой были связаны их «Маны». Человек не мог уйти иначе, как взяв с собой и родную землю, и своих праотцев. Исполнение такого обряда было необходимо для того, чтобы, показывая место своего поселения, он мог сказать: «Это все-таки моя terra patria, здесь моя родина, потому что здесь обитают маны моего рода».

Поль Гиро - Быт и нравы древних римлян

(«Популярная историческая библиотека »)

Смоленск: Русич, 2002. — 576 с., плл.

ISBN 5-8138-0111-1

Поль Гиро - Быт и нравы древних римлян - Содержание

Глава I. Город Рим

Глава II. Семья

Глава III. Воспитание

Глава IV. Рабы и вольноотпущенники

Глава V. Жилище

Глава VI. Одежда и пища

Глава VII. Римская медицина и погребение

Глава VIII. Общественная жизнь и развлечения

Глава IX. Труд и богатство

Глава X. Религия

Глава XI. Республиканский строй

Глава XII. Римский строй в эпоху Империи

Глава XIII. Войско

Глава XIV. Администрация римского мира

Глава XV. Суд

Глава XVI. Христианство

Примечания

Краткий словарь исторических и мифологических имен