Гиссер – О самом важном
Тут надо с горечью признать, что в силу многих причин часть сведений, содержащихся в Письменной Торе, ныне стала для нас недоступной. В условиях тысячелетних скитаний мы утратили массу необходимой для ее понимания информации. Из-за бесчеловечных условий жизни, созданных для нас гонителями и противниками еврейского народа, из-за целенаправленного уничтожения знатоков Торы мы забыли большие части устного предания, особенно в бывших неупотребительными областях законодательства, хотя это относится и к реалиям древнего мира. Целые разделы еврейского права, касающиеся государственного устройства, служения в Храме и многих иных областей знания, были прочно забыты.
Были утрачены и некоторые фундаментальные знания. Например, мы не в состоянии идентифицировать виды птиц из списка разрешенных к употреблению в пищу, данных в Торе, поскольку указаны лишь их названия. Возможно, нас ожидали бы соловьиные язычки и запеченные фазаны, но, увы, мы сегодня вынужденно употребляем в пищу только тех птиц, которых традиционно ели наши предки. Это цена утраченных ключей от скрытых от нас смыслов Торы. Термины, названия и слова значимы лишь при наличии предварительного знания, а вот если его нет, а в конце книги нет глоссария и определителя, то эта информация для тебя мертва. Верное и полное понимание собственно текста Торы не исчерпывает задачи, поставленные Творцом перед моим народом. Нужно еще правильно, в соответствии с заповедями, исполнять Его выраженную волю, а не воспринимать их как оборот речи, метафору. Если сказано: «Кисти (цицит) сделай себе на четырех углах твоей одежды...» (Бемидбар, 15:38), «режь как Я приказал» (Дварим, 12:21), так надо делать кисти и резать определенным способом.
Если дано указание «в суккот (то есть «в шалашах», а еще правильнее было бы перевести «под навесами») живите (дословно «сидите») семь дней» (Ваикра, 23:42), то для исполнения этого повеления нам нужно знать параметры такого навеса и требования, которые должны быть выполнены при его сооружении. А в тексте Письменной Торы ничего этого нет. Надо еще и как-то понимать само требование «сидеть в сукке» - что, собственно, имеется в виду? Вытекающий из недосказанности запрос подразумевает наличие инструкции, сопровождающей любое из повелений Творца. Ведь речь идет о выполнении прямо высказанной воли Всевышнего, тут нет и не может быть произвола! Или другой пример, из текста о том же празднике Суккот: «возьмите себе плод великолепного дерева» (Ваикра, 23:40) - которое из деревьев Тора называет «великолепным»? или это отдано на мое усмотрение, на мой эстетический вкус? В Талмуде (Сукка, 35а) приводится дискуссия мудрецов, анализом теста доказывающих, что речь идет об этроге (цитроне).
В том же Талмуде записана история о произошедшем за 300 лет до этой дискуссии казусе: в I в. до н.э., когда царь во время храмового ритуала в праздник Суккот в знак протеста вылил воду не на жертвенник, как полагалось согласно традиции, а себе под ноги, то народ «забросал его этрогами». Это говорит о том, что уже тогда ни у кого из собравшихся там не было сомнений, о каком «плоде великолепного дерева» идет речь в Торе, а зафиксированная в Талмуде дискуссия лишь показывала очередной пример применения аналитических приемов исследования текста Писания. В Торе сказано: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они начертанием между глазами твоими» (Дварим, 6:8). Сегодня каждому еврею (да и нееврею) известно, что здесь речь идет о заповеди возложения тфилин, на русском языке они называются «филактериями», от древнегреческого фиЛактпрюч/ - «охранные амулеты», хотя я уверен, что современному читателю подобный вариант перевода мало что проясняет. Эти указания, четырежды повторенные в тексте, не сопровождаются описанием способа и деталей исполнения, они известны нам только из Устной Торы.
До нас дошла дискуссия, состоявшаяся в IX в. между Раши и его внуком Яковом, больше известным как рабейну Там, о порядке последовательности расположения фрагментов текста Торы на пергаментных свитках, которые вкладывают в кожаные коробочки тфилин. В результате предпочтение отдается мнению Раши, но особо религиозные евреи надевают по очереди оба варианта - что не обязательно, но желательно, чтобы уважить обоих великих мудрецов. Весьма занимательно, что при раскопках Мосады, разрушенной в 71 году н.э., профессор-археолог Игаль Ядин нашел несколько древних тфилин, сохранившихся в условиях пустыни. Так вот, часть из них соответствовала мнению Раши, а остальные - рабейну Тама! Эти находки подтверждают, что оба мнения существовали уже за тысячелетие до спора мудрецов, и уже тогда был выбор, чему следовать. Это и называется «традиция». Не всем повезло иметь семейную традицию иудаизма, но у миллионов евреев сегодня нет вопроса, какой именно плод надо брать на Суккот, потому что папа брал этрог, и дедушка брал его же, и так на пару тысячелетий назад - традиция! Сохранение традиции и ее фиксация - это тоже Устная Тора.
Ишайя Гиссер – О самом важном. Сборник статей по основам веры
Серия – «Библиотека Ноахида»
Иерусалим – 5784 / 2024 г. / 150 с.
Ишайя Гиссер – О самом важном. Сборник статей по основам веры – Содержание
- Введение
- То, что было до
- Кто тот, в кого мы верим?
- Творящее слово
- Что такое устная тора и почему мы ей доверяем
- Основы веры
- Цель творения
- Что такое «я»?
- Человек сам должен быть рекламой своей идеи
- Учиться, учиться и еще раз учиться
- Начнем с начала
- Из книги Адина Штейнзальца «Простые слова»
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