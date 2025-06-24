Тут надо с горечью признать, что в силу многих причин часть сведений, содержащихся в Письменной Торе, ныне стала для нас недоступной. В условиях тысячелетних скитаний мы утратили массу необходимой для ее понимания информации. Из-за бесчеловечных условий жизни, созданных для нас гонителями и противниками еврейского народа, из-за целенаправленного уничтожения знатоков Торы мы забыли большие части устного предания, особенно в бывших неупотребительными областях законода­тельства, хотя это относится и к реалиям древнего мира. Целые разделы еврейского права, касающиеся государственного устройства, служения в Храме и многих иных областей знания, были прочно забы­ты.

Были утрачены и некоторые фундаментальные знания. Например, мы не в состоянии идентифи­цировать виды птиц из списка разрешенных к упо­треблению в пищу, данных в Торе, поскольку ука­заны лишь их названия. Возможно, нас ожидали бы соловьиные язычки и запеченные фазаны, но, увы, мы сегодня вынужденно употребляем в пищу толь­ко тех птиц, которых традиционно ели наши пред­ки. Это цена утраченных ключей от скрытых от нас смыслов Торы. Термины, названия и слова значимы лишь при наличии предварительного знания, а вот если его нет, а в конце книги нет глоссария и опреде­лителя, то эта информация для тебя мертва. Верное и полное понимание собственно текста Торы не исчерпывает задачи, поставленные Творцом пе­ред моим народом. Нужно еще правильно, в соот­ветствии с заповедями, исполнять Его выраженную волю, а не воспринимать их как оборот речи, мета­фору. Если сказано: «Кисти (цицит) сделай себе на че­тырех углах твоей одежды...» (Бемидбар, 15:38), «режь как Я приказал» (Дварим, 12:21), так надо делать ки­сти и резать определенным способом.

Если дано указание «в суккот (то есть «в шалашах», а еще правильнее было бы перевести «под навеса­ми») живите (дословно «сидите») семь дней» (Ваикра, 23:42), то для исполнения этого повеления нам нужно знать параметры такого навеса и требования, кото­рые должны быть выполнены при его сооружении. А в тексте Письменной Торы ничего этого нет. Надо еще и как-то понимать само требование «сидеть в сукке» - что, собственно, имеется в виду? Вытекаю­щий из недосказанности запрос подразумевает на­личие инструкции, сопровождающей любое из пове­лений Творца. Ведь речь идет о выполнении прямо высказанной воли Всевышнего, тут нет и не может быть произвола! Или другой пример, из текста о том же празднике Суккот: «возьмите себе плод великолепного дерева» (Ваикра, 23:40) - которое из деревьев Тора называет «великолепным»? или это отдано на мое усмотре­ние, на мой эстетический вкус? В Талмуде (Сукка, 35а) приводится дискуссия мудрецов, анализом теста доказывающих, что речь идет об этроге (цитроне).

В том же Талмуде записана история о произошедшем за 300 лет до этой дискуссии казусе: в I в. до н.э., ког­да царь во время храмового ритуала в праздник Суккот в знак протеста вылил воду не на жертвенник, как полагалось согласно традиции, а себе под ноги, то народ «забросал его этрогами». Это говорит о том, что уже тогда ни у кого из собравшихся там не было сомнений, о каком «плоде великолепного дерева» идет речь в Торе, а зафиксированная в Талмуде дис­куссия лишь показывала очередной пример приме­нения аналитических приемов исследования текста Писания. В Торе сказано: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они начертанием между глазами твоими» (Дварим, 6:8). Сегодня каждому еврею (да и нееврею) известно, что здесь речь идет о заповеди возложения тфилин, на русском языке они называются «филак­териями», от древнегреческого фиЛактпрюч/ - «охранные амулеты», хотя я уверен, что современному читателю подобный вариант перевода мало что про­ясняет. Эти указания, четырежды повторенные в тексте, не сопровождаются описанием способа и деталей ис­полнения, они известны нам только из Устной Торы.

До нас дошла дискуссия, состоявшаяся в IX в. между Раши и его внуком Яковом, больше известным как рабейну Там, о порядке последовательности распо­ложения фрагментов текста Торы на пергаментных свитках, которые вкладывают в кожаные коробочки тфилин. В результате предпочтение отдается мне­нию Раши, но особо религиозные евреи надевают по очереди оба варианта - что не обязательно, но же­лательно, чтобы уважить обоих великих мудрецов. Весьма занимательно, что при раскопках Мосады, разрушенной в 71 году н.э., профессор-археолог Игаль Ядин нашел несколько древних тфилин, сохранив­шихся в условиях пустыни. Так вот, часть из них со­ответствовала мнению Раши, а остальные - рабейну Тама! Эти находки подтверждают, что оба мнения существовали уже за тысячелетие до спора мудре­цов, и уже тогда был выбор, чему следовать. Это и называется «традиция». Не всем повезло иметь се­мейную традицию иудаизма, но у миллионов евреев сегодня нет вопроса, какой именно плод надо брать на Суккот, потому что папа брал этрог, и дедушка брал его же, и так на пару тысячелетий назад - тра­диция! Сохранение традиции и ее фиксация - это тоже Устная Тора.

Ишайя Гиссер – О самом важном. Сборник статей по основам веры

Серия – «Библиотека Ноахида»

Иерусалим – 5784 / 2024 г. / 150 с.

Ишайя Гиссер – О самом важном. Сборник статей по основам веры – Содержание