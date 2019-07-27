Моя первая библиотека Бней Ноах

Этот сборник - результат искреннего желания помочь людям сложить цельную картину в сознании. Мы часто говорим о различных частных аспектах Служения, зачастую, при этом, не имея представления о фундаментальных понятиях:

Кто Тот, в Кого мы верим?

Что значит верить в Б-га?

Что такое заповеди и для чего они даны людям?

Как правильно изучать Священное Писание?

Для чего Вс-вышний создал человека?

Как должны взаимодействовать народы мира?

В новую эпоху, когда практически никто и никого уже не пытается обратить, изменить, навязать свои взгляды силой, пришло время думать и разговаривать. Пришло время встать плечом к плечу и найти то, что всех нас объединяет. Это строки призваны помочь людям найти точки соприкосновения в единственно непреходяще важном и всеобъемлющем деле - в Служении Творцу. Всевышний открыл, что Он хочет от нас.

Мы можем противостоять Его воле, а можем реализовывать ее, стать соучастниками Творения. Мне бы хотелось, чтобы мы все стали такими соучастниками, противостоять Всевышнему - неблагодарная задача. И если эти строки помогут сложить фрагменты в цельную картинку, которая даст человеку силы идти вперед, шаг за шагом, значит, я свое дело сделал, чему буду очень рад.

Ишайа Гиссер – Возрождение Традиций

Киев – 2018 г. / 81 с.

Ишайа Гиссер – Возрождение Традиций – Содержание

Человек сам должен быть рекламой своей идеи

То, что было до

Кто тот, в кого мы верим?

Учиться, учиться и еще раз - учиться!

Из книги Адиня Штейнзальца «Простые слова»

Я пацаном начал соблюдать заповеди в брежневское время, в конце 70-х. Люди, которые меня учили, - это те, кто прошли через страшные времена, осколки еврейского мира, который был успешно уничтожен c разных сторон нацистами и коммунистами. Я наивно думал, что когда вырвусь в «большой» еврейский мир, то там будет много таких людей. Оказалось, что мне просто безумно повезло, они были «штучные», и найти подобных им в свободном мире очень сложно. Выстояли-то лучшие. Только тогда я понял, каким был счастливчиком. Привыкшему к незаурядным людям, осмысленным и самоотверженным носителям иудаизма, мне было сложно привыкнуть к «нормальным».

Большинство людей, и религиозные не исключение, таковы как они есть в силу места и условий рождения, воспитания; они таковы, потому что у них были такие родители и среда, и если они перестанут быть такими - им придется менять образ жизни, социализацию, заново входить в другой мир. Проще и естественней оставаться в рамках привычного. Разумеется, это относится далеко не ко всем, да и ждать массового подвижничества и героизма просто глупо, но все-таки... Я тогда ждал от еврейского мира несколько иного. Но по сей час уверен, что мир меняют не массы, а единицы.

То, что было до. Семь заповедей Бней Ноах - это модель отношений людей с Творцом, заложенная в основу еще до дарования Торы. Мы, евреи, обязаны выполнять условия союза со Всевышним, заключенного на Синае, но то, что предшествовало этому, не утратило свое значение для человечества. И это тоже - часть данного нам в Торе Откровения. Она дает нам ориентиры и требования, обращенные ко всем людям, без исключения. Мы являемся ее хранителями, она дарована нам, но ее послание не ограничивается сынами Израиля.