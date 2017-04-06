«Жизнь и добро, смерть и зло дал Я перед вами... выбери жизнь\» (Дварим, 30:15,19)

Очевидно, что буквальное восприятие этой «диспозиции» - жизнь праведникам и смерть мерзавцам - невозможно. Ведь умер же Моше (хотя должен был в силу своей неоспоримой праведности быть записан на ещё один... и так далее), а мерзейшие из мерзких «много лишку» прошагали по земле. Конечно же, в данном случае, еврейские мудрецы не называют жизнью биологическое существование человека. Впрочем, как и само Пятикнижие, определяющее выбор человека весьма странным образом:

Устная традиция еврейского народа доносит до нас следующий сюжет. В праздник Рош гa-Шана (буквально «Голова года», он же - День Суда и День Трубления) Всевышний раскрывает три книги и записывает: праведников на жизнь, мерзавцев - на смерть, а те, кто между ними - «висят» десять дней до Дня Искупления и получают ещё год жизни не в заслугу, а из милосердия.

Менахем-Михаэль Гитик - Есть ли жизнь на земле - Краткая энциклопедия еврейского мировоззрения

Йерушалаим 5768 (2008)

Менахем-Михаэль Гитик - Есть ли жизнь на земле - Краткая энциклопедия еврейского мировоззрения - Содержание

Глава вступительная. О живых, мёртвых... и между ними

Часть первая. «И это всё о нём...»

Глава первая. Стереотипы, которые необходимо разбить

Глава вторая. «Сколько Тору вас?»

Глава третья. Абсолютность Устной Торы

Глава четвёртая. Что подарил Всевышний на горе Синай?

Глава пятая. Синайское откровение - взгляд «сверху»

Глава шестая. Синайское откровение - вид «изнутри»

Глава седьмая. Синайское откровение - содержание

Часть вторая. Мы вроде бы были знакомы

Глава первая. Цель Творения

Глава вторая. Три первых этапа Творения

Глава третья. Выход из тупика

Глава четвёртая. Большой промах-причина большого взрыва ....

Глава пятая. Этот мир. Основные определения

Глава шестая. Наша работа

Глава седьмая. Наш путь

Часть третья. Охота на иллюзии

Глава первая. «Мне представляется совсем простая штука»

Глава вторая. Если вы такие умные, то почему не богатые

Глава третья. К слову о промахе (первого человека)

Глава четвёртая. Суперханжество иудаизма, или «Лама кипа?» ...

Глава пятая. Иврит - язык возрождённый?

Часть четвёртая. Праздники по-еврейски

Глава первая. Загадка Шабата

Глава вторая. С Новым годом, с Судным днём!

Глава третья. Мы встречаем приговор

Глава четвёртая. Законченность совершенства

Глава пятая. Праздник нашей радости

Глава шестая. Когда чудо необходимо

Глава седьмая. Предел возможного

Глава восьмая. Нежная тайна

Глава девятая. День Суда... плодов

Глава десятая. В круге жизни

Вместо эпилога

Приглашение к учебе

Мысли о прочитанном

Библиография

Глоссарий

Содержание

Менахем-Михаэль Гитик - Есть ли жизнь на земле - Краткая энциклопедия еврейского мировоззрения - О живых, мёртвых и... Между ними

Очевидность - «лучше быть здоровым и богатым» - предрешает (и отбирает) выбор? Опять же, наше недоумение прямо связано с инерцией нашего мышления, привыкшего ассоциировать жизнь с «нормальным функционированием бортовых систем» человеческого организма.

Ситуация, в общем, начинает напоминать анекдотическую:

В Грузию, ещё в советское время, попадает московский рафинированный интеллигент. Его радушный хозяин, в частности, ведет его на местное кладбище, где между ними завязывается беседа следующего

содержания.

Гостеприимный хозяин с характерным акцентом показывает на могилу:

-Здэсь пахаронэн мой хороший друг Гоги, он пражил целых шэсть лэт!

Изумленный гость видит, что на памятнике выбито 84 года, но, вследствие врождённой интеллигентности, молчит.

А грузин не унимается и, показывая на ещё одну могилу, темпераментно восклицает:

- А тут лэжит мой самый лючший друг, Гиви. Он пражил цэлих двинацать лэт!!

Тут гость не выдерживает (по надписи на камне получается свыше девяноста(!)):

- Простите, но здесь написано...

- Ты ничего не панымаешь! У нас, в Грузии, мужчин считается живой, когда у него есть всё-дэньги, женщины, машины, дачи!!

- Ну, в таком случае, на моей могиле будет написано: «Мёртво-рождённый»!

Собственно, в еврейской традиции жизнь - это лишь те моменты нашего существования, когда мы сознательно выбирали Добро.

Для объяснения подобной точки зрения я воспользуюсь известнейшим шлягером середины шестидесятых - песенкой Булата Окуджавы:

Девочка плачет, шарик улетел, Её утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха всё нет, Её утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, Её утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало прожила, А шарик вернулся, а он - голубой.

«Ах, как точно, и это - вся жизнь!» - интеллигентнейше вздыхают шестидесятники.

Так вот, уважаемые господа, обрисованное в песенке - это не жизнь, а лишь её течение! «Ну и какая разница?» - спросите Вы. Для ответа позволю себе выступить перед Вами в роли... пророка. Да-да, и не сомневайтесь. Обращая на Вас свой пронзительно-пронзающий взор, громогласно объявляю:

- Будучи ребенком, Вы игрались в игрушки. А ежели доживёте до старости, болезни Вам обеспечены!

Что, не впечатлило? Ах, предсказуемо. Так и я о том же. Обрисованное Окуджавой - всего лишь декорации, на фоне которых течёт отпущенное нам время. И задача (она же, по совместительству, - выбор), поставленная перед человеком, - обнаружить всё определяющее течение и переключить управление на себя. В каком-таком смысле - течение, управление? Ведь все мы с лёгкой руки дедушки Фрейда, привыкли полагать себя сложнопереплетенными комплексно-противоречивыми созданиями с под- и надсознаниями и...

А не надо так сложно. Классик (в данном случае я говорю о немецком гении Генрихе фон Клейсте и его удивительном философском эссе «О театре марионеток») увидел ситуацию с управлением нашими тело- и душедвижениями следующим образом:

«Не следует думать, будто машинист (управляющий движениями куклы) придерживает и дергает за нитку каждый член в отдельности.

У каждого движения есть свой центр тяжести; достаточно управлять этим центром, находящимся внутри фигурки; члены же её - не что иное, как маятники, они повинуются сами собой, механически, их дергать не нужно».

Собственно, таким «центром тяжести» у человека является хорошо нам знакомое из Пятикнижия «египетское царство», или, более конкретно, удивительнейшее из человеческих желаний – желание исполнять собственные желания.

Тщательно законспирированное (неосознанное и даже не ассоциирующееся, в отличие от всех остальных наших желаний, ни с какой частью тела), оно практически является нашим «серым кардиналом». Его безусловность: ВО-ПЕРВЫХ, Я ХОЧУ ИСПОЛНЯТЬ ЛЮБОЕ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ, и лишь «во-вторых» включается механизм осознания и разумной оценки.

(Сравните с желанием другого человека. Став нам известным, оно пройдёт «тройную дистилляцию» - на: разумность, т. е. выгодность для меня; созвучность моему настроению; и, наконец, соответствие моим желаниям - прежде, чем будет исполнено).

Искажение воспринимаемой реальности, создаваемое желанием исполнять собственные желания, есть субъективность или, попросту, - эгоизм.

Исходя из вышесказанного, позволю себе согласиться с Генрихом фон Клейстом и его героем и принять тезис о легкости управления марионетками через их эгоцентр. Например, для превращения в человеколюба законченного эгоиста, из всех ценностей признающего одну - наличные, вовсе не нужно (да и невозможно!) проделывать процедуру с духовным перерождением. Достаточно сделать его владельцем ресторана. Всё остальное - бессонные ночи и размышления о том, как удобнее посадить, вкуснее накормить и вежливее обслужить - прямое следствие нажима на «личный» эгоцентр! Надеюсь, что теперь определение жизни как реализованного выбора приобретает необходимую (для начала) глубину и рельефность.

Собственно, попытке дать еврейскую точку зрения на феномен жизни и Творения вообще и посвящена эта книга. Главным подспорьем будет удивительнейший из языков - язык Пятикнижия, иврит. В нем содержатся корни всех (это претензия, заслуживающая проверки на разумность) философских идей иудаизма.