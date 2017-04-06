Гитик - Есть ли жизнь на земле
Знакомьтесь - еврейство!
Устная традиция еврейского народа доносит до нас следующий сюжет. В праздник Рош гa-Шана (буквально «Голова года», он же - День Суда и День Трубления) Всевышний раскрывает три книги и записывает: праведников на жизнь, мерзавцев - на смерть, а те, кто между ними - «висят» десять дней до Дня Искупления и получают ещё год жизни не в заслугу, а из милосердия.
Очевидно, что буквальное восприятие этой «диспозиции» - жизнь праведникам и смерть мерзавцам - невозможно. Ведь умер же Моше (хотя должен был в силу своей неоспоримой праведности быть записан на ещё один... и так далее), а мерзейшие из мерзких «много лишку» прошагали по земле. Конечно же, в данном случае, еврейские мудрецы не называют жизнью биологическое существование человека. Впрочем, как и само Пятикнижие, определяющее выбор человека весьма странным образом:
«Жизнь и добро, смерть и зло дал Я перед вами... выбери жизнь\» (Дварим, 30:15,19)
Менахем-Михаэль Гитик - Есть ли жизнь на земле - Краткая энциклопедия еврейского мировоззрения
Йерушалаим 5768 (2008)
Менахем-Михаэль Гитик - Есть ли жизнь на земле - Краткая энциклопедия еврейского мировоззрения - Содержание
Глава вступительная. О живых, мёртвых... и между ними
Часть первая. «И это всё о нём...»
- Глава первая. Стереотипы, которые необходимо разбить
- Глава вторая. «Сколько Тору вас?»
- Глава третья. Абсолютность Устной Торы
- Глава четвёртая. Что подарил Всевышний на горе Синай?
- Глава пятая. Синайское откровение - взгляд «сверху»
- Глава шестая. Синайское откровение - вид «изнутри»
- Глава седьмая. Синайское откровение - содержание
Часть вторая. Мы вроде бы были знакомы
- Глава первая. Цель Творения
- Глава вторая. Три первых этапа Творения
- Глава третья. Выход из тупика
- Глава четвёртая. Большой промах-причина большого взрыва ....
- Глава пятая. Этот мир. Основные определения
- Глава шестая. Наша работа
- Глава седьмая. Наш путь
Часть третья. Охота на иллюзии
- Глава первая. «Мне представляется совсем простая штука»
- Глава вторая. Если вы такие умные, то почему не богатые
- Глава третья. К слову о промахе (первого человека)
- Глава четвёртая. Суперханжество иудаизма, или «Лама кипа?» ...
- Глава пятая. Иврит - язык возрождённый?
Часть четвёртая. Праздники по-еврейски
- Глава первая. Загадка Шабата
- Глава вторая. С Новым годом, с Судным днём!
- Глава третья. Мы встречаем приговор
- Глава четвёртая. Законченность совершенства
- Глава пятая. Праздник нашей радости
- Глава шестая. Когда чудо необходимо
- Глава седьмая. Предел возможного
- Глава восьмая. Нежная тайна
- Глава девятая. День Суда... плодов
- Глава десятая. В круге жизни
Вместо эпилога
- Приглашение к учебе
- Мысли о прочитанном
Библиография
Глоссарий
Содержание
Менахем-Михаэль Гитик - Есть ли жизнь на земле - Краткая энциклопедия еврейского мировоззрения - О живых, мёртвых и... Между ними
Очевидность - «лучше быть здоровым и богатым» - предрешает (и отбирает) выбор? Опять же, наше недоумение прямо связано с инерцией нашего мышления, привыкшего ассоциировать жизнь с «нормальным функционированием бортовых систем» человеческого организма.
Ситуация, в общем, начинает напоминать анекдотическую:
В Грузию, ещё в советское время, попадает московский рафинированный интеллигент. Его радушный хозяин, в частности, ведет его на местное кладбище, где между ними завязывается беседа следующего
содержания.
Гостеприимный хозяин с характерным акцентом показывает на могилу:
-Здэсь пахаронэн мой хороший друг Гоги, он пражил целых шэсть лэт!
Изумленный гость видит, что на памятнике выбито 84 года, но, вследствие врождённой интеллигентности, молчит.
А грузин не унимается и, показывая на ещё одну могилу, темпераментно восклицает:
- А тут лэжит мой самый лючший друг, Гиви. Он пражил цэлих двинацать лэт!!
Тут гость не выдерживает (по надписи на камне получается свыше девяноста(!)):
- Простите, но здесь написано...
- Ты ничего не панымаешь! У нас, в Грузии, мужчин считается живой, когда у него есть всё-дэньги, женщины, машины, дачи!!
- Ну, в таком случае, на моей могиле будет написано: «Мёртво-рождённый»!
Собственно, в еврейской традиции жизнь - это лишь те моменты нашего существования, когда мы сознательно выбирали Добро.
Для объяснения подобной точки зрения я воспользуюсь известнейшим шлягером середины шестидесятых - песенкой Булата Окуджавы:
Девочка плачет, шарик улетел, Её утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха всё нет, Её утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, Её утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало прожила, А шарик вернулся, а он - голубой.
«Ах, как точно, и это - вся жизнь!» - интеллигентнейше вздыхают шестидесятники.
Так вот, уважаемые господа, обрисованное в песенке - это не жизнь, а лишь её течение! «Ну и какая разница?» - спросите Вы. Для ответа позволю себе выступить перед Вами в роли... пророка. Да-да, и не сомневайтесь. Обращая на Вас свой пронзительно-пронзающий взор, громогласно объявляю:
- Будучи ребенком, Вы игрались в игрушки. А ежели доживёте до старости, болезни Вам обеспечены!
Что, не впечатлило? Ах, предсказуемо. Так и я о том же. Обрисованное Окуджавой - всего лишь декорации, на фоне которых течёт отпущенное нам время. И задача (она же, по совместительству, - выбор), поставленная перед человеком, - обнаружить всё определяющее течение и переключить управление на себя. В каком-таком смысле - течение, управление? Ведь все мы с лёгкой руки дедушки Фрейда, привыкли полагать себя сложнопереплетенными комплексно-противоречивыми созданиями с под- и надсознаниями и...
А не надо так сложно. Классик (в данном случае я говорю о немецком гении Генрихе фон Клейсте и его удивительном философском эссе «О театре марионеток») увидел ситуацию с управлением нашими тело- и душедвижениями следующим образом:
«Не следует думать, будто машинист (управляющий движениями куклы) придерживает и дергает за нитку каждый член в отдельности.
У каждого движения есть свой центр тяжести; достаточно управлять этим центром, находящимся внутри фигурки; члены же её - не что иное, как маятники, они повинуются сами собой, механически, их дергать не нужно».
Собственно, таким «центром тяжести» у человека является хорошо нам знакомое из Пятикнижия «египетское царство», или, более конкретно, удивительнейшее из человеческих желаний – желание исполнять собственные желания.
Тщательно законспирированное (неосознанное и даже не ассоциирующееся, в отличие от всех остальных наших желаний, ни с какой частью тела), оно практически является нашим «серым кардиналом». Его безусловность: ВО-ПЕРВЫХ, Я ХОЧУ ИСПОЛНЯТЬ ЛЮБОЕ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ, и лишь «во-вторых» включается механизм осознания и разумной оценки.
(Сравните с желанием другого человека. Став нам известным, оно пройдёт «тройную дистилляцию» - на: разумность, т. е. выгодность для меня; созвучность моему настроению; и, наконец, соответствие моим желаниям - прежде, чем будет исполнено).
Искажение воспринимаемой реальности, создаваемое желанием исполнять собственные желания, есть субъективность или, попросту, - эгоизм.
Исходя из вышесказанного, позволю себе согласиться с Генрихом фон Клейстом и его героем и принять тезис о легкости управления марионетками через их эгоцентр. Например, для превращения в человеколюба законченного эгоиста, из всех ценностей признающего одну - наличные, вовсе не нужно (да и невозможно!) проделывать процедуру с духовным перерождением. Достаточно сделать его владельцем ресторана. Всё остальное - бессонные ночи и размышления о том, как удобнее посадить, вкуснее накормить и вежливее обслужить - прямое следствие нажима на «личный» эгоцентр! Надеюсь, что теперь определение жизни как реализованного выбора приобретает необходимую (для начала) глубину и рельефность.
Собственно, попытке дать еврейскую точку зрения на феномен жизни и Творения вообще и посвящена эта книга. Главным подспорьем будет удивительнейший из языков - язык Пятикнижия, иврит. В нем содержатся корни всех (это претензия, заслуживающая проверки на разумность) философских идей иудаизма.
Хороший стиль у автора. И чувство юмора на месте. Читается легко.
Спасибо и Вам!