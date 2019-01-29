Вопрос, давший название книге, задаётся всякий раз, когда затрагивается тема исторической миссии еврейского народа. И хорошо, что задаётся. Это значит, что людей, фанатично верующих в то, что Б-га нет, немного.

Попытка разобраться в том, что было, оправданна и с чисто «потребительской» точки зрения. Поскольку занятия «делами давно минувших дней», если они непрофессиональны, имеют обычно в качестве побудительного мотива любопытство. А оно, в свою очередь, по нашему скромному еврейскому мнению, проистекает из желания ближе познакомиться с самим собой и с сегодня происходящим.

Банально, но массы не извлекают уроков из истории. И задача, которую я ставлю перед собой, обратиться к тем, кто честно пытается понять происходившее, чтобы чему-то научиться.

Гибель десятков миллионов людей и более чем 7 миллионов евреев в том числе, кроме зияющей, кровавой раны, оставила пульсирующий вместе с толчками еврейской крови вопрос: «Как, как это могло произойти?»

Многие из глав названы уроками, дабы подчеркнуть вовсе не академическую цель книги. Исторические факты имеют для меня лишь прикладное значение, поскольку единственно по-настоящему важный, с моей точки зрения, вопрос: «Как всё бывшее помогает мне стать счастливее?» — или в контексте Катастрофы: «Существует ли некий урок, который можно извлечь из произошедшего?» Ведь общее «Never тоге» — «Никогда более» — неконструктивно, как и любая эмоция. Желание: «Чтобы ничего подобного не повторилось, чтобы я и все мои близкие и весь еврейский народ и все люди никогда, никогда...» — при всей своей естественности (а быть может, из-за неё) недостаточно и потому недостойно человека думающего.

Построение серьёзного ответа на столь непростой вопрос потребует от нас внимательного рассмотрения событий, совокупность которых и обозначается нестрого определённым термином Катастрофа. Поскольку ответ, ради которого и написана книга, не основывается ни на чём, кроме исторических фактов.