Богословская и церковно-историческая библиотека

Название настоящей книги смутит и ученого мужа, исследующего религиозную жизнь со светской точки зрения, и православного богослова, знакомого с историей церкви изнутри. Ибо оба из них могут понимать под термином «социально-этическая мысль» в отношении к православной религии совсем разные вещи. Для православного человека вспышкой мысли сверкнет слово «этический», поскольку понятие этики в теоретическом и пастырском направлении в христианской религии обладает большим содержанием и большой историей. Светскому ученому в слове «социальный», которое определяет всю конструкцию «социально-этической мысли», будет представляться комплекс отношений к социальному окружению, в которое встроена церковь. Это и отношение к государству, к обществу, к семье, к социальным группам и институтам, к гендерным вопросам и т.д.

При этом оба будут по своему правы, но и не правы, поскольку понятие «социально-этический» в применении к учению и доктрине обозначает не то, ни другое, а нечто третье, которое в истории православной мысли тематизируется достаточно редко, а как самостоятельный феномен не выступает на поверхность практически никогда. И это не из теоретических, а из исторических оснований, так как «социально-этическая» позиция для русской церкви долгие периоды ее истории была практически табуирована.

Социальная этика — довольно новая дисциплина и для западной науки, где этика также развивалась под сенью христианской религии и изначально имела в виду отношения человека с человеком. Обращаясь с понятиями морали и нравственности, долженствования и норм, этика осмысляла поведение человека в обществе, поведение людей по отношению друг к другу. Несмотря на то, что эти отношения всегда опосредованы социальными институтами, теоретическая парадигма этики спокойно абстрагировалась от этих границ и форм отношений. Не так дело обстоит в городской культуре, а именно, новой сверхкомплексной современной культуре мегаполисов и индустриального общества. В ней ничего нельзя сказать о поведении человека, не зная где он стоит, в какие социальные отношения он встроен. Это не значит, что этика стала недостаточна; ей, по большому счету, это все равно, поскольку ее теоретическая установка принципиально не принимает во внимание внешние обстоятельства, помимо универсальных принципов, генерирующих отношения людей друг к другу. Но возникла необходимость дополнительного подхода, учитывающего эти отношения, и выстраивающую этическую точку зрения именно из призмы социальных взаимодействий и обстоятельств. Это социально-этическая теория.

Константин Костюк - история социально-этической мысли в русской Православной церкви

СПб.: Алетейя, 2013. - 448 с.

(Серия «Богословская и церковно-историческая библиотека»)