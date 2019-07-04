Сегодня большинство населения земного шара воспринимает действительность в рамках религиозного мировоззрения. Религиозные представления и моральные ценности по-прежнему выступают как фактор мотивации социальной активности многомиллионных масс верующих, как программа широких общественных движений. Ярким примером этого явления служит теология освобождения, широко распространившаяся в католических и протестантских массах.

Родилась новая теология в Латинской Америке. Ее „крестным отцом" считают средневекового епископа Бартоломе де Лас Касаса, а некоторые идеологи видят ее корни также в трудах и деятельности прогрессивных миссионеров (А. де Монтесиноса, X. де Акосты, Б. де Саагуна) и священников, боровшихся за независимость испанских колоний (М. Идальго и X. М. Морелоса). Однако большинство теологов освобождения выводят свое учение из документов II Ватиканского (XXI Вселенского) собора (1962—1965 гг.) и II Конференции латиноамериканского епископата (СЕЛАМ) в Медельине (1968 г.).

Революция в церкви? (Теология освобождения): Документы и материалы

Составитель Н. Н. Поташинская

Москва: Международные отношения, 1991 г. - 328 с.

ISBN 5-7133-0388-8

Революция в церкви? (Теология освобождения): Документы и материалы - Содержание

Слово к читателю

Теология освобождения: истоки и тенденции

I. МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

1. Антуан Ш. Развитие... Для кого? (1978)

2. Маркези Дж. Пуэбла и теология освобождения (1980)

3. Рехидор X. Р. Четыре церкви Южной Америки (1984)

4. Лонгшам А. Примирение или освобождение? (1986)

II. ПОЗИЦИЯ КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЫСШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ

5. Иоанн Павел II. Из выступления перед 150 латиноамериканскими епископами в Рио-де-Жанейро (1980)

6. Иоанн Павел II. Священники не должны менять литургию по своему усмотрению (1984)

7. Иоанн Павел II. Из выступления на открытии встречи с бразильским епископатом (1986)

8. Долг христиан перед новой Никарагуа. Заявление Епископской конференции (1979)

9. ,,Либертатис нунциус". Инструкция по некоторым аспектам теологии освобождения (1984)

10. Альфаро X. Теологическая дискуссия или нападки на христианские общины? Интервью о теологии освобождения (1984)

П.Каррасино А. Политизация Евангелия в Латинской Америке идет из Европы (1985)

12. Интервью кардинала Аме итальянскому католическому журналу „30 джорни" (1985)

13. Христианская свобода и освобождение. Выдержки из Римской инструкции Конгрегации доктрины веры (1986)

14. Сантини А. Высшая церковная иерархия об освобождении (1986)

15. Феске А. Римская инструкция и латиноамериканский контекст: после кнута - пряник (1986)

16. Церковная конференция в Лиме (1986)

17. Церкви в Латинской Америке и универсальная миссия. Документ СЕЛАМ о праздновании в 1992 году 500-летия завоевания европейцами Латинской Америки (1986)

18. Критика теологии освобождения (Андский манифест, 1985)

19. Диас К. Рост числа „церквей" в Аргентине: Рейган экспортирует секты (1986)

20. Ответы на некоторые вопросы современности. Документ Епископской конференции Гаити (1987)

21. Мыслек В. Польские отклики на теологию освобождения (1988)

22. Тишнер Ю. Теология освобождения и этика польской „Солидарности" (1989) 8

23. Джирарди Дж. Несовместимость и антагонизм двух проектов „освобождения" (1990)

24. Бальдуччи Э. Диалог невозможен без критического подхода (1990)

25. Сантини А. <Мир носит имя - „развитие">. Седьмая энциклика Войтылы (1988)

26. Грене И. Энциклика „Соллицитудо реи социалис" (1988)

III. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

27. Ассман У. Страны, сохраняющие состояние слаборазвитости, как питательная почва теологии революции (1972)

28. Ле Леанек Б. От Густаво Гутьерреса до Леонардо Боффа: два поколения теологов (1984)

29. Алькала М. Теология освобождения: истоки, течения, критика (1984)

30. Торрес К. Лекция, прочитанная в помещении Баварского профсоюза в Боготе (1965)

31. Торрес К. Послание, навеянное идеями папы Иоанна XXIII (1965)

32. Камара Э. Церковь и развитие Латинской Америки (1969)

33. Камара Э. Ошибаются полагающие, что церковь отступит (1985)

34. Ромеро О. А. Слова пастырского обращения к народным силам (1980)

35. Ромеро О. А. Письмо президенту США Картеру (1980)

36. Ромеро О. А. Бог хочет быть вместе во своим народом (1980)

37. Ромеро О. А. Интервью с мексиканским журналистом Марио Менендесом Родригесом (1980)

38. Теология жизни. Интервью с Г. Гутьерресом (1985)

39. Гутьеррес Г. Без II Ватиканского собора не было бы теологии освобождения (Интервью журналу „30 джорни", 1986)

40. Коломбо Дж. Рецензия на книгу Исмаэля Гарсии „Справедливость в латиноамериканской теологии освобождения" (1989)

41.Дюссель Э. История и теология освобождения: латиноамериканская перспектива (1972)

42. Сегундо X. Л. Введение в книгу ,,Освобождение теологии" (1975)

43. Сегундо X. Л. „Выбор в пользу бедных - Божий выбор'*. Интервью (1986)

44. Сканноне X. К. Теология освобождения и народная практика (1976)

45. Ричард П. „Наш Бог - ниспровергающий". Интервью (1984)

46. Собрино Й. „Церковь - надежда бедняков". Интервью (1984)

47. На конференции в честь 20-летия II Ватиканского собора. Выступает И. Эльякурия (1985)

48. II Ватиканский собор и теология освобождения. Выступление президента Бразильской епископской конференции монсеньора Иво Лоршейтера на Синоде епископов (1986)

49. Бофф К. Что такое теология освобождения на самом деле? (1985)

50. Бофф К. Теология освобождения: вызов западной культуре (Выступление на конференции, организованной журналом „Тестимонианце", 1984)

51. Бофф Л. Заявление (1985)

52. Бофф Л. И церковь становится народом (1986)

53. Бофф Л. Моя роль христианина... (1986)

54. Заключительный документ V ежегодной ассамблеи СОТЕР (1989)

55. Карденаль Э. Святость революции (1972)

56. Карденаль Э. Бедность (1979)

57. Карденаль Э. Ностальгия по будущему (1982)

58. Доклад латиноамериканских теологов на II Генеральной ассамблее Экуменической ассоциации теологов „третьего мира" (1986)

59. Кризис и христианская солидарность: заявление священнослужителей и монахов Перу (1988)

60. Касальдалига П. Заявление (1974)

61. 20 епископов Бразилии в защиту Педро Касальдалиги (1988)

62. За открытость католицизма и против католицизма, поставленного под опеку. Кельнское заявление (1989)

63. СуньедаЭ. СЕЛАМ чинит препятствие проекту КЛАР (1989)

64. Документ Конфедерации монахов отвергнут СЕЛАМ (1989)

65. Уэкленд Р. Влияние Медельина и Пуэблы на церковь США (1989)

66. Индийская теологическая ассоциация. К теологии религий: Индийская христианская перспектива (1988)

67. Беды Африки. Симпозиум епископских конференций Африки и Мадагаскара (СЦЕАМ) совместно с национальными комиссиями «Справедливость и мир» (1988)

68. Христианин и развитие страны. Пастырское обращение епископов Заира (1988)

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

69. Послание организаций „Церковь и общество в Латинской Америке" съезду Боливийского рабочего центра (1970)

70. Антуан Ш. Когда епископы становятся подрывными элементами (Аргентина, Эквадор, 1974-1975)

71. Права индейцев и развитие нефтяной промышленности Эквадора (1986)

72. Проаньо Л. Без справедливости не может быть мира (Эквадор, 1988)

73. Христианский путь к будущему Чили. Заявление пленарной ассамблеи чилийских епископов (1983)

74. Жарре П. Когда мадам Пиночет комментирует энциклику... (Супруга чилийского президента использует учение папы против епископов, 1986)

75. Сулик Т. Если миряне взрослеют. Интервью (Бразилия, 1986)

76. Касальдалига П. Наша госпожа „третьего мира" (Бразилия, 1977)

77. Бофф Л. Отче наш (Бразилия, 1980)

78. Мария освобожденная. Песня низовых общин Гойяс (Бразилия, 1981)

79. Лукетти Р, Литургия освобождения (Бразилия, 1985)

80. В поисках освобождающей духовности (Бразилия, 1988)

81. Читая Слово Божье, мы боремся против современного рабства (Бразилия, 1988)

82. История народа Божьего: введение в чтение Библии (Бразилия, 1988)

83. Идя по жизни, мы открываем для себя Христа. Пастырская деятельность молодежи (Бразилия, 1988)

84. Пазетто Ф. Католическая церковь и юридическо-моральное оправдание завоевания Нового Света (Бразилия, 1989)

85. Ассман У. Народ, который взял огненный меч. Теологическо-политические размышления о Национальном крестовом походе за ликвидацию неграмотности (Никарагуа, 1981)

86. Карденаль Э. Демократизация культуры. Выступление в ЮНЕСКО 23 апреля 1982 г. (Никарагуа, 1982)

87. Карденаль Ф. Письмо провинциальному суперьору ордена иезуитов (Никарагуа, 1984)

88. На одних дорогах: христиане и сандинисты в Никарагуа (1984)

89. Священник д'Эското: „Решение окончательное" (Никарагуа, 1985)

90. Монтенегро С. Священник д'Эското: христиане и политическая действительность Никарагуа (1986)

91. Христиане в марше за мир (Никарагуа, 1986)

92. Годой К. М. Крестьянская месса в Никарагуа (1978)

93. КарденальЭ. Ты наш союзник (Никарагуа, 1982)

94. Карденаль Э. Выслушай мое правое дело (Никарагуа, 1982)

95. Курси де Л. Дух Собора... „Слово Божье" (Мексика, 1990)

96. Эйчирон М., Смит М. Воплощение теологии: Хосе Тавара (Перу, 1984)

97. Лоди И. К черному расколу в США (1989)

98. От теологии рыбаков к теологии освобождения (Индия, 1986)

99. Эла Ж.-М. „Наша вера - освободительница". Интервью (Камерун, 1988)

100. Уге Б. Мелкие христианские общины. Могут ли они заменить приходы? (Опыт Заира) (1988)

V. МАРКСИСТЫ И ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

101. Гарсия Лисарральде Р. Марксизм как знамение времени (Колумбия, 1971)

102. Введение к заключительному документу I Всемирного конгресса движения „Христиане за социализм" (1975)

103. Ромеро О. А. Диалог христиан и марксистов (Из проповеди 2 марта 1980 г.)

104. Иса Конде Н. Коммунисты, религия и аграрный вопрос. Открытое письмо епископу провинции Игей У. Э. Поланко Брито (Доминиканская Республика, 1980)

105. Росалес X. Христос и/или Маркс? Коммунисты, христиане и революция (Аргентина, 1984)

106. Онья Э. Можно ли быть вместе? (Аргентина, 1985)

107.0 возможности диалога между верующими и марксистами. Пресс-конференция фрая Бетто, автора книги ,,Фидель и религия" (Бразилия, 1985)

108. Фрай Бетто. Когда вера обретает политическое звучание (Бразилия, 1989)

109. Каррера X.. Атеисты и верующие: конфронтация или сотрудничество? (Венесуэла, 1986)

110. Гутьсррсс К. Феномен теологии освобождения (Чили, 1986)

111. Мильяс О. Христиане в общественной борьбе (Чили, 1988)

112. Мендес Арсео С. „Быть антикоммунистом - значит быть анти христианином" (Мексика, 1986)

113. Дюссель Э. Религиозный фактор в латиноамериканском революционном процессе (1987)

114. Бофф Л, Рим принимает теологию освобождения. Интервью (Бразилия, 1987)

115. Бофф К. Об использовании „марксизма" в теологии (Бразилия, 1989)

116. Казанова А. Власти, освобождение, христианство (1989)

117. Либанио Ж. Б. Проблема марксистского анализа (Бразилия, 1987)

Примечания и комментарии

Авторы статей

Приложение

Таблица 1. Христианское население ряда стран Земли

Таблица 2. Численность католиков

Таблица 3. Численность представителей других крупных религий

Таблица 4. Численность католического духовенства

Указатель имен

Революция в церкви? (Теология освобождения): Документы и материалы - Слово к читателю

Ты берешь в руки книгу, написанную кровью и сердцем многих, еще незнакомых тебе, честных, смелых и незаурядных людей. Среди них немало священнослужителей или профессиональных ученых-богословов. Они представляют новую — во многом революционную — ветвь современного католицизма, которая обогнала официальные догмы и католического, и протестантского, и православного клира.

До перестроечных времен мы и мечтать не могли об издании такого рода теологических размышлений. Лишь узкий круг специалистов имел возможность следить за развитием религиозной мысли, за миссионерской деятельностью прогрессивных христианских лидеров, посвятивших себя всецело служению обездоленным и бедным слоям населения в нашей стране и в зарубежных странах. Они несли и несут простому народу не „опиум", а веру в собственные духовные силы, укрепляя волю прихожан к осознанной борьбе за приобретение собственной человеческой свободы.

Универсальные ценности жизни, вечные истины, к счастью, все больше преодолевают „классовые" заклинания и догмы, узкопрагматические деформации морали, зашоренность нашего мышления. Это позволяет новыми глазами взглянуть на природу немарксистских, в том числе и религиозных, воззрений. Теологи освобождения — это люди высокоодаренные и энциклопедически образованные. Их богословские тексты представляют собой одновременно и яркие литературные произведения. Перелагать их глубокие мысли у нас нет ни малейшего желания. Каждый, кто возьмет в руки эту книгу, имеет возможность самостоятельно ознакомиться с оригиналом.

Мы не хотим и, по правде говоря, не имеем права навязывать какую-либо политическую или идеологическую интерпретацию философии теологии освобождения, давать оценку ее „дурных" или „светлых" сторон. Каждый волен избрать свой угол зрения, по-своему „измерить" это яркое явление современного свободомыслия.

Поэтому попытаемся кратко выразить собственное, личное отношение к этому самобытному учению. Ограничимся при этом лишь моральной стороной доктрины теологии освобождения. Именно эта сторона представляется нам наиболее существенной и определяющей. Именно она более всего поразила наше сердце и ум при знакомстве с документами. Не будем скрывать, что вопреки атеистическому сознанию теология освобождения вызывает у нас подлинное восхищение именно своей гуманистической и духовной силой,' верой в человека, его разум и волю, в его сердце.

Под искусно наложенным гримом в душе каждого человека постоянно идет борьба страстей, без которой просто невозможно занять ту или иную моральную позицию. Конечно, существуют натуры, все поведение которых базируется на незыблемых нравственных принципах, зарацее предопределяющих их выбор. Но число этих сильных и цельных характеров крайне мало. Подавляющее большинство людей вынуждены почти каждый раз мучиться, выбирая свой путь между добром и злом.

Сложность морального решения вызвана чаще всего не личными качествами человека, а противоречивостью самой ценностной ориентации, поскольку добро и зло обычно не располагаются по разную сторону баррикад, не размежеваны полностью, а сосуществуют друг в друге, слиты воедино. Универсальный закон единства и борьбы противоположностей действует и в сфере моральной жизни.