Еврейская философия

Мы хотим предварить всё последующее несколькими определениями. Они являются фундаментом еврейского взгляда на мир и на человека. Мы дадим их практически без объяснений, поскольку смысл, в них вложенный, рассматривается в нашем опусе. Не следуя «лучшим советским образцам», мы не вещаем читателю «единственно верную» точку зрения. Наша задача - показать «товар лицом», не более. Мы претендуем (всё-таки претензия) только на внутреннюю непротиворечивость (то есть разумность) нижесказанного. В основе излагаемого материала лежит аксиома существования абсолютного Всевышнего. Абсолютного, то есть не имеющего недостатков, ограничений ни в каком смысле, а, следовательно, в наших терминах, доброго. (Ведь зло в общепринятом смысле — это то, что противостоит совершенству и счастью, то есть очевидный недостаток). Цель творения — максимально одарить (любовью, счастьем) сотворенных им. Максимум того, что может дать, чем может одарить Творец — это Самоё Себя. Жизнь — данная сотворенному возможность стать Партнёром Всевышнего, иными словами — серия уроков, дающая сотворенному возможность понять себя. Также осознанная связь с источником жизни. Смысл жизни по-еврейски - самореализация или самопознание (что одно и то же, если учесть, что знать можно только истину, ложь — это незнание). Эгоизм — по-другому, желание брать. Эгоизм — необходимое условие для реализации цели Творения. Желание получить — это аппетит, без которого нет возможности дать, точнее, предоставить возможность насладиться. Вера — постоянное физическое ощущение близости к Творцу. Синонимы веры — счастье, любовь. Влюблённость — «высокая болезнь», гамма ощущений, возникающая и исчезающая (как ни жаль) совершенно независимо от самого человека. Счастье — как известно каждому из поклонников таланта авторов «Понедельник начинается в субботу», с понятием счастья лучше не связываться. Близость — подобие свойств. Синоним — любовь. Жизнь без Творца — воинствующий атеизм. Менахем-Михаэль Гитик - Голос тонкой тишины - Еврейская философия

Йерушалаим 5763 (2002) 157 стр. ISBN: 965-7227-01-1 Менахем-Михаэль Гитик - Голос тонкой тишины - Еврейская философия - В роли неудачливого педагога Начнём со слов мудрецов, имеющих, как мы увидим, прямое отношение к самому Началу: «Хотел Всевышний подарить человеку жизнь, потому дал ему смерть». Эти слова, как и всё произнесённое мудрецами, исполнены той особенной глубины, которая превращает обыкновенный человеческий язык в источник, где наш народ черпает жизненные силы уже более трёх тысячелетий. И главное, о чём следует помнить при встрече с их формулировками, - мудрецы никогда не говорят ничего обыденного, поверхностного. И я беру на себя смелость утверждать априорную неправильность нашего первого восприятия ими произнесённого. В случае с вышеозначенной фразой проблемы не возникает. Ведь первая попытка осмысления сказанного приводит к абсолютно невозможной трактовке: «Дабы по-настоящему ценить жизнь, необходима смерть. Короче говоря, всё познаётся в сравнении». Эта давно избитая истина (а из битья, как известно, ничего хорошего не происходит) отводит абсолютному Творцу место не очень умного (это ещё мягко сказано) родителя, дающего ребёнку подзатыльник, чтобы ласку больше ценил! Менахем-Михаэль Гитик - Визуализация Кабалы

Издание 3-е, исправленное и дополненное Йерушалаим 5774(2013) 150 стр

Менахем-Михаэль Гитик - Визуализация Кабалы - Содержание

Часть I «От каких болезней лечит Кабала?» Глава 1 Идея!

Глава 2 Граница - самое крайнее место

Глава 3 Препоясывание чресел

Глава 4 «Делаем ноги» Часть II Кабала в картинках или «Палка, палка, огуречик...» Глава 1 Четырёхбуквенная формула Мироздания

Глава 2 Всё связующая буква вав

Глава 3 «Точка, точка, запятая...»

Глава 4 «Палка, палка, огуречик...»

Глава 5 Поставить детей на ноги

Глава 6 «Получился человечек!» Часть III - Привет, училка! - Привет, зубрилка! Глава 1 Вопросы

Глава 2 Ответы и комментарии Часть IV Кабала - высший уровень контакта с Торой Глава 1 Десять, значит, сфирот?

Глава 2 «Ничего не трогай!» - понимание

Глава 3 «Ничего не трогай!» - в первую очередь себя!..

Глава 4 «Ничего не трогай!» - вообще! Часть V Приложение Глава 1 Пример календаря

Глава 2 Десять уровней радости

Глава 3 Пример недельной главы

Глава 4 Пример Страны Израиля

Глава 5 Как пять пальцев

Глава 6 Пример семицветья

Глава 7 Три лика нашего Я ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧЁБЕ БИБЛИОГРАФИЯ Менахем-Михаэль Гитик - Визуализация Кабалы - Глава первая - Идея! Главная проблема, возникающая у всех, пробующих изучать Кабалу - её абстрактность, и как следствие, -труднодоступность. Да и как может быть иначе, ведь это же -Кабала?! Как может быть иначе, мы собираемся увидеть на страницах этого нетолстого (не последнее достоинство) пособия. В качестве первого примера визуализации возьмём одну весьма доступную идею. Любой процесс или объект может быть рассмотрен, как будто он состоит из трёх частей: голова или теория (рот в терминах Кабалы), практика (реализация) или туловище (тох, буквально -«внутреннее, ёмкость» в терминах Кабалы) и ноги или потенциал (сиюм раглин или соф, «завершение» в Кабале). Первые две стадии процесса особых вопросов не вызывают, действительно, теория, да ещё подкреплённая практикой, что может быть «увесистей»? Но при наличии теории и её реализации, что, простите, нужно ещё?! Ответ -это строка из комсомольской песни времён моей юности: «Сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделано». Ведь согласитесь, что наши знания ограничены, а, следовательно, мы не всё ещё поняли и реализовали. Таким образом, потенциал (он же на языке Кабалы - ноги) - это третья, необходимая для полноты картины, часть процесса. Небезынтересно приложить вышесказанное к времени. В этом случае теория (рош) будет прошлым, реализация (тох) - настоящим, а потенциал (соф) -будущим. Но, впрочем, к времени у нас ещё будет время1 вернуться, а пока давайте рассмотрим устройство человеческого тела, что, конечно же, прямо-таки напрашивается, исходя из наименований: голова, туловище, ноги. То, с чего «начинается» человек, это - сознание. Если детализировать пробуждение ото сна (естественное начало, «приход в себя»), то можно заметить, что, во-первых, «включается» сознание. Представьте себе, абсолютная темнота и тишина в спальне, органы чувств ещё не «поставляют» информацию в мозг - откуда же мы «знаем», что проснулись? Ощущение себя не нуждается в посредниках - чувствах! И возвращение сознания - самый начальный этап процесса пробуждения связан с самым верхним, анатомически, органом - серым веществом. Этот каламбур для своего понимания требует знания иврита. На языке Торы «время - зман - рт» имеет дополнительное значение -«возможность». Следующий этап пробуждения человека - ощущение пространства и времени, ответы на классические вопросы: «Где я?» и «Который сейчас час?» Именно на этом этапе включаются наши органы чувств, которые и дают мозгу информацию, необходимую для определения временно-пространственных координат. Отметим, что местоположение органов зрения, слуха и обоняния строго иерархично находится в средней части головы, и мы тем самым можем выдвинуть практически очевидную гипотезу: человеческая голова целиком «выстроена» по «типовому проекту» - теория, практика, потенциал. При этом мозг - это голова головы; глаза, уши, нос -это туловище головы, а ротовая полость и подбородок - это потенциал (ноги). Все возникающие в результате вопросы, прямо связаны с нижней частью лица. Действительно, отчего наши уста, а также подбородок связаны именно с будущим временем?! Усугубим ситуацию и зададим дополнительные вопросы. Отчего рот не расположен над началом пищеварительного тракта, где-нибудь в верхней части груди? Ведь, помните, ответ одного индивидуума на заслуженный им вопрос: - Зачем тебе голова? - Как, зачем голова? Я же в неё ем?! А также, по какой причине народная мудрость увязывает форму подбородка с твёрдостью характера: мягкий подбородок - свидетельство слабого характера и наоборот? И ещё, зачем связаны воедино такие далёкие друг от друга функции, как речевая и «приёмно-пищевая»?? Как вы уже, наверное, догадались, ответы на все эти вопросы содержатся в ёмком слове - потенциал. И об этом мы поговорим в следующей главе. Но уже до сих сказанного достаточно для оправдания заголовка. Менахем-Михаэль Гитик - Охота на иллюзии?! Йерушалаим 5776 (2016) 103 стр Менахем-Михаэль Гитик - Охота на иллюзии - Содержание Вступление Часть I. Смысл жизни по-еврейски Глава 1. Сценарий жизни

Глава 2. Семь львов человеческой жизни

Глава 3. Опыт и молодость

Глава 4. Первые сюжеты бытия Часть II. Формула мира Глава 1. Четырехбуквенная структура миров

Глава 2. «Чистые разумом, что в Йерушалайм»

Глава 3. Выход в четвертое измерение

Глава 4. Четыре помехи

Глава 5. Ангелы-разрушители Часть III. Место встречи Глава 1. Пропущенные уроки истории

Глава 2. «Дело» Цлофхада

Глава 3. В-место заключения Ноль плюс Один Приглашение к учебе

Менахем-Михаэль Гитик - Охота на иллюзии - Вступление

Название этой книги прямо указывает на ее тему - реальность и ее устройство. Борьба с временными, иллюзорными ценностями - единственное средство возвращения в Действительность. Каждая из глав книги автономна и позволяет чтение не по порядку. Но и обычное чтение, без «игры в классики», дает ощутимые интеллектуальные результаты. Так что выбор, как всегда, за вами. Дерзайте!

Наша попытка различить основные детали сценария человеческой жизни будет «стоять на трех китах». Первая из основ весьма банальна: «время года, как и время жизни». Рассмотрение весны и осени нашей жизни присутствуют во множестве в человеческих культурах. Но в нашем отношении к лету и зиме мы будем использовать и ляшон кодеш, и даты еврейского календаря. Ну, а третий «кит», на которого мы будем опираться, и вовсе сугубо еврейский - трудовой кодекс когенов.

Они заступали на трудовую вахту в тридцатилетнем возрасте, а пора ученичества для них начиналась в пятнадцать. На «пенсию» они выходили в пятьдесят. Отсюда четыре ключевых возраста, а «дети до шестнадцати», как всегда, не рассматриваются, в силу очевидности и понятности задач, которые решает детство. Но прежде рассмотрения собственно сценария, два важнейших замечания. В наш сценарий, естественно, не попадают исключения -ранняя смерть или увечье, выбор стези бандита или модели (проститутки). И второе, не менее важное замечание, период «30-50» вовсе не обязательно именно тридцать-пятьдесят биологических лет. Он может начаться в тридцать пять, а завершиться в сорок пять, в зависимости от личных параметров вашей жизни. При этом характеристики каждого периода остаются в силе. Четырехбуквенное имя Вс-вышнего, естественно, подразумевается как стоящее за любой структурой Бытия.

Простота и понятность

Весна жизни - «от 15 до 30» характеризуется, прежде всего, естественностью жизненных целей. Приобретение специальности и трудоустройство, женитьба и рождение детей, обустройство в социуме - что может быть естественнее? Возраст, когда юноши и девушки учатся жить, очевиден до банальности. Все арифметически вычисляемо. И еврейские праздники соответствующие - Песах и Шавуот целиком «от» Вс-вышнего, впрочем, как и буква юд из Тетраграмматона, означающая полноту давания нам, адресатам Его доброты и совершенства.

Молодым людям, решившим обидеться за себя и свой возраст, поясним. Это они самим себе, двадцатилетним, кажутся сложно-комплексными. С точки же зрения пятидесятилетних, они просты и понятны, как «ладонь, протянутая за милостыней». А их переживания по поводу, как все будет - как я буду зарабатывать, как выйду замуж, как рожу детей - субъективны и неинтересны. Ибо столь важные вещи, как семья и заработок, определены заранее!

Нет, конечно же, выбор есть и у молодых, но он находится вовсе не в материальной плоскости. И если у вас складывалось иначе..., внесите в вышесказанное соответствующие коррективы. А мы перейдем к возрасту, исключительно ценимому в современном нам мире.

Перелом

Итак, вам тридцать, тридцать пять, и вы растите детей, делаете карьеру, любите жизнь (жену) и это взаимно. Удивительный период расцвета. Конечно, есть исключения и не единичные, но я не о них. Короче, собирание плодов жизни и буква Тетраграммато-на, соответствующая гей, символизирующая получение. Но диссонанс - слово лето на иврите кайц, означает вовсе неожиданную вещь - предел, конец. Как в предупреждении Создателя Ноаху: «Кец всякой плоти». Да и в климате Эрец Исраэль летние месяцы тамуз, ав и элуль вовсе не «лето, солнышком согрето», не советское «когда живут, а весь остальной год мечтают о нем». И дело не только в ужасающей жаре. Например, фрукты, появившиеся в конце весны, к середине лета перезревают. Ну, а еврейские даты этого лучшего(?) и столь ожидаемого многими сезона, просто повергают в изумление. Никаких праздников, зато пост семнадцатого тамуза, три узких недели и на десерт самый траурный день еврейского календаря - Девятое ава. И как прикажете это понимать? Через преломление в человеческую жизнь, естественно!

Прямо посреди жизни, где-то между сорока и сорока пятью (вариантно - пятидесятью) годами начинает маячить... старость. Нет, она еще далеко, и у вас все тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить,и все-таки, все-таки.... Перелом сорокалетнего возраста отмечен даже столь неглубокой [1] наукой, как психология. Возьмем, к примеру, жизнь семейную. Дети выросли, определенный материальный достаток достигнут и возникает вопрос, далеко не половой - а зачем они, муж и жена, вместе?

Но пример более общий из весьма дурацкого фильма «О чем говорят мужчины?». Для не смотревших (оно и к лучшему), передаю сюжет. Четыре приятеля, где-то в районе сорока, кое-чего в этой жизни достигшие, сбегают от жен и любовниц на мальчишник-путешествие в джипе. Их разговоры, тревоги и мечты составляют небогатое идейное содержание кинофильма.

Нам, в рамках нашей темы, требуется лишь один эпизод. Один из героев картины, глядя в экран мобильника, заявляет: «Вот любовница прислала смску: «Миленький, люблю, скучаю, приезжай!». А вот жена: «На обратном пути не забудь заехать в супермаркет и купить капусту!». Но ведь я же понимаю, если женюсь на любовнице, то ровно через полгода получу смску: «На обратном пути не забудь купить картошку!».

Заключим цитатой из индийских вед [2] : после сорока или в старость, или в мудрость!

Старость - не радость!

Итак, на наше удивление, лето, располагающее к кайфу, оказывается концом нашего безоблачного существования. Девятое ава, так грубо вмешивающееся в нашу, так удачно складывающуюся жизнь, приводит к тотальному разрушению всех естественных, самой жизнью заложенных и казавшихся вечными, ценностей. Задача девятого ава нашей жизни очевидна. Поставить нас перед самым главным выбором нашей жизни: старость или поиск смысла собственной жизни.

Но прежде чем обсуждать альтернативу старости, объясним, а что мы, собственно, вкладываем в это, достаточно емкое понятие. Ничего обычного, возрастного. Как пример - «такой молодой, а уже старик», человек в любом возрасте пришедший к окончательным выводам о смысле жизни вообще и своей в частности. Основная характеристика этого не возраста, но состояния - бесконечные повторы, они же вариации на те же темы. Короче, старость -не радость!

А почему, собственно? Ведь не приедается же нам дыхание, удовлетворение других физиологических потребностей. Так отчего же «наш привычный круг» перестает приносить радость? Что вообще является причиной этого основного жизнеутверждающего элемента? Несмотря на воистину неисчислимое количество видов радости, причина ее одна - эффект новизны. Новое платье, новый автомобиль, новый муж, наконец...

А все же, отчего старость - не радость? Отвечаем великолепным по своей важности и краткости анекдотом:

В продаже появились фальшивые ёлочные игрушки. Выглядят как настоящие, а радости никакой!

Нет, конечно, можно в пятьдесят отправиться в круиз по Аляске. Только вот заплатите десять тысяч долларов, а удовольствия получите на две! Можно еще десять раз жениться и разводиться, вот только «жена нашей юности» бывает лишь единожды. И выбравшим старость, достаются... сериалы, не обязательно киношные, но обязательно интересные лишь в начале. Еще один пример, почти личный. Будучи в детстве и юности «наркоманом от книг», я, познакомившись с иудаизмом в двадцать один, обнаружил куда более сильный раздражитель, чем даже книги. По жизни мне довелось встретить коллег - запойных читателей, и посмотреть, как бы развивалось мое увлечение книгами, не перебей его обретение еврейских ценностей. Ближе к тридцати все, что могут дать книги нового в идейном смысле, исчерпывается. И дальнейшее чтение приносит удовольствие от новизны формы. Моя жена, единственный из известных мне людей, прочитавшая (а не одолевшая!) третий и четвертый тома «Войны и мира», вынесла оттуда следующеезамечание Льва Николаевича: «Кутузов был настолько умудренный жизнью человек, что не мог читать книги».

Итак, старость - не радость. А альтернатива, альтернатива?? Создатель, немилосердно отбирающий у нас любимую игрушку - молодость, что Он имеет в виду? Какую другую игрушку желает нам подсунуть?

Осень жизни

Самое первое, что следует сказать об осени - став на иврите, подобен арамейскому - ситва - дождь. И первый день осени -величайший праздник Рош гаШана - Голова года. А дальше все осенние праздники, включая «Праздник нашей радости - Сукот». Не правда ли, странное отношение к поре листопада и остывания души - возрасту пятьдесят-семьдесят? И еще третья буква Тетра-грамматона - вав - символ нашего выбора, нашего мира, Шести Дней Творения (они же, по совместительству - шесть тысяч лет). Выбор радости или отказ от нее, весьма напоминает столь же нетривиальный и отнюдь не биологический выбор между «Жизнью и Добром» и «Смертью и Злом».

Отобрав у нас любимую игрушку - естественность жизненных целей, Творец создает весьма опасную ситуацию. Но выбор есть выбор, а ответственность и опасность - его синонимы. Но все-таки, а в чем запрограммированная радость третьего возраста? Обычно в районе пятидесяти образуется то, без чего мы уже привыкли обходиться - немного свободного времени. И если мы заменим индийское слово «мудрость» на еврейское слово «Учеба» [3] все станет на свои места. Приобщение к изучению еврейской традиции - неисчерпаемый источник новизны, а значит, радости. Божественная основа еврейской мудрости - гарантия непрекращаемого обновления еврейского багажа знаний. Но главная неожиданность

впереди. Если нам удастся успешно преодолеть ступеньку учебы, то нас ждет настоящая старость.

Любовь

Пожалуй, самая неожиданная характеристика возраста семьдесят-девяносто. Сразу подчеркнем - речь идет о весьма немногочисленном племени людей, перешагнувших планку девяностолетия без ощутимых потерь для здоровья. Те, кому удается дожить здоровым до преклонных лет, обнаруживают важнейший феномен - уменьшение тела. Нет, не только в физическом смысле, хотя и в нем тоже. Если у новорожденного тело состоит на 90% из воды, то у здоровых стариков этот процент снижается до шестидесяти. Они, буквально, усыхают. И тело (здоровое!) перестает занимать столько места и в мире, и в нашей жизни.

Слово зима - хореф, в качестве дополнительного значения имеет - вопреки, несмотря на то, что. А завершающая Тетраграм-матон буква гей - символизирует получение.

Если мы добавим, что соответствующая сфира - мальхут -царственность - завершенность, то получится Цель Творения -получение человеком всего, что Вс-вышний желает дать. А любовь, о которой идет речь, это Его любовь к нам. Та самая, из которой берут начало все виды человеческой любви - мужа к жене, бабушки к внуку, брата к сестре, да просто друг к другу. Ведь если мы хорошо усвоили уроки жизни (возраст 50-70), то немножко разобрались, сколько всего вложил Творец в нашу самую, что ни на есть, обыкновенную жизнь.

Теперь самое время вспомнить о еврейском календаре. Два условных праздника, приходящихся на зимний период - это Хану-ка и Пурим. Их условность связана... с нашим соучастием. Эти дни определены как праздничные мудрецами! И получается, что если мы сделали правильный выбор посреди жизни, выбрав учебу, взамен старости, и учились успешно, то начинаем понимать, сколько любви вложил Создатель во все хорошее, а в особенности, во все плохое, что составило нашу личную биографию.