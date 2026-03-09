Гитт - Этот удивительный мир - человек

Книга Вернера Гитта «Этот удивительный мир — человек» (Am Anfang war die Information) представляет собой уникальное исследование человеческой природы на стыке современной науки и библейского богословия. Автор, будучи профессором информатики и физики, подходит к устройству человеческого организма не просто как к биологическому объекту, а как к сложнейшей информационной системе, созданной Гениальным Конструктором. Гитт ставит своей задачей продемонстрировать, что невероятная сложность нашего тела — от структуры ДНК до работы коры головного мозга — не может быть результатом случайных мутаций, но является прямым доказательством разумного замысла и безграничной мудрости Творца.

В содержательной части труда автор проводит читателя через захватывающее путешествие по различным системам человеческого организма. Гитт детально анализирует устройство глаза, который он называет шедевром оптики, работу сердца как неутомимого насоса и феноменальные способности человеческого мозга к хранению и обработке данных. Особое внимание уделяется генетическому коду: автор, используя законы теории информации, доказывает, что любая информация всегда требует разумного источника. Книга плавно переходит от биологических фактов к духовным истинам, подчеркивая, что человек — это не только материя, но и бессмертный дух, созданный для общения с Богом, что делает его уникальным среди всего творения.

Труд написан в характерном для Вернера Гитта стиле, сочетающем научную строгость с глубокой верой и доступностью изложения. Автор мастерски использует цифры и факты, которые вызывают у читателя искреннее изумление перед величием жизни. Книга служит мощным аргументом в пользу креационизма и помогает христианам укрепить свою веру, опираясь на научные данные, а скептикам — взглянуть на себя под совершенно иным углом. Это вдохновляющее чтение, которое призывает человека осознать свою исключительную ценность и ответственность перед Тем, Кто вложил в нас Свой образ и подобие.

Вернер Гитт - Этот удивительный мир - человек

Bielefeld: CLV, 1999г. - 160 с.

ISBN 3-89397-396-6

Вернер Гитт - Этот удивительный мир - человек - Содержание

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

Часть I. Человек – гениальная конструкция Органы чувств – гениально сконструированные инструменты восприятия

Глаз – наше окно в мир

Ухо – орган слуха и равновесия – точнейший измерительный прибор

Чувство обоняния – чувство, не объяснимое словами

Чувство вкуса – не только для гурманов

Чувство осязания – по всему кожному покрову

Органы чувств – в этом и ином мире

Сердце – не просто уникальный насос

Кровь – универсальное транспортирующее средство

Почка – рекордная фильтрация

Клетки – 100 триллионов кирпичей для дома

ДНК – техника хранения информации, недоступная компьютеру

Мозг – самая сложная система во вселенной

Тело, душа, дух: человек – больше, чем просто материя

Часть II. Что есть человек? Человек: задуман как подобие Бога?