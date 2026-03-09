Гитт - Этот удивительный мир - человек

Книга Вернера Гитта «Этот удивительный мир — человек» (Am Anfang war die Information) представляет собой уникальное исследование человеческой природы на стыке современной науки и библейского богословия. Автор, будучи профессором информатики и физики, подходит к устройству человеческого организма не просто как к биологическому объекту, а как к сложнейшей информационной системе, созданной Гениальным Конструктором. Гитт ставит своей задачей продемонстрировать, что невероятная сложность нашего тела — от структуры ДНК до работы коры головного мозга — не может быть результатом случайных мутаций, но является прямым доказательством разумного замысла и безграничной мудрости Творца.
В содержательной части труда автор проводит читателя через захватывающее путешествие по различным системам человеческого организма. Гитт детально анализирует устройство глаза, который он называет шедевром оптики, работу сердца как неутомимого насоса и феноменальные способности человеческого мозга к хранению и обработке данных. Особое внимание уделяется генетическому коду: автор, используя законы теории информации, доказывает, что любая информация всегда требует разумного источника. Книга плавно переходит от биологических фактов к духовным истинам, подчеркивая, что человек — это не только материя, но и бессмертный дух, созданный для общения с Богом, что делает его уникальным среди всего творения.
Труд написан в характерном для Вернера Гитта стиле, сочетающем научную строгость с глубокой верой и доступностью изложения. Автор мастерски использует цифры и факты, которые вызывают у читателя искреннее изумление перед величием жизни. Книга служит мощным аргументом в пользу креационизма и помогает христианам укрепить свою веру, опираясь на научные данные, а скептикам — взглянуть на себя под совершенно иным углом. Это вдохновляющее чтение, которое призывает человека осознать свою исключительную ценность и ответственность перед Тем, Кто вложил в нас Свой образ и подобие.
Вернер Гитт - Этот удивительный мир - человек
Bielefeld: CLV, 1999г. - 160 с.
ISBN 3-89397-396-6
Вернер Гитт - Этот удивительный мир - человек - Содержание
Предисловие
Предисловие к русскому изданию
Часть I. Человек – гениальная конструкция Органы чувств – гениально сконструированные инструменты восприятия
Глаз – наше окно в мир
Ухо – орган слуха и равновесия – точнейший измерительный прибор
Чувство обоняния – чувство, не объяснимое словами
Чувство вкуса – не только для гурманов
Чувство осязания – по всему кожному покрову
Органы чувств – в этом и ином мире
Сердце – не просто уникальный насос
Кровь – универсальное транспортирующее средство
Почка – рекордная фильтрация
Клетки – 100 триллионов кирпичей для дома
ДНК – техника хранения информации, недоступная компьютеру
Мозг – самая сложная система во вселенной
Тело, душа, дух: человек – больше, чем просто материя
Часть II. Что есть человек? Человек: задуман как подобие Бога?
Как и Бог, человек может говорить
Как и Бог, человек может мыслить
Как и Бог, человек может писать
Как и Бог, человек способен творить
Как и Бог, мы обладаем эстетическим чувством и можем создавать художественные образы
Как и у Бога, у нас есть своя собственная воля
Как и у Бога, у нас есть способность к оценке и суждению
Как и Бог, мы способны любить
Как и Бог, мы способны быть верными
Как и Бог с нами, мы способны иметь общение с Ним
Еще несколько отличий человека от животного
Есть ли и у Бога органы чувств?
Знает ли Бог каждого человека?
Человек после падения: искаженный образ Бога
Особенный Человек – Иисус
Каждый человек зван Богом
Два примера из мореплавания – „Густлов“ и „Титаник“
Дополнительная информация о „Густлове“
Информация о „Титанике“
Личные свидетельства: Иисус найден благодаря книге
После тьмы Освенцима
Книга доставила мне беспокойную ночь
Через каталог детского белья – к вере
Вопросы, на которые мы искали ответ
Занесение в книгу жизни – как это происходит?
Каждый верующий человек – возлюбленный Богом
Небеса: что нас там ожидает?
Comments (1 comment)