Гитт - Этот удивительный мир - человек

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, **Theology and Science, Science and Technology

Книга Вернера Гитта «Этот удивительный мир — человек» (Am Anfang war die Information) представляет собой уникальное исследование человеческой природы на стыке современной науки и библейского богословия. Автор, будучи профессором информатики и физики, подходит к устройству человеческого организма не просто как к биологическому объекту, а как к сложнейшей информационной системе, созданной Гениальным Конструктором. Гитт ставит своей задачей продемонстрировать, что невероятная сложность нашего тела — от структуры ДНК до работы коры головного мозга — не может быть результатом случайных мутаций, но является прямым доказательством разумного замысла и безграничной мудрости Творца.

В содержательной части труда автор проводит читателя через захватывающее путешествие по различным системам человеческого организма. Гитт детально анализирует устройство глаза, который он называет шедевром оптики, работу сердца как неутомимого насоса и феноменальные способности человеческого мозга к хранению и обработке данных. Особое внимание уделяется генетическому коду: автор, используя законы теории информации, доказывает, что любая информация всегда требует разумного источника. Книга плавно переходит от биологических фактов к духовным истинам, подчеркивая, что человек — это не только материя, но и бессмертный дух, созданный для общения с Богом, что делает его уникальным среди всего творения.

Труд написан в характерном для Вернера Гитта стиле, сочетающем научную строгость с глубокой верой и доступностью изложения. Автор мастерски использует цифры и факты, которые вызывают у читателя искреннее изумление перед величием жизни. Книга служит мощным аргументом в пользу креационизма и помогает христианам укрепить свою веру, опираясь на научные данные, а скептикам — взглянуть на себя под совершенно иным углом. Это вдохновляющее чтение, которое призывает человека осознать свою исключительную ценность и ответственность перед Тем, Кто вложил в нас Свой образ и подобие.

Вернер Гитт - Этот удивительный мир - человек

Bielefeld: CLV, 1999г. - 160 с.

ISBN 3-89397-396-6

Вернер Гитт - Этот удивительный мир - человек - Содержание

Предисловие

Предисловие к русскому изданию

Часть I. Человек – гениальная конструкция Органы чувств – гениально сконструированные инструменты восприятия

  • Глаз – наше окно в мир

  • Ухо – орган слуха и равновесия – точнейший измерительный прибор

  • Чувство обоняния – чувство, не объяснимое словами

  • Чувство вкуса – не только для гурманов

  • Чувство осязания – по всему кожному покрову

  • Органы чувств – в этом и ином мире

  • Сердце – не просто уникальный насос

  • Кровь – универсальное транспортирующее средство

  • Почка – рекордная фильтрация

  • Клетки – 100 триллионов кирпичей для дома

  • ДНК – техника хранения информации, недоступная компьютеру

  • Мозг – самая сложная система во вселенной

  • Тело, душа, дух: человек – больше, чем просто материя

Часть II. Что есть человек? Человек: задуман как подобие Бога?

  • Как и Бог, человек может говорить

  • Как и Бог, человек может мыслить

  • Как и Бог, человек может писать

  • Как и Бог, человек способен творить

  • Как и Бог, мы обладаем эстетическим чувством и можем создавать художественные образы

  • Как и у Бога, у нас есть своя собственная воля

  • Как и у Бога, у нас есть способность к оценке и суждению

  • Как и Бог, мы способны любить

  • Как и Бог, мы способны быть верными

  • Как и Бог с нами, мы способны иметь общение с Ним

  • Еще несколько отличий человека от животного

  • Есть ли и у Бога органы чувств?

  • Знает ли Бог каждого человека?

  • Человек после падения: искаженный образ Бога

  • Особенный Человек – Иисус

  • Каждый человек зван Богом

  • Два примера из мореплавания – „Густлов“ и „Титаник“

  • Дополнительная информация о „Густлове“

  • Информация о „Титанике“

  • Личные свидетельства: Иисус найден благодаря книге

  • После тьмы Освенцима

  • Книга доставила мне беспокойную ночь

  • Через каталог детского белья – к вере

  • Вопросы, на которые мы искали ответ

  • Занесение в книгу жизни – как это происходит?

  • Каждый верующий человек – возлюбленный Богом

  • Небеса: что нас там ожидает?

Views 59
Added 09.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

