Гитт - В начале была информация

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, **Theology and Science, Science and Technology

Книга профессора Вернера Гитта «В начале была информация» представляет собой фундаментальный научно-апологетический труд, исследующий природу информации как четвертую фундаментальную величину мироздания наряду с материей, энергией и временем. Автор, будучи специалистом в области информатики и систем управления, ставит задачу доказать, что информация обладает нематериальной природой и не может возникнуть самопроизвольно из хаотических процессов. Основная идея произведения заключается в том, что наличие сложнейшего генетического кода в живых организмах неоспоримо указывает на существование разумного Источника — Творца, чей интеллект стоит за архитектурой Вселенной.

Содержательная часть книги детально анализирует законы информации, которые автор формулирует с научной строгостью. Гитт вводит иерархическую структуру уровней информации: от статистического (количество символов) до синтаксического (правила построения), семантического (смысл), прагматического (действие) и апобетического (цель). Автор последовательно опровергает материалистические теории происхождения жизни, демонстрируя, что биологические системы функционируют на основе программного обеспечения, которое принципиально отличается от аппаратного обеспечения (материи). В книге уделяется значительное внимание ДНК как самому плотному и эффективному накопителю данных в известной Вселенной, а также математической невозможности случайного возникновения осмысленных биологических текстов.

Текст написан в строгом, аналитическом и логически безупречном стиле, который при этом остается доступным для вдумчивого читателя, не обладающего специальным техническим образованием. Вернер Гитт мастерски использует аналогии из мира вычислительной техники и лингвистики, чтобы сделать абстрактные кибернетические законы наглядными. Работа служит мощным интеллектуальным ресурсом для тех, кто ищет научное обоснование веры и стремится понять глубокую взаимосвязь между наукой и библейским откровением. Это чтение помогает осознать, что информация — это духовный мост между Творцом и Его творением, превращая изучение биологии в созерцание Божьей премудрости.

Гитт Вернер - В начале была информация

Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. - 352 с.

ISBN 978-966-491-019-1

Гитт Вернер - В начале была информация - Содержание

1. Предварительные замечания о сути понятия «информация»

ЧАСТЬ I. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

  • 2. Основные принципы законов природы

    • 2.1. Терминология естественных наук

    • 2.2. Границы научного познания и устойчивость парадигм

    • 2.3. Суть законов природы

    • 2.4. Значение законов природы

    • 2.5 Классификация законов природы

    • 2.6. Возможные и невозможные процессы

    • 2.7. Всегда ли можно сформулировать законы природы на языке математики?

    • 2.8. Каково основное отличие моделей, гипотез, теорий и законов природы от Слова Божьего?

    • 2.9. Физика - это искусство

    • 2.10 Законы природы для нематериальных величин

  • 3. Материальна или нематериальна основа жизни?

ЧАСТЫ II. ИНФОРМАЦИЯ

  • 4. Основополагающий характер информации

    • 4.1. Информация: фундаментальная величина

    • 4.2. Материальна ли информация?

    • 4.3. Информация - не свойство материи!

  • 5. Пять уровней информации

    • 5.1. Первый уровень информации: статистика

    • 5.2. Второй уровень информации: синтаксис

    • 5.3. Третий уровень информации: семантика

    • 5.4. Четвертый уровень информации: прагматика

    • 5.5. Пятый уровень информации: апобетика

  • 6. Теория информации, основанная на законах природы

  • 7. Четыре закона природы для информации (ЗПИ)

  • 8. Область определения понятия информация

  • 9. Примеры для уточнения понятия «информация»

  • 10. Восемь очень важных выводов

  • 11. Информация в живых организмах

    • 11.1. Необходимое условие жизни

    • 11.2. Генетический код

    • 11.3. Происхождение биологической информации

    • 11.4. Материалистические репрезентации и модели происхождения биологической информации

    • 11.5. Ученые против эволюции

    • 11.6. Является ли отбор источником информации?

    • 11.7. Сложность программного обеспечения и специфическая сложность

  • 12. Три формы проявления информации

  • 13. Три вида переданной информации

  • 14. Качество и полезность информации

  • 15. Некоторые количественные аспекты семантики 2

  • 16. Часто задаваемые вопросы о понятии «информация»

Часть III. Концепция информации применительно к Библии

  • 17. Для возникновения жизни необходим источник информации

  • 18. Качество и полезность библейской информации

  • 19. Аспекты библейской информации

  • 19.1. Бог - в роли отправителя, человек - в роли получателя

  • 19.2. Человек - в роли отправителя, Бог - в роли получателя

  • 19.3. Высочайшая плотность информации

  • 20. Критерии оценки информации и их применение к Библии

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • П1. Статистический обзор информации

    • П1.1. Теория информации Шеннона

    • П1.2. Математическое выражение статистической информации

      • П 1.2.1. Бит: единица измерения статистической информации

      • П1.2.2. Информационная спираль

      • П 1.2.3. Наивысшая статистическая плотность информации

  • П2. Энергия

    • П2.1. Энергия - фундаментальная величина

    • П2.2. Максимизация использования энергии как стратегическая задача

      • П2.2.1. Использование энергии в технических системах

      • П2.2.2. Использование энергии в биологических системах (фотосинтез)

    • П2.3. Потребление энергии в биологических системах: стратегия минимизации

    • П2.4. Хранение энергии в биологических системах

      • П2.4.1. «Хлорофилл» у животных

      • П2.4.2. «Лампы» светящихся животных

      • П2.4.3. Легкие - оптимальная конструкция

      • П2.4.4. Перелетные птицы

      • П2.4.4.1. Полет перелетных птиц: точный расчет расхода энергии

      • П2.4.4.2. Полет перелетных птиц: чудеса навигации

      • П2.4.4.3. Полет перелетных птиц: процесс, управляемый информацией Научные доклады на тему «Теория информации, основанная на законах природы»

Added 18.03.2026
Author AlexDigger
