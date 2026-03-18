Гитт - В начале была информация

Книга профессора Вернера Гитта «В начале была информация» представляет собой фундаментальный научно-апологетический труд, исследующий природу информации как четвертую фундаментальную величину мироздания наряду с материей, энергией и временем. Автор, будучи специалистом в области информатики и систем управления, ставит задачу доказать, что информация обладает нематериальной природой и не может возникнуть самопроизвольно из хаотических процессов. Основная идея произведения заключается в том, что наличие сложнейшего генетического кода в живых организмах неоспоримо указывает на существование разумного Источника — Творца, чей интеллект стоит за архитектурой Вселенной.

Содержательная часть книги детально анализирует законы информации, которые автор формулирует с научной строгостью. Гитт вводит иерархическую структуру уровней информации: от статистического (количество символов) до синтаксического (правила построения), семантического (смысл), прагматического (действие) и апобетического (цель). Автор последовательно опровергает материалистические теории происхождения жизни, демонстрируя, что биологические системы функционируют на основе программного обеспечения, которое принципиально отличается от аппаратного обеспечения (материи). В книге уделяется значительное внимание ДНК как самому плотному и эффективному накопителю данных в известной Вселенной, а также математической невозможности случайного возникновения осмысленных биологических текстов.

Текст написан в строгом, аналитическом и логически безупречном стиле, который при этом остается доступным для вдумчивого читателя, не обладающего специальным техническим образованием. Вернер Гитт мастерски использует аналогии из мира вычислительной техники и лингвистики, чтобы сделать абстрактные кибернетические законы наглядными. Работа служит мощным интеллектуальным ресурсом для тех, кто ищет научное обоснование веры и стремится понять глубокую взаимосвязь между наукой и библейским откровением. Это чтение помогает осознать, что информация — это духовный мост между Творцом и Его творением, превращая изучение биологии в созерцание Божьей премудрости.

Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. - 352 с.

ISBN 978-966-491-019-1

Гитт Вернер - В начале была информация - Содержание

1. Предварительные замечания о сути понятия «информация»

ЧАСТЬ I. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ

2. Основные принципы законов природы 2.1. Терминология естественных наук 2.2. Границы научного познания и устойчивость парадигм 2.3. Суть законов природы 2.4. Значение законов природы 2.5 Классификация законов природы 2.6. Возможные и невозможные процессы 2.7. Всегда ли можно сформулировать законы природы на языке математики? 2.8. Каково основное отличие моделей, гипотез, теорий и законов природы от Слова Божьего? 2.9. Физика - это искусство 2.10 Законы природы для нематериальных величин

3. Материальна или нематериальна основа жизни?

ЧАСТЫ II. ИНФОРМАЦИЯ

4. Основополагающий характер информации 4.1. Информация: фундаментальная величина 4.2. Материальна ли информация? 4.3. Информация - не свойство материи!

5. Пять уровней информации 5.1. Первый уровень информации: статистика 5.2. Второй уровень информации: синтаксис 5.3. Третий уровень информации: семантика 5.4. Четвертый уровень информации: прагматика 5.5. Пятый уровень информации: апобетика

6. Теория информации, основанная на законах природы

7. Четыре закона природы для информации (ЗПИ)

8. Область определения понятия информация

9. Примеры для уточнения понятия «информация»

10. Восемь очень важных выводов

11. Информация в живых организмах 11.1. Необходимое условие жизни 11.2. Генетический код 11.3. Происхождение биологической информации 11.4. Материалистические репрезентации и модели происхождения биологической информации 11.5. Ученые против эволюции 11.6. Является ли отбор источником информации? 11.7. Сложность программного обеспечения и специфическая сложность

12. Три формы проявления информации

13. Три вида переданной информации

14. Качество и полезность информации

15. Некоторые количественные аспекты семантики 2

16. Часто задаваемые вопросы о понятии «информация»

Часть III. Концепция информации применительно к Библии

17. Для возникновения жизни необходим источник информации

18. Качество и полезность библейской информации

19. Аспекты библейской информации

19.1. Бог - в роли отправителя, человек - в роли получателя

19.2. Человек - в роли отправителя, Бог - в роли получателя

19.3. Высочайшая плотность информации

20. Критерии оценки информации и их применение к Библии

ПРИЛОЖЕНИЯ