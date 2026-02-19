Исследование Джона Гивенса анализирует, как четыре великих русских писателя пытались решить сложнейшую художественную задачу: воплотить образ Иисуса Христа в пространстве светского романа. Автор показывает, что каждый из них создавал своего «литературного Христа», опираясь на собственные богословские и философские поиски. Если Достоевский искал Христа через парадоксы веры и страдания, то Толстой — через этическое учение и разум, Булгаков — через историческую и мифологическую реконструкцию, а Пастернак — через эстетику и торжество жизни над смертью.

Гивенс подчеркивает фундаментальное различие в их подходах: Достоевский и Пастернак фокусируются на Христе как Боге, пришедшем в мир (воплощение и воскресение), в то время как Толстой и Булгаков подчеркивают Его человеческую природу и моральный авторитет. Книга исследует, как русская литература стала своеобразной «кафедрой», с которой писатели вели диалог с Богом, переосмысливая канонические образы в контексте трагической истории России XIX и XX веков.

Санкт-Петербург: Academic Studies Press / Библиороссика, 2021. — 351 с.

ISBN 978-5-6046148-7-7

Джон Гивенс – Образ Христа в русской литературе: Достоевский, Толстой, Булгаков, Пастернак – Содержание

Слова благодарности

Введение. Образ Христа и русская литература

Глава 1. Век неверия. Христос в русской литературе XIX века

Глава 2. Христос вне истины. Отрицательная христология в «Бесах» и «Братьях Карамазовых»

Глава 3. Ускользание в веру. «Идиот» Ф. Μ. Достоевского и комическая христология

Глава 4. «Любите ненавидящих вас...». Путь к христологии Толстого

Глава 5. «Неужели это вера?». «Воскресение» Л. Н. Толстого

Глава 6. Век веры. Христос в русской литературе XX века

Глава 7. «Имейте в виду, что Иисус существовал». Образ Христа у Μ. А. Булгакова

Глава 8. Подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный. Христос Б. Л. Пастернака

Заключение. Образы Христа эпохи постмодерна

Источники

Библиография

Предметно-именной указатель