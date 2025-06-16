Християнам живеться краще. Чи може ні? Коли я, відкритий до спілкування, їдучи в поїзді або маючи будь-яку іншу нагоду, починаю розмовляти з іншою людиною, то під час нашої розмови рано чи пізно співрозмовник запитає: Ну, і чим же ви займаєтеся? Ким працюєте? Моя робота пов’язана з навчанням дорослих, - відповім. О, це цікаво! І і яких же дорослих ви навчаєте? - виявить зацікавлення співрозмовник. Духівників-добровольців та Християни здоровіші психічно й фізично, ніж інші люди. професійних духівників, які проводять духовні розмови або відвідують хворих тощо. То ви священик? Ні, я психолог. О, то з вами треба говорити дуже обережно. Розмова уривається. Іноді я думаю, що ліпше було б відрекомендуватися так: «Вибачте, я психолог, але це нічого, я цілком нормальний». Думаю, що читачі зреагують подібно і поставляться скептично. Вони тримають у руках книжку «Віра і здоров’я» авторства такого собі психотипа. Невже і він пояснюватиме нам, що весь світ неправильний, що всі ми трошки не при собі (крім нього, звісно), а потім скаже, що нам усім потрібна терапія? Ні, такого я не робитиму. Навпаки, як психолог, терапевт-духівник і християнин я з великою радістю можу стверджувати: є декілька тисяч наукових досліджень, які описують зв’язок між вірою та добрим самопочуттям. Зміст цих досліджень такий: за психічними та фізичними критеріями християни здоровіші, ніж інші люди. Люди, які вірять у милосердного Бога, краще долають життєві кризи та стресові ситуації. Вони рідше хворіють на'психічні захворювання і менше піддатливі психосоматичним хворобам. А коли все-таки хворіють, у них більше довіри до процесу видужання, тому й одужують вони швидше. Загалом вони менше бояться і рідше впадають у депресію, мають більше радості від сексу, їхні подружжя і сім’ї здоровіші і стійкіше протистоять побутовим стресам.

Гізекус Ульріх - Віра і здоров’я

Бути християнином і жити вільно / Ульріх Гізекус ; пер. з нім. С. Матіяш. - Львів : Свічадо, 2015.- 128 с.

ISBN 978-966-395-832-3

Гізекус Ульріх - Віра і здоров’я - Зміст

Частина перша ЗДОРОВ’Я ТІЛА, ДУШІ І ДУХА

1. Християнам живеться краще. Чи може ні?

2. Образ людини: як ми бачимо себе та інших

3. Бути цілісно здоровим - це означає правильно поводитися з духом, душею і тілом

Частина друга НОРМИ, ЩО ВЕДУТЬ ДО ХВОРОБИ

4. Цензура власного досвіду, або Чому людина не має права на певні відчуття

5. Дедалі більше людей працює щораз менше і дедалі менше людей працює щораз більше

6. Власна ініціатива чи довіра до Бога?

7. Увесь світ поганий

8. Християни розриваються між власною відповідальністю і залежністю

Частина третя ЗДОРОВА ВІРА НА ПОВСЯКДЕНЬ