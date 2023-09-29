Кому адресована эта книга?..

В трактате Сангедрин (109б) приводится описание так называемой кровати Сдома, более известной русскоязычному читателю под названием «прокрустово ложе». «Радушный» хозяин укладывал туда дорогого гостя, после чего подгонял габариты несчастного под необходимую длину: низких растягивал, а высоких урезал до нужных размеров... Аналогичным образом функционирует и сознание сегодняшнего среднего индивидуума. Мы урезаем и растягиваем наблюдаемую нами реальность, подгоняя ее под собственные мерки, и таким образом практически сводим на нет любой живой контакт с самими собой и окружающим миром. А ведь для того, чтобы по-настоящему войти в контакт с Торой и ее создателем, от нас требуется, чтобы наше сознание работало в оптимальном режиме.

В когнитивной психологии известны два базовых режима восприятия человеком новой информации: ассимиляция и аккомодация. Ассимиляцией называют процесс усвоения новых знаний путем приведения их в соответствие с материалом, некогда уже переработанным и упорядоченным разумом человека. В отличие от этого, в результате аккомодации некое новое знание постепенно приводит человека к полной смене мировоззрения.

Таким образом, основная цель этой книги — это, прежде всего, показать читателю всю губительную силу умственной «ассимиляции» — механизма, с помощью которого мы нивелируем целые пласты Торы, когда пытаемся подогнать ее под наши представления о мире, помещая неудобные для нас идеи в аккуратные глухие ящички, заранее заготовленные для них в шаткой этажерке нашего сознания. Мы постоянно подминаем реальность под старые лекала и даже не осознаем этого. Поэтому некоторые комментарии будут начинаться с так называемого поверхностного смысла разбираемого стиха, а затем мы постараемся взглянуть на те же самые строки по-новому, и мне хочется надеяться, что в конце нашего пути читатель воочию убедится в том, как много можно увидеть, если научиться правильно смотреть.

Элиягу Гладштейн - Тора с широко закрытыми глазами

М.: Библиотека М. Гринберга; Книжники, 2023. — 304 с.

ISBN 978-96593014-4-7

Элиягу Гладштейн - Тора с широко закрытыми глазами - Содержание

Вместо вступления

КНИГА БЕРЕШИТ

Берешит - Hoax - Лех леха - Ваера - Хаей Сара - Толдот - Вайецэ - Вайишлах - Ваешев - Микец - Вайигаш - Ваехи

КНИГА ШМОТ

Шмот - Ваэра - Бо - Бешалах - Итро - Мишпатим - Трума - Тецаве - Ки тиса - Ваякгель - Пкудей

ВАИКРА

Ваикра - Цав - Шмини - Тазриа - Мецора - Ахарей мот - Кдошим - Эмор - Бегар - Бехукотай

КНИГА БЕМИДБАР

Бемидбар - Насо - Бегаалотха - Шлах - Корах - Хукат - Балак - Пинхас - Матот - Масэй

КНИГА ДВАРИМ

Дварим - Ваэтханан - Экев - Реэ - Шофтим - Ки теце - Ки таво - Ницавим - Вайелех - Гаазину - Ве-зот га-браха

Послесловие