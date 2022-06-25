Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гласснер - Месопотамия

Жан-Жак Гласснер - Месопотамия. Гиды цивилизаций
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, History
Месопотамия. Это слово будто зовет в путешествие. Библия и классические авторы раскрыли нам тайну существования этой древней земли, которая находилась, как видно из ее греческого названия (mesos «середина» и potamos «река»), между реками, в данном случае между Тигром и Евфратом.
По правде сказать, слово это чуждое для самих тех мест. Оно и встречается-то всего несколько раз в языке амореев Северной Сирии (XVIІІ в. до н.э.) и в паре-тройке текстов более позднего времени для обозначения территорий, простирающихся между двумя этими библейскими реками.
На самом же деле за одним этим термином скрываются как минимум три такие разные, но в то же время похожие культуры, которые читателю еще предстоит открыть для себя: культура Шумера (Южный Ирак), расцвет которой пришелся на IV начало ІІ тысячелетия до н.э.; культура Вавилона, расположенного в самом центре этой аллювиальной равнины (ее лучшие годы пришлись на ІІ и І тысячелетия до н.э.); и, наконец, культура Ассирии, которая находилась еще севернее, к востоку от Тигра и до первых предгорий Загроса (расцвет те же ІІ и І тысячелетия до н.э.) . Культуры эти сильно отличаются друг от друга взглядом на свое место в мире, даже несмотря на то, что простейшие текстовые референции их зачастую объединяют.
Из все той же Библии и произведений классиков нам известны названия нескольких чудеснейших столиц: Ура в халдейском царстве, считающемся родиной Авраама; Ниневии, надменной столицы ассирийской империи, чью гибель предсказали пророки; наконец Вавилона, города продажной любви, с его башней, возведенной по приказу тирана Нимрода, с его висячими садами, приписываемыми одними царице Семирамиде и считаемыми другими одним из семи чудес света. А разве Библия не называет первобытный рай Эдемом? Так вот, этот термин есть не что иное, как древнее шумерское слово, обозначающее обрабатываемую почву, сад.
За исключением приведенных выше свидетельств а к ним можно добавить разве что еще и те, которые оставили нам редкие путешественники, посещавшие регион начиная с ХІІ века до н.э., об этих цивилизациях, переживавших в Античности свой расцвет, нам ничего или почти ничего не было известно. Их следы были погребены под археологическими «теллями», искусственными возвышенностями, возникшими за счет скопившихся за века отходов и архитектурных развалин всех эпох, в той или иной степени между собой перемешавшихся (а не за счет песка, как часто полагают!) , которыми буквально испещрен бассейн двух этих рек.

Жан-Жак Гласснер - Месопотамия. Гиды цивилизаций

М.: Вече, 2012. - 448 с.
ISBN 978-5-9533-3403-7

Жан-Жак Гласснер - Месопотамия. Гиды цивилизаций - Содержание

Предисловие
Месопотамия
І. История
  • Предпосылки возникновения
  • Первые монархии и первые попытки объединения
  • Эпилог, основная хронология
ІІ. Территория и рост городов
  • Краткий географический обзор
  • Урбанизация
  • Города-столицы, связанные между собой города
  • Вавилон
  • Сады
  • Водоснабжение
ІІІ. Политическое и социальное устройство общества
  • Общественньiй строй
  • Политическое и административное устройство
  • Правосудие
  • Финансы
  • Военная мощь
IV. Экономика
  • Сельское хозяйство
  • Животноводство
  • Промыслы и ремесла
  • Торговля
  • Единицы измерения
  • Деньги
  • Месопотамцы
V. Пространство и время
  • Пространство
  • Пятеричное деление земли
  • Время
  • Календарь
  • Измерение времени
  • Переходные обряды и этапы жизни
VI. Религии
  • Сущность богов
  • Что есть БОГ?
  • Политеизм
  • Космологии
  • Роль человека: царь, жрец, проводник культа
  • Праздники
VII. Образованность и знания
  • Изобретение письменности
  • Письменность или устная речь: два источника власти
  • Мудрость
  • Специальные знания
  • Счисление, геометрия, астрономия
  • Медицина
  • Магия, гадание
VIII. Искусство
  • Архитектура
  • Скульптура, живопись и декоративное искусство
  • Глиптика
  • Музыка и танцы
IX. Досуг
  • Игры и спорт
  • Охота и рыбная ловля
  • Обеды и пиршества
  • X. Частная жизнь
  • Домашние общины
  • Дом и нуклеарная семья
  • Отношения между полами
  • Уход за телом
  • Одежда и украшения
Биографии
Краткая библиография
Views 438
Rating 5.0 / 5
Added 25.06.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо!
G
gios76 4 years ago

спасибо

Related Books

All Books