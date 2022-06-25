Гласснер - Месопотамия
Месопотамия. Это слово будто зовет в путешествие. Библия и классические авторы раскрыли нам тайну существования этой древней земли, которая находилась, как видно из ее греческого названия (mesos «середина» и potamos «река»), между реками, в данном случае между Тигром и Евфратом.
По правде сказать, слово это чуждое для самих тех мест. Оно и встречается-то всего несколько раз в языке амореев Северной Сирии (XVIІІ в. до н.э.) и в паре-тройке текстов более позднего времени для обозначения территорий, простирающихся между двумя этими библейскими реками.
На самом же деле за одним этим термином скрываются как минимум три такие разные, но в то же время похожие культуры, которые читателю еще предстоит открыть для себя: культура Шумера (Южный Ирак), расцвет которой пришелся на IV начало ІІ тысячелетия до н.э.; культура Вавилона, расположенного в самом центре этой аллювиальной равнины (ее лучшие годы пришлись на ІІ и І тысячелетия до н.э.); и, наконец, культура Ассирии, которая находилась еще севернее, к востоку от Тигра и до первых предгорий Загроса (расцвет те же ІІ и І тысячелетия до н.э.) . Культуры эти сильно отличаются друг от друга взглядом на свое место в мире, даже несмотря на то, что простейшие текстовые референции их зачастую объединяют.
Из все той же Библии и произведений классиков нам известны названия нескольких чудеснейших столиц: Ура в халдейском царстве, считающемся родиной Авраама; Ниневии, надменной столицы ассирийской империи, чью гибель предсказали пророки; наконец Вавилона, города продажной любви, с его башней, возведенной по приказу тирана Нимрода, с его висячими садами, приписываемыми одними царице Семирамиде и считаемыми другими одним из семи чудес света. А разве Библия не называет первобытный рай Эдемом? Так вот, этот термин есть не что иное, как древнее шумерское слово, обозначающее обрабатываемую почву, сад.
За исключением приведенных выше свидетельств а к ним можно добавить разве что еще и те, которые оставили нам редкие путешественники, посещавшие регион начиная с ХІІ века до н.э., об этих цивилизациях, переживавших в Античности свой расцвет, нам ничего или почти ничего не было известно. Их следы были погребены под археологическими «теллями», искусственными возвышенностями, возникшими за счет скопившихся за века отходов и архитектурных развалин всех эпох, в той или иной степени между собой перемешавшихся (а не за счет песка, как часто полагают!) , которыми буквально испещрен бассейн двух этих рек.
Жан-Жак Гласснер - Месопотамия. Гиды цивилизаций
М.: Вече, 2012. - 448 с.
ISBN 978-5-9533-3403-7
Жан-Жак Гласснер - Месопотамия. Гиды цивилизаций - Содержание
Предисловие
Месопотамия
І. История
- Предпосылки возникновения
- Первые монархии и первые попытки объединения
- Эпилог, основная хронология
ІІ. Территория и рост городов
- Краткий географический обзор
- Урбанизация
- Города-столицы, связанные между собой города
- Вавилон
- Сады
- Водоснабжение
ІІІ. Политическое и социальное устройство общества
- Общественньiй строй
- Политическое и административное устройство
- Правосудие
- Финансы
- Военная мощь
IV. Экономика
- Сельское хозяйство
- Животноводство
- Промыслы и ремесла
- Торговля
- Единицы измерения
- Деньги
- Месопотамцы
V. Пространство и время
- Пространство
- Пятеричное деление земли
- Время
- Календарь
- Измерение времени
- Переходные обряды и этапы жизни
VI. Религии
- Сущность богов
- Что есть БОГ?
- Политеизм
- Космологии
- Роль человека: царь, жрец, проводник культа
- Праздники
VII. Образованность и знания
- Изобретение письменности
- Письменность или устная речь: два источника власти
- Мудрость
- Специальные знания
- Счисление, геометрия, астрономия
- Медицина
- Магия, гадание
VIII. Искусство
- Архитектура
- Скульптура, живопись и декоративное искусство
- Глиптика
- Музыка и танцы
IX. Досуг
- Игры и спорт
- Охота и рыбная ловля
- Обеды и пиршества
- X. Частная жизнь
- Домашние общины
- Дом и нуклеарная семья
- Отношения между полами
- Уход за телом
- Одежда и украшения
Биографии
Краткая библиография
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