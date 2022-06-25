Месопотамия. Это слово будто зовет в путешествие. Библия и классические авторы раскрыли нам тайну существования этой древней земли, которая находилась, как видно из ее греческого названия (mesos «середина» и potamos «река»), между реками, в данном случае между Тигром и Евфратом.

По правде сказать, слово это чуждое для самих тех мест. Оно и встречается-то всего несколько раз в языке амореев Северной Сирии (XVIІІ в. до н.э.) и в паре-тройке текстов более позднего времени для обозначения территорий, простирающихся между двумя этими библейскими реками.

На самом же деле за одним этим термином скрываются как минимум три такие разные, но в то же время похожие культуры, которые читателю еще предстоит открыть для себя: культура Шумера (Южный Ирак), расцвет которой пришелся на IV начало ІІ тысячелетия до н.э.; культура Вавилона, расположенного в самом центре этой аллювиальной равнины (ее лучшие годы пришлись на ІІ и І тысячелетия до н.э.); и, наконец, культура Ассирии, которая находилась еще севернее, к востоку от Тигра и до первых предгорий Загроса (расцвет те же ІІ и І тысячелетия до н.э.) . Культуры эти сильно отличаются друг от друга взглядом на свое место в мире, даже несмотря на то, что простейшие текстовые референции их зачастую объединяют.

Из все той же Библии и произведений классиков нам известны названия нескольких чудеснейших столиц: Ура в халдейском царстве, считающемся родиной Авраама; Ниневии, надменной столицы ассирийской империи, чью гибель предсказали пророки; наконец Вавилона, города продажной любви, с его башней, возведенной по приказу тирана Нимрода, с его висячими садами, приписываемыми одними царице Семирамиде и считаемыми другими одним из семи чудес света. А разве Библия не называет первобытный рай Эдемом? Так вот, этот термин есть не что иное, как древнее шумерское слово, обозначающее обрабатываемую почву, сад.

За исключением приведенных выше свидетельств а к ним можно добавить разве что еще и те, которые оставили нам редкие путешественники, посещавшие регион начиная с ХІІ века до н.э., об этих цивилизациях, переживавших в Античности свой расцвет, нам ничего или почти ничего не было известно. Их следы были погребены под археологическими «теллями», искусственными возвышенностями, возникшими за счет скопившихся за века отходов и архитектурных развалин всех эпох, в той или иной степени между собой перемешавшихся (а не за счет песка, как часто полагают!) , которыми буквально испещрен бассейн двух этих рек.

Жан-Жак Гласснер - Месопотамия. Гиды цивилизаций

М.: Вече, 2012. - 448 с.

ISBN 978-5-9533-3403-7

Жан-Жак Гласснер - Месопотамия. Гиды цивилизаций - Содержание

Предисловие

Месопотамия

І. История

Предпосылки возникновения

Первые монархии и первые попытки объединения

Эпилог, основная хронология

ІІ. Территория и рост городов

Краткий географический обзор

Урбанизация

Города-столицы, связанные между собой города

Вавилон

Сады

Водоснабжение

ІІІ. Политическое и социальное устройство общества

Общественньiй строй

Политическое и административное устройство

Правосудие

Финансы

Военная мощь

IV. Экономика

Сельское хозяйство

Животноводство

Промыслы и ремесла

Торговля

Единицы измерения

Деньги

Месопотамцы

V. Пространство и время

Пространство

Пятеричное деление земли

Время

Календарь

Измерение времени

Переходные обряды и этапы жизни

VI. Религии

Сущность богов

Что есть БОГ?

Политеизм

Космологии

Роль человека: царь, жрец, проводник культа

Праздники

VII. Образованность и знания

Изобретение письменности

Письменность или устная речь: два источника власти

Мудрость

Специальные знания

Счисление, геометрия, астрономия

Медицина

Магия, гадание

VIII. Искусство

Архитектура

Скульптура, живопись и декоративное искусство

Глиптика

Музыка и танцы

IX. Досуг

Игры и спорт

Охота и рыбная ловля

Обеды и пиршества

X. Частная жизнь

Домашние общины

Дом и нуклеарная семья

Отношения между полами

Уход за телом

Одежда и украшения

Биографии

Краткая библиография