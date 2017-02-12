Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Курс "Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы" рассказывает о формировании и развитии еврейской общины Польши, объединявшей также евреев Литвы, Белоруссии и Украины и ставшей ядром всего ашкеназского еврейства.

В процессе изучения курса студенты знакомятся с жизнью еврейства Восточной Европы, его общинными, религиозными, юридическими институтами и его культурными достижениями. Основные темы данного курса: чем объясняется бурный рост еврейского населения Восточной Европы? Какие причины побудили правителей Польши предоставить евреям значительные экономические и юридические привилегии и признать их общинную автономию? Какова была структура еврейского самоуправления в Польском Королевстве? Как развивалась религиозная и светская мысль евреев Восточной Европы? Чем объясняется быстрое распространение хасидизма в этом регионе? Как повлиял раздел Польши в XVIII веке между Россией, Австрией и Пруссией на положение еврейского населения? Какие формы носило еврейское просвещение (Гаскала) в России, и какое выражение оно нашло в литературе на языке идиш?

Примечание администрации ESXATOS:

Справедливости ради необходимо отметить, что в данном курсе речь идет не о территории современной Польши, а о территории существовавшего до 1795 г. государства Речи Посполитой, куда входили земли Польши и Великого Княжества Литовского (нынешние Беларусь, Украина, Лиетува). Речь Посполита была разделена в результате войн между Германией, Австро-Венгрией и Российской империей и земли Польши, ВКЛ отошли к Российской империи.

Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ

Открытый университет Израиля Курс 42101 Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Содержание Часть I Еврейская община Польши: географические и демографические факторы, правовой статус

Часть 2 Мир еврейского законоучения в Польше

Часть 3 Экономическая и социальная деятельность польского еврейства

Часть 4 От группы к движению (зарождение хасидизма)

Часть 5 Язык и литература

Часть 6 Положение евреев в России после разделов Польши (не Польши, а Речи Посполитой, прим. ESXATOS) Главы из истории и культуры евреев Восточной Европы - Иудаика и израилеведение - Академическая программа ОУИ - Введение Основы еврейской жизни в Польше сложились в результате волн миграции из Центральной Европы, что во многом определило особенности культуры этой еврейской общины. Польское еврейство продолжало сохранять нравы и обычаи, сформировавшиеся в ашкеназских общинах Северной Франции и Германии. Древние традиции соблюдались как в сфере религии, так и в сфере организации быта общины и ее отношении с властями. Характер размещения еврейских поселений определил особый тип польско−еврейского общества. Традиционная склонность евреев к жизни в городах привела к тому, что во многих городских поселениях доля евреев существенно превышала их удельный вес по отношению ко всему населению, поэтому их влияние было весьма значительным. Концентрация евреев в определенных районах , несомненно, создавала основу для развития и расцвета общинной жизни в самых различных сферах и направлениях. Одной из ярких характеристик еврейского общества в Польше был его впечатляющий демографический рост, поразительный по масштабам и темпам. Сотни тысяч евреев создавали в местах своего проживания весьма развитые и авторитетные институты

управления; это сделало еврейскую общину Польши образцом для обшин других стран. Многочисленность польского еврейства имела и другие следствия: Польша стала крупным рынком еврейской книги на иврите и идиш, а также рынком предметов культа, кроме того, являясь демогра фическим резервом, позволяющим "экспортировать " такие профессии, как канторы, учителя и т.п., и тем самым способствовать заселению новых районов Восточной и Западной Европы.

Правовое положение польского еврейства давало ему возможность защищать свою личную безопасность и имущество. Польские законы направляли и упорядочивали экономическую деятельность евреев, но, вместе с тем, и сдерживали ее, так что евреям приходилось приспосабливаться к установленным ограничениям.