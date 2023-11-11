В последнее время в религиозном лагере усиливается сознание того, что корень зла, проявляющегося в многочисленных и все увеличивающихся проломах религиозной стены Израиля, заложен в отсутствии религиозной пропаганды, что приводит к самым отрицательным последствиям как в Израиле, так и во всем мире. Причиной отсутствия такой пропаганды является недостаточное постижение и понимание происходящих в Израиле процессов на протяжении его долгой истории, начиная с незапамятных времен, раскрывающейся в книгах Торы и Пророков.

С целью наглядно показать пути Б-жественного Провидения в происходящем (освещая события наших дней) мы проследим за филистимлянами, народом, который сопровождал историю Израиля со времен праотца Авраама и который продолжит делать это, по словам Хазаль (наших мудрецов), до наступления эры Машиаха.

Разъяснительная работа в наши дни очень трудна из-за гордости, владеющей каждым, кто еще не готов поступиться своим интеллектом и мнением ради точки зрения, высказанной в Торе, несмотря на то, что явно видно, насколько развитие событий на территориях далеко от нормальной человеческой логики, а часто даже противоречит ей, словно происходящее направляется сверхъестественными силами.

Способ познания путей Б-жественного Провидения в происходящем заключается в изучении Танаха, раскрывающего пути Вс-вышнего в управлении миром, которые подробно разъясняются нашими мудрецами в драш (толковании) и сод (каббалистическом смысле). Эти толкования на протяжении поколений были опорой для наших великих учителей, на их основании выносились постановления о поведении народа Израиля по отношению к народам мира.

Иерусалим 5767 (2007)

Филистимляне и палестинцы

Перевод, компьютерный набор и верстка: Т. Скляр

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Матитьягу Глазерсон - Филистимляне и палестинцы - Идеологический конфликт между Израилем и филистимлянами в прошлом и настоящем - Содержание

Предисловие (из книги «Огненные буквы»)

Об особом положении иврита, святого языка

Указания к гематриям

Буквы ивритского алфавита - ключ к пониманию Торы

Предисловие

Важность осознания путей

Б-жественного Провидения в наши дни

Сходство в отношении палестинцев к Израилю в наши дни

с отношением филистимлян к Израилю в прошлом

Палестинцы и их связь с Ханааном

Силы нечистоты и вожделения - суть филистимлян - Арафат .

Филистимляне и приморская низменность

Ангел Зла

Г аза - козленок - дерзость - сила филистимлян

Голиаф - символ дерзости филистимлян

Египет и филистимляне

Ливанская связь

Гог, Магог и филистимляне

Путь к победе

Брит-мила и Эрец Исраэль

Высокомерие, вожделение - и изгнание

Песнь Дворы: урок войны

Сила нечистоты - против святости

Филистимляне и Амалек

Саддам Хусейн и Амалек

Ирак = ООП

Амалек - собака

Сила наших врагов

В единстве - наша сила

Осквернение Шабата - помощь врагу

Нелогичность еврейской истории

Причина антисемитизма

От горя - к раскаянию

Безнравственность - помощь врагу

Тора Израиля - против ненависти Аравии

Сирия, Россия, Египет и ООП

Мрак и презрение

Ицхак и филистимляне

Сила Устной Торы

Четыре вида растений

Сердце и уста

Небесный Суд

Повелитель мух

Молитва царя Давида

Путь к завоеванию

Иерусалим и Хеврон: сердце и разум

Семь пастырей

Поступь Машиаха

Окончательное Избавление

Мир на земле и мир в Израиле

Матитьягу Глазерсон - Филистимляне и палестинцы - Идеологический конфликт между Израилем и филистимлянами в прошлом и настоящем - Важность осознания путей Б-жественного Провидения в наши дни

События последних лет на Ближнем Востоке поставили весь мир в тупик и потребовали разумного анализа. Но Тора дает нам мудрость, превосходящую границы возможностей понимания обычного человека; анализируя эти события в свете Б-жественного Провидения, чему учит нас Тора, мы осознаем их причину и объяснение. Мы поймем, что это не более чем продолжение нескончаемой борьбы между силами добра и зла в этом мире, представленными еврейским народом и филистимлянами.

Верующий еврей видит Б-жественное Провидение во всем, что случается с ним в жизни, а также в жизни народов и в мировых событиях. Он также помнит о предостережении Рамбама, что отрицание

Б-жественного руководства миром - «жестокость, приводящая к бедам для ныне живущих» (Илхот таанит 1:2-3). Он объясняет, что Сам Вс-вышний предостерегает нас от этого: «А если и после этого не послушаете Меня и пойдете против Меня, то в ярости пойду Я против вас и накажу вас всемеро против грехов ваших» (Ваикра (Левит) 26:27-28). Эта трудная для понимания фраза говорит нам языком Торы о том, что если к нам приходят беды и мы говорим, что это просто случайность, такое упрямое игнорирование факта Небесного суда над миром вызывает гнев Вс-вышнего, что приводит к гораздо большим бедам, которые обрушиваются на нас.

Палестинская интифада не только принесла большие страдания евреям Израиля, но и вызвала недоверие к ним во всем мире. Несмотря на то, что насилие почти всегда проявлялось со стороны палестинцев, народы мира сделали выбор -иррациональный и неоправданный - взвалить всю ответственность за происходящее на евреев. Крики осуждения становятся громче с каждым месяцем, и враждебность неевреев выражается теперь не только дипломатически, но и в открыто антисемитских речах, публикациях и действиях.

Если кто-то спросит, что привело нас к такой парадоксальной ситуации, ему достаточно обратиться к мнению Рамбама.

Чем дольше мы остаемся в неведении относительно подспудных причин наших теперешних бед, берущих свое начало еще в древние времена, и законов устройства мира, на которых они основаны, тем больше усугубляем ситуацию и тем труднее нам будет найти выход из нее. Мы не должны оставаться в неведении. Все эти вещи описаны подробно и предельно ясно в Письменной Торе и комментариях Хазаль, наших мудрецов. Нужно только поинтересоваться, что они нам говорят, чтобы найти ответы на все вопросы.

К сожалению, нынешние политические лидеры Израиля далеки от веры в Б-жественное Провидение. В результате решения, которые они ищут, ограничены человеческим интеллектом и логикой, которая, как мы увидим, неспособна иметь дело с интифадой. В то же время, арабские страны переживают процесс возрождения религиозной веры, что придает им уверенность в справедливости их дела. А к чему могут обращаться современные израильтяне в поисках уверенности и чувства справедливости?

Даже когда израильтяне устроили демонстрацию перед египетским посольством, заявляя о своем праве на Святую Землю, дарованном им Вс-вышним и заявленном в Торе, последовала немедленная и сокрушительная реакция. «Соблюдаете ли вы заповеди Торы, данные вам? - обратился к толпе с вопросом посол. - Принимаете ли вы на себя записанное в Торе? Вы не верите в то, что это святая книга; тогда почему же вы опираетесь на нее для убедительности?» Современное поколение находится в тупике: любая настоящая вера ударит по их либеральному образу жизни, тогда как неверие препятствует их праву претендовать на эту землю как их собственную.

И хотя сегодня нам не хватает мудрости постичь всю глубину Б-жественного Провидения и различные тонкости Небесного руководства миром, даже наше поколение может научиться понимать что-нибудь в этом отношении через открытое окно Торы. Каждый раз, когда мы учимся понимать мудрость Творца в том, что ранее не имело для нас никакого смысла, можно с уверенностью сказать, что мы на пути к безграничному духовному подъему (Михтав МиЭлиягу 3:283).

Матитьягу Глазерсон - Филистимляне и палестинцы - Идеологический конфликт между Израилем и филистимлянами в прошлом и настоящем - Сходство в отношении палестинцев к Израилю в наши дни с отношением филистимлян к Израилю в прошлом

Отношение филистимлян к Израилю в прошлом очень похоже на отношение к Израилю палестинцев в наше время, в особенности проживающих в тех местах, где жили филистимляне (Газа и окрестности).

Ненависть филистимлян к Израилю на заре истории происходила от их зависти к нашему праотцу Ицхаку из-за того, что Вс-вышний был с ним и он преуспевал, как сказано в книге Берешит (Бытие; 26:14-15): «И были у него стада мелкого и крупного скота и много прислуги; и завидовали ему плиштим. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его, во дни Авраама, отца его, засыпали их плиштим и наполнили их землей». Этот сверхъестественный успех Израиля привел к засыпанию колодцев, вырытых рабами нашего праотца Авраама (Берешит (Бытие), 26:14-15), а затем - и к ссоре между пастухами-филистимлянами и пастухами Ицхака, как явствует из стиха (Берешит (Бытие), 26:20-21): «И спорили пастухи грарские с пастухами Ицхака, говоря: «Вода наша!». И он назвал этот колодец Эсек, ибо из-за него спорили. Когда выкопали другой колодец, то спорили и из-за него, и он назвал его Ситна».

Корень этой зависти, согласно Святому Зоару (часть III, 2), - в духовной зависти из-за веры в Творца, которую праотец Авраам распространял среди всех людей, веры, происходившей от источника живой воды, имя которому - Святая Тора. После смерти Авраама Авину вера несколько ослабла, и филистимляне поторопились использовать удобную возможность, чтобы перекрыть источник этого влияния, тем самым усилив идолопоклонство. Они заполнили колодцы живой воды пылью - идолопоклонством.

В наши дни палестинцы черпают поддержку своих действий из проповедей своих священнослужителей, вселяющих яд и ненависть в их души и приводящих к вспышкам злобы против Израиля. Деяния палестинских самоубийц также происходят из их религиозной веры, поэтому так трудно бороться с этим явлением, ведь силой оружия и власти невозможно уничтожить веру.

Самые сильные подстрекательские нападки на Израильосуществляютсяпалестинскими священнослужителями в дни бедствий их народа, в основном в мечети на Храмовой горе, стоящей на месте «Камня Мироздания» (Эвен Аштия), о котором сказано, что он подобен «колодцу живой воды для Израиля, т. е. веры и Б-жественной мудрости» (Йехезкель 47:2 и комментарии). Следуя примеру филистимлян, палестинские проповедники наших дней засыпали этот колодец пылью ненависти и зависти.