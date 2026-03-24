Глазерсон Матитьягу - Нумерология - Огненные буквы

Выявляя глубинный смысл слов нашего языка, мудрецы преследовали не только и не столько задачу постижения самого языка, сколько проникновение в глубины замысла Творца, Создателя человека и языка Торы. А постижение Его замыслов позволяет избежать многочисленных ошибок и преступлений, к которым склонен человек по неведению, слабости или влечению к греху. Знания, которые несет эта книга, не только чрезвычайно занимательны, но и необыкновенно поучительны. Они дают нравственные настаьления, предостерегают и объясняют, как надлежит жить, исполняя веления Всевышнего, ибо неисполнение его воли, безусловно, ведет к наказанию.

Вторая книга приводит многочисленнные, глубокие и неожиданные комментарии к одному из самых величественных и чудесных событий человеческой истории — исходу евреев из Египта. В свете этих комментариев привычная Агада, представляющая собой как бы лишь поучительную и занимательную историю или представление, имеющее целью воспитание детей, оказывается книгой глубочайших и таинственных символов, где не случайно не только каждое слово, но и число слов в том или ином отрывке указывает на миры и миры.

Речь может идти, например, о толковании имен Всевышнего, о том, что они означают, каков смысл их называния, с чем они связаны, и так далее. Книги М. Глазерсона переведены уже на многие языки, ибо подобные знания трудно найти где-либо, кроме как в них.

Наша публикация состоит из нескольких частей. Кроме двух самостоятельных отрывков: об имени Исраэль, — передающем сущность этого необыкновенного народа, сотворенного Самим Создателем для Себя, — и о медитации, — модном занятии, ради постижения которого многие евреи отправляются к чуждым источникам, в то время как могут испить чистейшего знания, полученного от самого Творца, из из реки еврейской традиции, — здесь представлена одна из глав готовящейся к выходу книги Глазерсона о еврейской астрологии, о существовании которой людям, оторванным от традиции, почти не известно. Между тем, обратившись к ней можно прикоснуться к глубочайшим основам, скрытым от большинства практикующих астрологов, независимо от страны их проживания, лет практики и результатов их деятельности.

Как рассказывают наши мудрецы, комментируя слова Торы, где Б-г предлагает Авраму сосчитать звезды (обещая что столь многочисленным будет потомство этого бездетного старца), между действующими лицами произошел в тот момент примерно такой диалог: Аврам сказал, что ему известно по звездам (поскольку он был выдающийся астролог), что у него не будет детей. И Б-г подверждает это. Он говорит, что у Аврама не будет детей, но с этого момента Аврам будет называться Аврагамом. Перемена имени меняет мазаль (судьбу, созвездие). Говорят мудрецы "эйн мазаль леисраэль" — не влияют звезды на евреев. Если только они обращаются к Б-гу.

2-е издание

ГЕШАРИМ ИЕРУСАЛИМ 5762

МОСТЫ КУЛЬТУРЫ МОСКВА 2002

180 стр.

ISBN 5-93273-096-Х

Rabbi Matityahu Glazerson

Numerology, Astrology, Meditation in Hebrew Tradition

Издатель M. Гринберг

Перевод с иврита Г. Спинаделя

Мосты культуры, Москва

Рав Матитьягу Глазерсон - Нумерология - Огненные буквы - Мистические прозрения в еврейском языке - Нумерология, астрология, медитация в еврейской традиции - Содержание

Вступление

Предисловие

Руководство к гематриям