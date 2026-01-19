Цель данного труда - пролить новый свет на тему здоровья, увиденную через тайны букв еврейского алфавита. Согласно Письменной и Устной Торе, буквы -это инструмент, которым Б-г сотворил всю Вселенную и человека.

Подход еврейской традиции к здоровью и медицине можно понять, исходя из того факта, что в прежние времена, когда еврей заболевал, он не нуждался в услугах докторов. Вместо этого он анализировал свои поступки и искал, каким образом он нарушил волю Всевышнего, ибо преступление является причиной заболевания. Обнаружив причину, человек знал, как исправить свое поведение и тем самым как излечиться. Позже, когда люди потеряли свой прежний духовный уровень и стали больше обращать внимание на материальные аспекты вещей, “...врачи получили право лечить”, и теперь мы не только можем, но даже и обязаны пользоваться услугами медикаментов и врачей. Только немногие, чей духовный уровень высок, могут обойтись без услуг медицины и излечить себя старинным методом. Известно, что брат Гаона из Вильны лечил себя сам, никогда не обращаясь к докторам.

Даже сегодня, когда мы полагаемся на врачей, нам следует понимать, что только благодаря Всевышнему врачи имеют возможность лечить. Три раза в день в ос-новной еврейской молитве Шмоне Эсре (Восемнад-цать Благословений) мы произносим: “Излечи нас, и мы излечимся” (רפאנו ונרפא).

(Современная Каббала, 2)

Глазерсон - Медицина и Каббала

Москва-Иерусалим, "Лехаим"- "Гешарим", 5758 - 1997. - (Тора и наука.)

Глазерсон - Медицина и Каббала - Содержание

Предисловие

Об этой книге

О некоторых особенностях святого языка

Введение в учение о гематриях

Краткие сведения о сфирот

1. Человек как парадокс - 2. Свет - 3. Болезнь - 4. Борьба с болезнью - 5. Великолепие и баланс - 6. Понимание и здоровье - 7. Мозг и здоровье - 8. Мышление - источник жизненных сил - 9. Лечебные свойства мира - 10. Праотец Яаков - символ здоровья - 11. Шаббат и Яаков - 12. Возвращение утерянных искр - 13. Тора и источник здоровья - 14. Венец - 15. 620 источников света - 16. Душа и еврейский алфавит - 17. Свет уст - 18. Четыре тетрады: Тора, Имена Б-га, Душа человека, Тело человека - 19. Авраам и излечение - 20. Ореол, лимб и тень - 21. Воздействие духа на тело - 22. Ухо - врата тела - 23. Сердце-врачеватель - 24. Вера, основа хорошего характера - 25. Тора - единственное эффективное лекарство - 26. Связь между душой и телом - 27. Страх и печаль - враги здоровья - 28. Прочные зубы - 29. Война противоположностей

Предания о здоровье

Цель данного труда — пролить новый свет на тему здоровья, увиденную через тайны букв еврейского алфавита. Согласно Письменной и Устной Торе, буквы— это инструмент, которым Бог сотворил всю Вселенную и человека.

Подход еврейской традиции к здоровью и медицине можно понять, исходя из того факта, что в прежние времена, когда еврей заболевал, он не нуждался в услугах докторов. Вместо этого он анализировал свои поступки и искал, каким образом он нарушил волю Всевышнего, ибо преступление является причиной заболевания. Обнаружив причину, человек знал, как исправить свое поведение и тем самым как излечиться. Позже, когда люди потеряли свой прежний духовный уровень и стали больше обращать внимание на материальные аспекты вещей, «...врачи получили право лечить», и теперь мы не только можем, но даже и обязаны пользоваться услугами медикаментов и врачей. Только немногие, чей духовный уровень высок, могут обойтись без услуг медицины и излечить себя старинным методом. Известно, что брат Гаона из Вильны лечил себя сам, никогда не обращаясь к докторам.

Даже сегодня, когда мы полагаемся на врачей, нам следует понимать, что только благодаря Всевышнему врачи имеют возможность лечить. Три раза в день в основной еврейской молитве шмоне эсре («Восемнадцать благословений») мы произносим: «Излечи нас, и мы излечимся». Сами врачи также должны хорошо понимать это.



В Талмуде сказано: «И лучший из врачей попадет в Гегином (Ад)». Некоторые комментаторы указывают на то, что гематрия (числовоезначение) слова «хороший»употребленного здесь, равно семнадцати. В этом содержится намек на Восемнадцать благословений без одного — молитвы о выздоровлении. Если врач считает себя «лучшим», если он полагает, что ему нет необходимости просить помощи в своем труде у Всевышнего, тогда к нему относятся слова Талмуда о «лучшем из докторов». Та же идея отражена в буквах еврейского алфавита. Буквы К и у принадлежат к одной группе — букв, соответствующих гортанным звукам (в дальнейшем мы не будем различать буквы и звуки и будем писать, например, «губная буква», имея в виду соответствующий звук). При этом К обозначает более тонкий, «духовный» звук. На самом деле звук, обозначаемый К, вообще не произносится, звучит лишь соответствующий ей гласный знак. Буква у более груба, более материальна.

Рав Матитьягу Глазерсон - Медицина и Каббала - Тора, свет, исцеление

ИЕРУСАЛИМ ГЕШАРИМ

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Рав Матитьягу Глазерсон - Медицина и Каббала - Тора, свет, исцеление - Содержание